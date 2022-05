Amanda Seyfried speelt de rol van haar leven als Elizabeth Holmes in The Dropout ★★★★☆

Amanda Seyfried als Elizabeth Holmes in The Dropout.

Op het hoogtepunt van de hype rond haar bedrijf Theranos, dat een revolutionaire nieuwe manier van bloedonderzoek in de markt wilde zetten, was Elizabeth Holmes, de oprichter en directeur, 9 miljard dollar waard. Holmes werd als jonge succesvolle vrouw in de techindustrie de covergirl van haar tijd. Ze werd voortdurend vergeleken met Steve Jobs, maar dan béter, want een techvisionair met een hart, die van de wereld echt een betere plek ging maken. Totdat John Carreyrou, een journalist van The Wall Street Journal, het gordijn wegtrok en Theranos een kaartenhuis bleek. De centrale innovatie waar Theranos op was gebouwd, een gadget waarmee een druppel bloed getest kon worden op honderden ziektes, bleek niet te bestaan. Het ultrageheime laboratorium was niet voor niets van de wereld afgesloten: er gebeurde niets. Ondertussen stonden de investeerders in de rij, ook voor de mogelijkheid om in de nabijheid van de geniale Holmes te komen.

Carreyou schreef het boek Bad Blood, dat de basis was voor The Inventor, de HBO-documentaire die Alex Gibney in 2019 maakte. En Adam McKay (The Big Short) kocht de filmrechten. Maar daarmee was de fascinatie met Elizabeth Holmes nog lang niet voorbij. Rebecca Jarvis maakte de podcastserie The Dropout, die weer de basis vormt voor de gelijknamige achtdelige dramaserie van Elizabeth Meriwether, in Nederland te zien op Disney Plus.

The Dropout is een vrij conventioneel gemaakte serie (geen McKay-achtige vertellers of stilistische oprispingen), maar toch volkomen fascinerend. Dat heeft te maken met het tamelijk ongelofelijke verhaal, dat minstens zoveel zegt over het bedrog van Theranos als over het oudemannennetwerk dat opportunistisch gokte op het volgende Grote Nieuwe Ding. Centraal staat de moeilijk te vatten figuur van Holmes, die mogelijk oprecht geloofde in de toekomst van haar apparaat en dacht dat ze het spel precies speelde zoals Steve Jobs en Bill Gates voor haar: schets een technologische utopie, haal de investeerders binnen en dan volgt de revolutie vanzelf. Ondertussen ondergaat deze college drop-out zelf een transformatie; van wat ongedisciplineerde jonge vrouw tot een vrouwelijke versie van de grote Jobs, inclusief zijn zwarte turtleneck, en, verbijsterend genoeg, een geforceerd lage stem.

The Dropout valt of staat bij de centrale figuur van Holmes en Amanda Seyfried speelt hier de rol van haar leven, als een vrouw die een obsessieve ambitie combineert met een buitengewoon complex psychologisch profiel, met een overschot aan angsten en een duidelijk gebrek aan empathisch vermogen. We volgen haar levensloop van haar jonge jaren, waarbij het ontslag van haar vader bij Enron (ook een grote fraudezaak in het Amerikaanse bedrijfsleven) dient als startpunt van haar eigen ambities. The Dropout durft het personage van Holmes complex en ongrijpbaar te houden, geholpen door Seyfried, die een afdaling in een persoonlijke hel lijkt te maken.

Er is iets voor te zeggen dat The Dropout wel wat efficiënter had kunnen worden verteld. De eerste delen, over Holmes’ transformatie tot ongenaakbare techbaas, zijn het spannendst. In het tweede deel krijgt het verhaal van de familie Shultz alle ruimte. De oud-minister van buitenlandse zaken George Shultz (mooi gespeeld door Sam Waterston) was een van de oud-politici die Holmes binnenhaalde in haar bestuur. Hij kwam in conflict met zijn kleinzoon, die bij Theranos werkte en een van de klokkenluiders werd. Manipuleerde Holmes de stokoude staatsman, of projecteerde hij al zijn dromen op haar? We zijn nog lang niet uitgepraat over Elizabeth Holmes.