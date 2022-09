Amapiano is nieuwe muziek om gezamenlijk te beleven

Dansen op amapiano tijdens de clubnacht Tribes in Paradiso, Amsterdam, 2021. Beeld Raymond van Mil

Dit verhaal begint in de jaren negentig, in de bestuurlijke hoofdstad van Zuid-Afrika, Pretoria, en het township Soweto, in de buurt van Johannesburg. De jeugd die na de afschaffing van Apartheid te maken krijgt met nieuwe vormen van vrijheid en oude vormen van ongelijkheid, uit zich op beide plekken op vergelijkbare wijze: ze formuleren een antwoord op de net in Zuid-Afrika gelande Chicago house. Soweto reageert met kwaito, een tragere versie van het Amerikaanse neefje met percussie en rap. En Pretoria met bacardi, een eigenwijs geluid dat jaren later internationaal succes boekt met de undergroundhit Township Funk van DJ Mujava.

Deze twee genres worden gezien als de voorlopers van het immens populaire amapiano, dat sinds deze zomer ook in Nederland flink in de belangstelling staat. Best Kept Secret, Down The Rabbit Hole, Lowlands, Lente Kabinet, 7Fest: allemaal draaiden ze de nieuwe elektronische muziek uit Zuid-Afrika.

Amapiano betekent simpelweg ‘de piano’s’ in het Zulu, een verwijzing naar de jazzakkoorden die een grote rol spelen in het genre, naast de repeterende saxofoontonen en de vocalen in een van de elf Zuid-Afrikaanse talen, waaronder Xhosa en Zulu. Maar je kunt amapiano het best onderscheiden door de baslijn: een dreunend, drijvende geluid dat tot in je tenen raakt.

Baslijn

Deze zogeheten ‘signature sounds’ (herkenningsgeluiden) halen veel amapianoproducers uit het digitale muziekproductieprogramma Fruity Loops. De specifieke baslijn wordt bijvoorbeeld gemaakt met de plug-in voor een ‘log drum’ (Afrikaanse spleettrommel). Een plug-in is een stukje software dat je gratis kunt downloaden. Het is een van de redenen waarom amapiano zo’n vlucht heeft genomen: van beginnende artiesten werd niet veel meer gevraagd dan een flinke dosis talent en toegang tot Fruity Loops. En zo kon je opeens de volgende superster zijn in de dansmuziek.

Amapiano wordt gezien als een van Afrika’s belangrijkste nieuwe sounds. In mei 2022 publiceerde Spotify cijfers waaruit bleek dat het genre toen al bijna een miljard keer was gestreamd. En voor wat dit soort cijfers waard zijn: op TikTok telt de hashtag amapiano momenteel 4,3 miljard streams.

Eens in de zoveel jaar wordt een genre geboren dat alle elementen bevat om een wereldwijd succes te worden. Natuurlijk, het draait om innovatie, muzikaliteit, ambitie en een flinke dosis geluk, maar in het geval van amapiano toch vooral ook timing.

Wesley Texel alias DJ Waxfiend, amapianopionier in Nederland. Beeld Catharina Gerritsen

En juist het moment van doorbaak is opvallend. Amapiano is immers een dancegenre: hoe kan dat zo groot worden in een periode waarin er door wereldwijde lockdowns nauwelijks evenementen werden georganiseerd? We vragen het aan Wesley Texel, alias DJ Waxfiend, een van de pioniers van amapiano in Nederland. Niet alleen als dj, maar ook als programmeur van de Amsterdamse podia Paradiso en Parallel.

‘Voor corona hoorde je in de taxibusjes van Johannesburg vooral gqom uit de speakers komen’, zegt Texel. ‘Dat had alle kaarten in handen om een internationaal succes te worden. In 2019 werkte gqom-producer DJ LAG bijvoorbeeld mee aan Beyoncés album Black is King. Gqom is net als amapiano op percussie gerichte elektronische muziek uit Zuid-Afrika. Maar de gqom-sound is grimmiger en minimalistischer, en het tempo ligt hoger.’

En dat waren wellicht niet de beste ingrediënten om 2020 mee te veroveren. In een periode waarin we wereldwijd leken te snakken naar saamhorigheid, creëerden dj’s en producers als Kabza De Small en MFR Souls met amapiano een geluid van hoop. Met zijn hypnotiserende melodieën en meerstemmige gezang leek amapiano bedoeld om in gezelschap te beleven, in een muzikale versie van samenzijn.

DJ Waxfield tijdens Ziongate 2021 in Amsterdam. Beeld Fluer

Dat gemeenschapsgevoel probeerde Texel te creëren met Ziongate, het eerste amapiano-evenement van Nederland, januari 2020 in Amsterdam. ‘Dat was onze eerste en meteen voor een lange tijd ook laatste avond. Tijdens de lockdown gingen we door met livestreams, waarbij we ook dansers vroegen, zodat je vanuit je huiskamer kon zien hoe je op amapiano danst. Zo hebben we het Nederlandse publiek het nieuwe genre en nieuwe bewegingen laten zien nog voordat de clubs open waren.

‘Tijdens ADE 2021 organiseerden we ‘Tribes’ in Paradiso. Zuid-Afrikaanse dj’s als Culoe De Song en Major League DJz, bekend van zijn Amapiano Balcony Live Mixes op YouTube, werden onthaald als supersterren. De grote zaal stond bomvol mensen die maanden hadden gesnakt naar ‘the real deal’.

Hoeksteen

Dans lijkt de hoeksteen te zijn van amapiano. Van vocalisten of dj’s wordt niet alleen verwacht dat ze kunnen dansen, maar het liefst ook dat ze met elke nieuwe single een virale dans challenge creëren. De obsessie met het delen van ingestudeerde dansjes op sociale media heeft generatie Z al een aantal jaren in haar greep.

Texel: ‘Dj's als DBN Gogo, Uncle Waffles en TxC worden massaal gevolgd op kanalen als TikTok. Het helpt dat ze dansen tijdens hun sets, het voegt een extra dimensie toe. Vaak zijn dansers in de studio onderdeel van de opnamen en geven ze de producers muzikale aanwijzingen zodat er optimaal op gedanst kan worden.’

Ondanks de snel gegroeide populariteit ziet Texel amapiano niet als een vluchtige trend. ‘Het is geen hype waar je even op kunt springen om hem daarna links te laten liggen. Als je alleen maar hits op een Ziongate-avond verwacht, kom je bedrogen uit. Amapiano heeft iets hypnotiserends. Er wordt van je gevraagd je over te geven aan dj’s die met het publiek een muzikale reis willen maken.’

Tribes '21 in Paradiso, Amsterdam. Beeld Fluer

Dat klinkt als een definitie van housemuziek, beaamt Texel. ‘Amapiano ís ook een vorm van housemuziek en house is van origine natuurlijk ook zwarte muziek; daar moeten mensen blijkbaar nog steeds op geattendeerd worden. Het mooie van afrohouse en amapiano is dat je niet om het Afrikaanse heen kunt. De vocalen, de taal, de percussie: ‘It’s Africa in your face.’ Sommigen noemen het ook wel ‘taking back’.

Black Lives Matter

‘Er zijn in de Nederlandse clubscene volgens mij altijd wel vraagtekens gezet bij het ontbreken van zwarte mensen achter de draaitafels, in de organisatie of op de dansvloer. Maar die vraag werd urgenter dan ooit na de dood van George Floyd, in de lente van 2020. De opkomst van Black Lives Matter en de massale protesten hebben een wereldwijde culturele verschuiving in werking gezet. Amapiano kwam net op het juiste moment.

‘Wanneer ik in Nederland naar een gemiddeld techno- of house-evenement ga, word ik er vaak aan herinnerd welke huidskleur ik heb en welke vooroordelen mensen daarbij hebben. Al is het maar door hoe vaak mensen vragen of ze misschien drugs bij mij kunnen kopen. Dat is niet iets waar ik mij druk over hoef te maken bij amapiano-evenementen.’

Een eigenaardigheid van amapiano is dat mensen zich afvragen op welke podium de muziek thuishoort, zegt Texel. ‘Op de elektronische festivals? Of toch op de afro- en hiphopfestivals? Amapiano valt qua sound precies tussen die twee stijlen in. Maar de dj-sets zijn vergelijkbaar met house dj-sets: ze worden zorgvuldig opgebouwd.

‘Op afro/hiphopfestivals gaat het anders, daar draaien dj’s vaak de grootste hits uit het genre in een rap tempo achter elkaar. En dan is zeven minuten luisteren naar een onbekend amapianolied met een orgelsolo van twee minuten opeens heel lang. En op house- en techno-evenementen liggen de bpm (‘beats per minute’, een aanduiding van het tempo van een liedje, red.) vaak rond de 130. Dus dan vallen de gemiddelde 114 bpm van een amapianotrack ook weer buiten de boot. Het is nog even zoeken hoe amapiano het beste past in het huidige muzieklandschap.’

Tribes ‘21 in Paradiso, Amsterdam. Beeld Fluer

Desondanks is Nederland, volgens Spotify, nu al het vijfde land dat amapiano heeft omarmd, na Nigeria, de VS, Engeland en natuurlijk Zuid-Afrika. Hoe verklaart Texel de populariteit in Nederland? ‘Dat komt omdat we in Nederland een grote housecultuur hebben en daarnaast enorm veel verschillende etniciteiten. Nederland is daardoor al eerder met deze geluiden en ritmen in aanraking gekomen. We hebben jaren naar lokale hiphopartiesten geluisterd die beïnvloed zijn door afro, dancehall, bubbling en nog veel meer. Er zit een ritme in amapiano waarvan je gewoon hóórt dat het in Nederland gaat werken.

‘De tijd is er ook rijp voor. De generatie die is opgegroeid met Nederlandse hiphop is ouder geworden en lijkt nieuwsgierig te zijn naar een ander soort evenementen waar niet per se het ego van het individu wordt gevierd. Amapiano is de perfecte introductie voor hiphopliefhebbers die op zoek zijn naar een nieuw geluid.’

5x het amapianogeluid:

Amanikiniki

Megahit van enkele grondleggers van het genre, MFR Souls en Major League DJz, met vocalen van Kamo Mphela en Bontle Smith.

Champion Sound

Focalistic had een van de eerste crossoverhits in amapiano te pakken door samen te werken met Davido, de Nigeriaanse superster van de Afropop. De videoclip is opgenomen in Londen.

Africa Rise

De amapiano-festivalhit van deze zomer van DJ en producer Vigro Deep, die een paar weken terug de X-Ray tent op Lowlands goed wist op te schudden.

Etema

Nederlands’ eerste eigen amapiano-track door DJ Waxfiend, Saint Ronil en Dave Nunes.

Getting Late

Dat de overstap naar commerciële pop snel gemaakt kan worden, laat de Zuid-Afrikaanse Tyla horen in deze mierzoete hit.