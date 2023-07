Amerika zoals je je het niet voorstelt: slecht georganiseerd en smerig

Beeld Getty Images

San Francisco, 20 juli 2005

Toen we eindelijk in onze huurauto zaten, een prachtige Chevrolet Trailblazer, waren we vierentwintig uur op en misschien kwam het daardoor dat we een verkeerde afslag naar het hotel namen. We hadden Van Ness South moeten nemen en we namen North. En dat bleek een achterbuurt.

Junks, hoeren, crackhouses. De eerste Amerikaanse wc waar we gebruik van maakten, was bij het benzinestation in deze buurt. Er was in de verstopte wc gekotst en tot ontsteltenis van Saar, die hier dagen later nog over sprak, lag er dik glanzend bloed op de grond.

Tot daar was Amerika alles wat ik me er niet bij voorgesteld had: slecht georganiseerd en smerig. Onze koffers zouden absoluut voor middernacht naar ons hotel gebracht worden, was ons gegarandeerd. Toen ze er de volgende avond nog niet waren, zijn we terug naar het vliegveld gereden om ze te gaan zoeken.

We vonden ze. Eén stond ergens midden in een gang bij een stel andere koffers, bij elkaar gehouden door een draadslot. Op verschillende plekken waren met linten afzettingen gemaakt waarbinnen kuddes van koffers samengedrongen waren met fietsen, babystoeltjes en buggy’s. Eenzaam maar niet alleen, dicht tegen elkaar, stond de bagage daar te staan, als groepjes dromerige koeien.

Wat is een koffer een zinloos ding als er geen mens bij hoort die hem verplaatst.