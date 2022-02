Amerikaanse zender NBC kopieert – met toestemming – de succesformule van het Eurovisie Songfestival

Kelly Clarkson en Snoop Dogg, de presentatoren van American Song Contest, het Amerikaanse songfestival. Beeld Getty

‘En de twaalf punten van Indiana gaan naar… Nebraska!’ Misschien gaat het zo wel binnenkort bij de eerste editie van de American Song Contest. De Amerikaanse zender NBC kopieert – uiteraard met toestemming en na betaling van een onbekend bedrag – de succesformule van het Eurovisie Songfestival.

Niet alleen zangers en bands uit alle vijftig staten en Washington D.C. doen mee, ook zijn er deelnemers van vijf van de Amerikaanse territoria, waaronder Puerto Rico en het Oceanische eilandje Guam. Het Amerikaanse liedjesconcours duurt acht weken, van 21 maart tot de finale op 9 mei – enkele dagen voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Turijn.

De Amerikaanse show speelt zich weliswaar binnen één land af, maar ook hier zal per staat worden gestemd op de andere staten. Net als in Europa wordt dus de vraag hoe geopolitiek de voorkeuren zullen uitvallen. Gaan buren als Alabama en Georgia bovengemiddeld vaak op elkaar stemmen? Moet New York iets hebben van de inzending uit Florida?

De Amerikaanse versie wordt gepresenteerd door rapper Snoop Dogg en zangeres Kelly Clarkson. De twee kennen elkaar onder meer als coaches van een andere talentenjacht: The Voice, sinds 2011 in de Verenigde Staten uitgezonden door NBC.

Die Amerikaanse zender probeert de kijker al enige tijd op te warmen voor het Europese format. De Italiaanse band Måneskin, vorig jaar de winnaar van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, trad op in een Amerikaanse aflevering van The Voice. ‘Dit geweldige spektakel combineert het gevoel van het steunen van je favoriete sportteam met het kijken naar de live-uitvoering van een origineel nummer’, stelt NBC in een persverklaring.

Die zender had al in 2006 plannen voor die versie. NBC wilde met een eigen songfestival de concurrentie aangaan met de populaire talentenjacht American Idol. De rechten voor de Amerikaanse variant op het Eurovisie Songfestival werden in 2019 gekocht van de European Broadcasting Union, de organisator van de Europese show. Die bestaat al 65 jaar en trok vorig jaar 183 miljoen kijkers.