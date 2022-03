Amsterdam door de ogen van de Britten en een hoogstaand acteursgevecht: de series van de week

Marc Warren als Piet van der Valk in seizoen twee van politieserie Van der Valk.

Mark, je tipt allereerst een Britse politieserie die zich in Amsterdam afspeelt.

‘Klopt, er is een moderne versie gemaakt van de Britse politieserie Van der Valk, die draait om rechercheur Piet van der Valk. De serie is gebaseerd op een reeks romans uit de jaren zestig van Nicolas Freeling. Deze Britse schrijver was voordat hij ging schrijven chef-kok. Na het stelen van kalfsvlees uit een Amsterdamse restaurantkeuken zou hij een nacht in een Amsterdamse politiecel hebben gezeten, en in aanraking zijn gekomen met een zekere Amsterdamse rechercheur. Zo zijn de verhalen rond de figuur Piet van der Valk ontstaan.

‘Na eerdere Van der Valk-series in de jaren zeventig en negentig, zendt NPO Plus nu het tweede seizoen uit van de nieuwste remake. Die is, net als de eerdere reeksen, gesitueerd in Amsterdam. De grote rollen worden vertolkt door Britse acteurs, maar bijrollen worden gespeeld door bekende Nederlandse gezichten, zoals Hadewych Minis en Marcel Hensema.

‘Het is voor Nederlandse kijkers vooral leuk om te zien hoe Amsterdam vanuit internationaal perspectief in beeld wordt gebracht. In vergelijking met de series uit de jaren zeventig is de stad een stuk kosmopolitischer geworden; de grachtjes, de rosse buurt en de Westertoren zijn ingeruild voor het stadsgebied rond het IJ, met zicht op de A’dam-toren, het water en de pont naar Noord.

‘Wat grappig is bij zulke internationale series: iemand rent een fietstunneltje in en komt uit in een compleet andere buurt. Dat maakt voor de meeste kijkers weinig uit. Hoewel in de plots van de afleveringen het beeld dat het buitenland van Amsterdam heeft maar niet wil slijten – we zien een rijke familie van diamanthandelaren of een hippie-achtige commune aan de rand van de stad – vind ik dit een prettige serie die goed gemaakt is.’

Welke serie springt verder nog in het oog?

‘The Gilded Age, van de man die ook Downton Abbey heeft geschreven, Julian Fellowes. Deze serie verschijnt volgende week dinsdag op HBO Max, op de dag dat dit nieuwe streamingplatform in Nederland wordt uitgerold. ‘The Gilded Age’ verwijst naar een periode eind 19de eeuw toen families met ‘nieuw geld’, verdiend met bijvoorbeeld olie en spoorwegen, in New York arriveerden en daar stuitten op de afkeuring van eeuwenoude families met ‘oud’, chic geld.

‘We volgen voornamelijk de ‘nieuw geld’-echtgenote Bertha Russell, gespeeld door de geweldige actrice Carrie Coon. Zij wil dolgraag toetreden tot de New Yorkse high society, maar binnen die high society is voor weinig zo veel minachting als voor het nieuwe geld – voor families die als ordinair worden gezien en geen stamboom hebben die tot respect dwingt.

‘Die tegenstelling wordt uitvergroot in het decor: de huizen van families met oud geld zijn vaak wat kleiner en hangen vol kunst, terwijl de nieuwe families paleisachtige, legere huizen bouwen. Er is ook een grote rol voor Christine Baranski, samen met Coon een van de beste actrices van de afgelopen jaren. Zij speelt een trotse en koppige dame met oud geld. Op zo’n hoogstaand acteursgevecht kan ik me echt verheugen.’