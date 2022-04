Amber Bracken wint World Press Photo met foto van graven van ‘heropgevoede’ oorspronkelijke bewoners

Een foto uit de winnende serie Kamloops Residential School van Amber Bracken. Beeld Amber Bracken

In de graven werden lichamen aangetroffen van kinderen van oorspronkelijke bewoners van de regio, die onder barre omstandigheden werden ‘heropgevoed’. Op de foto zijn rode jurken te zien die aan houten kruizen zijn bevestigd. Het licht komt laag aanstrijken, terwijl op de achtergrond het begin van een regenboog in een donkere lucht te zien is. Juryvoorzitter Rena Effendi meldde in het juryrapport dat je ‘de stilte in de foto kon horen, een momentopname van het afrekenen met de koloniale geschiedenis, niet alleen in Canada, maar in de hele wereld’.

Bracken maakte de foto in opdracht van The New York Times. De wedstrijd ging over de nieuwsfoto’s uit 2021. Opvallend is dat dit een winnende foto is zonder enige directe menselijke aanwezigheid. De World Press Photo van vorig jaar werd gewonnen door de Deense fotojournalist Mads Nissen met een innige, maar beschermde, omhelzing in coronatijd.

Nieuwe opzet

Brackens foto is de eerste winnaar volgens de nieuwe spelregels van de fotocompetitie. Oude categorieën hebben plaatsgemaakt voor een meer regionale opzet, met lokale jury’s die per regio de eerste genomineerden leveren. De foto van de graven wint de hoofdprijs van de competitie, daarnaast zijn er winnaars in nieuwe categorieën.

De World Press Photo Story is gewonnen door Matthew Abbott voor de serie Saving Forests with Fire over de manier waarop de Nawarddeken, een gemeenschap in West Arnhem Land in Australië, eeuwenoude technieken gebruiken om bosbranden in hun leefgebied te bestrijden.

Saving Forests with Fire door Matthew Abbot, winnaar van de Story of the Year-prijs. Beeld Matthew Abbot

Ook de jaarlijkse prijs voor het beste langetermijnproject heeft de relatie tussen het land en zijn oorspronkelijke bewoners als onderwerp. De Braziliaanse fotograaf Lalo de Almeida volgt onder de titel Amazonian Dystopia de verontrustend snelle afbraak van het Amazonegebied, onder meer de woonplaats van 350 verschillende gemeenschappen.

De multimediaprijs heet tegenwoordig Open Format en ging naar Blood Is a Seed, een film van Isadora Romero uit Ecuador, waarin ze op zoek gaat naar de agrarische tradities in haar geboortestreek.

De Nieuwe Kerk

De winnaars werden gekozen uit 64.823 inzendingen, door 4.066 fotografen uit 130 landen. De World Press Photo-tentoonstelling opent 15 april in De Nieuwe Kerk in Amsterdam, gevolgd door shows op 66 locaties in 29 landen.