Amsterdams collectief Personal Trainer maakt op debuutalbum alle verwachtingen waar ★★★★★

Ze waren al getipt door de BBC terwijl het debuutalbum nog moest uitkomen. Big Love Blanket is er nu dan, het debuut van de het Amsterdamse zevenkoppige collectief Personal Trainer, aangevoerd door zanger en multi-instrumentalist Willem Smit, die eerder in Canshaker Pi zat. En beloften worden waargemaakt.

Van bijna elk nummer gaat een overweldigende charme uit, die je ofwel doet dansen en springen ofwel zingen en schreeuwen. Soms alles tegelijk. Die scherpe dance-rockenergie van een act als LCD Soundsystem zit in Key Of Ego. Maar vooral Rug Busters schittert in die typische coole nonchalance, aangedreven door een slap discobasje en een heerlijk verveeld koortje. Dan heeft Personal Trainer ook nog de briljante rommeligheid van een band als Pavement. In The Money Department schijnt dwars door roestige gitaartjes een puntgaaf popliedje.

Smit weet feilloos hoe hij een song spannend moet houden: met een verdwaalde mondharmonicasolo of door op het juiste moment het volume terug te draaien. The Lazer heeft de potentie om zowel dansvloeren als stadions in extase te brengen. Kom op adem in de coupletten en ga in het refrein tekeer als een euforische voetbalhooligan.

Personal Trainer Big Love Blanket pop ★★★★★ Holm Front (De Konkurrent)