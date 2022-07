Amerikaanse hiphopster Future bakt er niks van op hiphopfestival Woo Hah! x Rolling Loud ★★★☆☆

Future op Woo Hah! Beeld Willem van Breugel

Het is vrijdag vroeg in de avond al een vrolijke bedoening op het evenemententerrein Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Zojuist is Woo Hah! x Rolling Loud begonnen, een festival dat drie dagen zal duren. Het terrein is inmiddels gewend geraakt aan meerdaagse popfestivals, enkele weken geleden vond er nog Best Kept Secret plaats. Ook Woo Hah! zette hun podia en tenten al twee keer eerder op aan het water hier.

Woo Hah! is een hiphopfestival dat zich dit jaar bij uitstek richt op nieuwe, actuele hiphop, r&b en aanverwante muziek. Oudere namen uit het zogeheten legacy-segment, waar veel popfestivals graag uit putten, staan niet geprogrammeerd op deze editie. Het festival, dat sinds 2014 bestaat en een paar legendarische edities aan de Tilburgse Spoorzone beleefde, gaat dit jaar voorbij aan oudgedienden als Cypress Hill of Nas. Mogelijk is het ontbreken van dergelijke grootheden uit de jaren negentig er de oorzaak van dat het publiek anders dan op andere festivals jong is. Je ziet er eigenlijk niemand van boven de 35, maar de diversiteit is groot en de man-vrouwverdeling in balans.

De sfeer is meteen uitstekend; iedereen heeft er zin in. Dat de Zweed Yung Lean op het laatste moment moet afzeggen, wordt door de organisatie handig opgelost door de Friese rapper Joost naar het hoofdpodium te laten overkomen. Die brengt met zijn inmiddels beruchte mengvorm van kermismuziek en gabberbeats iedereen in een vrolijke bui.

Een mooie opmaat voor de twee Amerikaanse vedettes die vrijdag hun opwachting zullen maken. Playboi Carti lijkt te willen wachten tot het helemaal donker is. Als hij een half uur te laat toch verschijnt, is zijn typerende hoge rapstem een stuk zwaarder en rauwer geworden. Maar dat vervaarlijke past goed bij het metalgeluid dat de meegebrachte gitarist tot vervelens toe uit zijn instrument laat gieren. Even leuk, vindt ook het publiek dat tot ver achter in het veld mosht en circle pits organiseert. Als een vleermuis in het donker zweeft Carti over het podium; we zien alleen zijn wit omrande schim op de schermen. Niet helemaal wat iedereen verwacht van de trapgrootheid, maar beslist eventjes vermakelijk.

Dave op Woo Hah! Beeld Erik Luyten

Dat is die andere grote act, de man uit Atlanta waar iedereen vrijdag gezien het volgepakte veld toch voor komt, eigenlijk geen moment. Future levert niets meer dan een wanprestatie. Hij is al niet gezegend met de krachtigste stem, maar vrijdagavond wordt hij voortdurend overschreeuwd door zijn MC, die het boeltje aan de gang moet houden. Het lijkt wel alsof zijn microfoon uitstaat en als er dan even een momentje van herkenning komt en er een hit wordt ingezet, zie je het hele veld na nog geen halve minuut als een luchtbed leeglopen. Langer neemt hij de tijd niet voor zijn liedjes. Je zou er boos over kunnen worden, maar het publiek laat zich door die deceptie niet vermurwen, morgen weer een dag.

En die kent op een zonovergoten, warm festivalterrein een muzikaal hoogwaardiger verloop. Opnieuw valt op hoe goed de Nederlandse en Belgische rappers het doen. Sevn Alias staat in een bomvolle tent, Ares pakt het bospodium en de Belgen zijn met Zwangere Guy en Dikke eveneens een meerwaarde voor het festival.

Zaterdag kent Woo Hah! een sterk gevuld hoofdpodium. Met Baby Keem, die met stropdas om zijn melodisch sterke flows over het veld drapeert, Roddy Ricch, die een band bij zich heeft maar vooral schittert als rapper van de hit The Box. En vooral Dave. Echt hits heeft de Britse rapper hier nog niet gehad, maar zijn show als zaterdagheadliner mag een lesje heten voor alle verwende Amerikanen. Krachtig rappend, zijn zinnen ook afmakend en onderwijl een moppie gitaar spelend dat wél goed gedoseerd is. Zo kan het ook.

De Amerikaanse samenwerking Wie een paar dagen op Woo Hah! x Rolling Loud rondloopt en de Amerikaanse rappers op de hoofdpodia op z’n best een 7’tje zag scoren, maar te vaak een onvoldoende, vraagt zich af of het wel nodig was voor het Tilburgse festival om met het Amerikaanse Rolling Loud in zee te gaan. Goede hiphop hebben we hier toch genoeg? Ja, beslist, maar de opwinding rond de optredens van Playboi Carti, Future en zaterdag Jack Harlow vond je nergens anders. Iedereen kwam toch naar de Beekse Bergen voor Future, en die kon hier alleen staan door die alliantie tussen Woo Hah! en Rolling Loud, de belangrijkste speler in het Amerikaanse hiphopfestivalciruit. Dat Future er met de pet naar gooide, mocht de pret niet drukken. We hebben Future kunnen zien, daar gaat het om. Zonder zijn naam op het affiche waren veel van de tienduizenden bezoekers mogelijk thuisgebleven.