Amerikaans sportdrama op z’n best en meer aanraders op HBO Max

Quincy Isaiah als de Amerikaanse basketballer Magic Johnson in ‘Winning Time’.

Er valt sinds dinsdag nóg meer te streamen voor Nederlandse kijkers. Welke serie van HBO Max is het noemen waard?

‘Dat is wat mij betreft Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, waarvan de eerste aflevering nu te zien is. Winning Time is een tiendelige dramaserie over de opkomst van basketbalclub Los Angeles Lakers in de jaren tachtig. We zien hoe zakenman Jerry Buss, gespeeld door John C. Reilly, van een zieltogend clubje in de NBA een succesvolle showclub probeert te maken.

‘Iedereen om hem heen verklaart hem voor gek. Maar Buss, een uitzinnig figuur, weet: deze sport mist een zeker showmanship, en daar kan ik voor zorgen. Hij haalt zangeres Paula Abdul binnen, die zich dan nog als choreograaf ontfermt over de cheerleaders van de LA Lakers, en koopt rookie – debutant – Earvin ‘Magic’ Johnson. Johnson, gespeeld door Quincy Isaiah, heeft van zichzelf een ongelooflijke uitstraling en loopt met een enorme grijns over het veld. Een geboren showman, zoals NBA-ster Michael Jordan dat tien jaar zou zijn.

‘In Winning Time worden de jaren tachtig smakelijk opgediend. De clubeigenaren dragen slechte pakken en hebben foute kapsels, en zitten met sigaar in de mond achter hun personeel aan. Deze serie is dan ook eerder een soort comedy dan een serieus document, maar wel op z’n HBO’s met veel zorg gemaakt en goed gecast. Ik ben, ook als niet-basketballiefhebber, om.’

Wat levert een duik in het HBO Max-aanbod verder nog op?

‘Een aangename verrassing: ik vond een oude favoriet terug, de Amerikaanse televisieserie The West Wing, uit de tijd van de dvd-boxen. Daarin volgen we een fictieve Amerikaanse president en zijn staf in het Witte Huis. De serie liep parallel met de Bush-jaren en bood Democraten de kans om weg te dromen bij een gevoelige, intellectuele president. Tamelijk briljante televisie, zeker de eerste vier seizoenen die regisseur Aaron Sorkin zelf schreef.

‘Nog zo’n leuke vondst is sitcom Schitt’s Creek, over een steenrijke familie die al helemaal aan het begin van de serie ontdekt opgelicht te zijn. De vader uit de familie kocht ooit als grap het dorpje Schitt’s Creek. Het vervallen, achenebbisj motel in het dorpje blijkt opeens de enige plek waar de familie nog terecht kan. Een aanrader, alle vijf seizoenen staan op HBO Max.’