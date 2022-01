Amanda Svensson schrijft een heerlijk sprankelende soap

De vierde roman van de Zweedse schrijver Amanda Svensson (1987) staat garant voor vele uren vermaak. Getroebleerde familieverhoudingen, gepassioneerde relaties, gefrustreerde ambities en neuroses voeren de boventoon. De hoofdpersonen, de drieling Sebastian, Clara en Matilda, zijn ieder hun eigen weg gegaan. Sebastiaan werkt als psycholoog op een curieus wetenschappelijk instituut in Londen, Clara sluit zich na haar ontslag als journalist aan bij een sekte op Paaseiland en Matilda probeert haar draai als stiefmoeder te vinden in Berlijn. Ze worstelen allemaal met psychische problemen, mede omdat een van hen bij de geboorte verwisseld is. Is Sebastian per ongeluk met zijn verwisselde zus getrouwd, die aan anorexia lijdt en zichzelf van het leven heeft beroofd? Of is het toch de grillige Matilda, die zich in een lesbische relatie stort?

Deze roman leest als een heerlijke soapserie. Toch wordt het nergens clichématig. De plotwendingen zijn origineel, de personages intrigerend en de toon sprankelt. Uiteindelijk vallen alle puzzelstukjes op ingenieuze wijze op hun plaats. Om met de titel te spreken: de schrijver creëert een magnifiek en waarachtig universum. Wie niet weet wat binge-reading is, zou dit boek moeten uitproberen.

Beeld Wereldbibliotheek