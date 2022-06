Amerikaanse zanger R. Kelly veroordeeld tot 30 jaar cel voor seksueel misbruik minderjarige meisjes

R. Kelly tijdens een zitting in Chicago in september 2019. Beeld AP

Ondanks talloze verhalen en beschuldigingen over zijn seksuele wanpraktijken wist Kelly lange tijd uit handen van justitie te blijven. In 2019 werd hij uiteindelijk gearresteerd en aangeklaagd. In de zesdelige documentaire Surviving R. Kelly dat jaar deden diverse slachtoffers uit de doeken wat ze moesten ondergaan toen ze met Kelly waren.

Ook tijdens het proces in New York vertelden getuigen onder meer hoe ze werden gedwongen tot vaak wrede seks met Kelly, die officieel Robert Sylvester Kelly heet. Ook kreeg de jury video’s te zien, gemaakt door Kelly en zijn medewerkers, waarin hij seks bedreef met jonge meisjes. Een van zijn eerste slachtoffers zou zangeres Aaliyah zijn geweest. Kelly baarde in 1994 opzien toen hij met haar trouwde. De zangeres, die in 2001 door een vliegtuigongeluk overleed, was destijds 15 jaar.

‘Seriemisbruiker’

Justitie schilderde de zanger afgelopen najaar af als een ‘seriemisbruiker’ die er alles aan deed zijn slachtoffers onder zijn controle te houden. Kelly’s advocaten probeerden alles om de geloofwaardigheid van de vrouwen te ondergraven. Op de zittingen werden ze neergezet als ‘groupies’ die na seks met Kelly nog altijd contact bleven houden met de zanger. Van dwang was volgens de advocaten helemaal geen sprake. Kelly zou als kind zelf seksueel zijn misbruikt, aldus zijn advocaten.

R. Kelly beleefde in 1989 zijn doorbraak. Bij een talentenjacht op tv won hij 100 duizend dollar. In de jaren daarna reeg hij hits en prijzen aaneen, als solozanger en in samenwerking met grootheden als Michael Jackson, Jay-Z, Usher, Lady Gaga en Justin Bieber.