Amsterdam komt er goed van af in ‘Modern Love’, dat de veelkleurigheid van de stad en de liefde omhelst ★★★☆☆

‘Modern Love Amsterdam’

Een danslerares (Eva van de Wijdeven) is zich aan het voorbereiden op een kampioenschap paaldansen. Het slokt haar sociale leven en haar liefdesleven op. Misschien dat daarom haar blik valt op een kaartje op het supermarktprikbord, waarop iemand laat weten gevallen te zijn voor een dame met krullen die in het park aan het sporten was. Zou dat over haar kunnen gaan, vraagt ze zich af. Ze komt in contact met de kaartjesschrijver en in plaats van de romkomkant gaat het de andere kant op. Er wordt een levensles gedeeld, en uiteindelijk leert onze hoofdpersoon de waarde van vriendschap kennen. Dit alles naar een scenario van Anne Barnhoorn, in een van de zes delen van de nieuwe Amazon Prime Video-serie Modern Love Amsterdam, met de titel Nachtvlinders.

Modern Love is van oorsprong de titel van een populaire rubriek in The New York Times, waarin liefde in al zijn vormen de revue passeert (te vergelijken met De liefde van nu in het Volkskrant Magazine). In 2019 werd het een serie, een coproductie van Amazon en The New York Times. Na twee succesvolle Amerikaanse seizoenen was het tijd voor internationale versies, al was het maar omdat Prime Video over de hele planeet te zien is. Er werden dit jaar maar liefst drie Indiase versies (in drie verschillende talen) aangekondigd; in oktober ging Modern Love Tokyo in première, en half december was het de beurt aan de eerste Nederlandse Amazonserie.

Showrunner in Nederland is scenarioschrijver Robert Alberdingk Thijm, die samen met regisseur Norbert ter Hall ook de nu al klassieke Nederlandse serie A’dam-E.V.A. (2011-2016) maakte, waar de stad Amsterdam ook al zo’n prominente rol in speelde. De zes verhalen die in Modern Love Amsterdam worden verteld, van de hand van verschillende prominente scenarioschrijvers en regisseurs, hadden zich ook in het bonte universum van deze serie kunnen afspelen.

De vorm van het afgeronde Amsterdamse liefdesverhaal binnen een halfuur zit niet iedereen als gegoten. De aflevering van Barnhoorn, waarin eigenlijk één treffende anekdote wordt verteld, werkt uitstekend in dit format; alsof je het verhaal op een feestje te horen krijgt. Maar in sommige verhalen wordt heel veel op tafel gegooid zodat er in de slotminuten wel heel veel tijd en thema’s moeten worden ingehaald.

Amsterdam komt er heel goed van af. Net als in A’dam-E.V.A. en in het verwante Anne+ van Maud Wiemeijer en Hanna van Vliet (die ook meewerken aan een aflevering van Modern Love) heb je het gevoel dat de stad echt leeft, en dat de personages, in al hun bontheid, in Amsterdam thuishoren. In de door Maud Wiemeijer geschreven aflevering heeft een vrouwelijk stel een kinderwens, maar als een van de vrouwen een tijdje in een schrijfretraite gaat, bezint ze zich op deze gezamenlijke toekomt. Stel dat ze nu geen kind wil; zou dat ook het einde van de relatie betekenen? In het universum van deze serie zijn aan alle gevoelens een mouw te passen. Het is duidelijk dat Modern Love Amsterdam de diversiteit van de stad en de veelkleurigheid van de liefde omhelst. Een boodschap waarmee de stad mooi de wereld over kan.