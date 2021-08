Amsterdam wil op de Zuidas een nieuw particulier museum voor hedendaagse kunst

Aan de Zuidas staan nu nog voornamelijk kantoren, mogelijk in de toekomst een nieuw museum. Beeld ANP

Al twee jaar is de gemeente in gesprek met de Hartwig Art Foundation. Het plan dat binnenkort aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd is dat de gemeente de oude rechtbank koopt en vervolgens verhuurt aan de stichting van zakenman en mecenas Rob Defares. Hij bestuurt deze stichting samen met Beatrix Ruf die tussen 2014 en 2017 directeur was van Stedelijk Museum Amsterdam.

Op de nieuwe kunstplek op de Zuidas zouden expositieruimten (onder meer in de voormalige zittingszalen) komen en daarbij kunstenaarsverblijven, horeca, een auditorium, een foodlab, een bibliotheek en een sociëteit. De exploitatie komt voor rekening van de stichting en zal geen gebruik maken van (gemeente)subsidies.

Het plan voor het nieuwe ‘Museum of Contemporary Art’ (een ‘werktitel’, aldus de stukken) heeft inmiddels de steun van het college. Cultuurwethouder Touria Meliani en wethouder Zuidas Victor Everhardt lieten de gemeenteraad per brief weten dat zij het plan beschouwen als een ‘cadeau aan de stad’.

Zeer goede relatie

Ook de Amsterdamse Kunstraad heeft positief geadviseerd over het nieuwe museum en noemt het ‘in potentie een geweldige verrijking voor de stad’. Wel werden enige vragen gesteld over mogelijke concurrentie met het Stedelijk Museum Amsterdam. En de raad drong erop aan om af te zien van de naam ‘Museum of Contemporary Art’ om verwarring met het Stedelijk te voorkomen. De Hartwig Art Foundation liet de Kunstraad weten ‘een zeer goede relatie’ met het Stedelijk Museum te hebben.

Beide bestuurders van de Hartwig Art Foundation hebben een geschiedenis bij het Stedelijk. Ruf verliet haar directeurspost in 2017 na berichten over mogelijke belangenverstrengeling. Defares zat in de Raad van Toezicht op het moment dat Ruf werd aangenomen. Bovendien is hij begunstiger van het museum: het Stedelijk heeft op de bovenverdieping een ‘R.H. Defares’-zaal. De erezaal is bovendien vernoemd naar Defares’ bedrijf IMC, sinds een grote donatie van IMC in 2009 het museum hielp overeind te blijven.

Collectieloos

Hoewel Defares zelf kunst verzamelt is het, zo is in de plannen te lezen, niet de bedoeling het museum rondom deze collectie in te richten. Sterker nog, het wordt een ‘collectieloos' museum. De kunst die in opdracht van de particuliere instelling wordt geproduceerd zal worden geschonken aan Collectie Nederland en daarmee in gedeeld eigenaarschap van Nederlandse musea komen.

Om zulke kunstopdrachten te verstrekken is vorig jaar al het Hartwig Art Production | Collection Fund opgericht dat vijf jonge curatoren vijftien kunstenaars liet uitkiezen die kunst maken voor Collectie Nederland. Daarvoor werkt de stichting samen met presentatie-instellingen en post-academische instellingen in Nederland. Binnenkort is in dit kader een expositie te zien van kunstenaar Neo Matloga bij Stroom in Den Haag.

Wanneer de omvangrijke kunstruimte in Amsterdam wil openen en wie deze gaat leiden, is nog niet bekend. De Hartwig Art Foundation laat desgevraagd weten de plannen nader uit te werken nadat de gemeenteraad zijn besluit over de aankoop van de voormalige rechtbank heeft genomen. Het gaat om een investering van 26.825.000 euro. Uit de raadsbrief blijkt dat de gemeente verwacht dat wanneer de plannen doorgaan per 1 december 2022 huur kan worden geïnd bij de Hartwig Art Foundation.