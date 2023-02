Altijd maar weer die foto van Poetin en Willem-Alexander aan de pils – verzin eens iets nieuws

Vladimir Poetin, koning Willem-Alexander en koningin Máxima in het Holland Heineken House in Sotsji, 2014. Beeld Mikhail Klimentiev / EPA / Ria Novosti / Kremlin Pool

Ah, niet wéér deze foto. Er zullen veel mensen zijn die dat denken bij het zien van bovenstaand beeld, maar van één man weet ik het zeker. Dat is degene wiens naam begint met ‘de W van Willem, de W van wakker, stamppot eten’. Toch moet het, en dan hopelijk voor het laatst. Want deze foto is, evenals het citeren van het Koningslied wanneer het over koning Willem-Alexander gaat, een vreselijk cliché geworden.

Hoe zat het ook alweer? Het was 2014 en Rusland organiseerde de Winterspelen in Sotsji. Het waren andere tijden en toch dezelfde, want in de aanloop naar het evenement ontstond discussie over de Nederlandse afvaardiging, zoals er altijd discussie ontstaat over de Nederlandse afvaardiging wanneer het over dubieuze organisatoren van internationale sport- en klimaatevenementen gaat. Leiders van andere westerse landen reisden niet naar Sotsji vanwege het dictatoriale gedrag van Poetin. Maar, vond premier Rutte, praten is altijd beter dan boycotten. Vandaar dat zowel hijzelf áls sportminister Schippers áls koning Willem-Alexander áls koningin Máxima bij de Winterspelen aanwezig was.

‘Hiermee dreigt voor koning Willem-Alexander de in hoge kringen veel gevreesde ‘dictator-sandwich’, waarschuwde Arnout Brouwers nog in de Volkskrant, ‘bijvoorbeeld een plek tussen de leiders van Wit-Rusland en Turkmenistan.’ In plaats daarvan werd het bier drinken met Poetin en Máxima in het hossende Holland Heineken House, waar de Russische president een bliksembezoek bracht.

Deze foto, gemaakt door de Russische overheidsfotograaf Mikhail Klimentiev, zou nog lang meegaan. Wat heet. Door de jaren heen bleek het beeld, evenals een andere versie van hetzelfde bierdrinkmoment, multi-inzetbaar te zijn.

Afgelopen week dook het nog op bij een artikel op Follow The Money, platform voor onderzoeksjournalistiek, over bierbouwer Heineken die zijn belofte verbreekt om niet te investeren in Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne en toch in Rusland gaat investeren. Er liggen namelijk kansen, veroorzaakt doordat andere bierbouwers zich wel aan de boycot houden, en volgens 17de-eeuwse Hollandse koopmanslogica moet iemand die kansen dan toch pakken. Bovenaan het artikel: Poetin die proost met een Heinekenbiertje en de koning die lacht en wijst.

Het geinige is dat dezelfde foto bijna een jaar geleden in de Volkskrant stond, bij het bericht dat Heineken zich vanwege de oorlog in Oekraïne terugtrok uit Rusland. Toen ging ik op zoek. Bij welke onderwerpen wordt dit beeld eigenlijk ingezet en, belangrijker, wat is de meerwaarde ervan?

Na een Google Images-zoekopdracht en een kleine inventarisatie van verschillende Nederlandse media kwam ik tot de volgende conclusies. Dat je deze foto gebruikt bij de avonturen van Heineken in Rusland, lijkt me gerechtvaardigd. Het gebeurt immers niet vaak dat op een foto zoveel samenkomt: merkbier, staatshoofd en pret met een despoot, ook al is dat bijna tien jaar geleden. Dus oké.

Deze foto bij stukken over wel of geen delegatie naar de Winterspelen in China en het WK voetbal in Qatar begrijp ik, mits bedoeld als waarschuwing: pas op voor de dictator-sandwich! Maar deze foto bij artikelen over Rusland als agressor, Poetin als crimineel en onze afhankelijkheid van Russisch gas – daar trek ik een grens. Lekker makkelijk, lag die foto soms in de la met ‘kan altijd’? Verzin iets anders of, beter: geef een opdracht aan een jonge fotograaf.

En dan heb ik het nog niet eens over de dubieuze blogs die blèrend berichten over Máxima’s bezoek aan het World Economic Forum en deze foto publiceren, over het recente artikel op opiniesite Joop dat gaat over de alcoholinname die omlaag moet en dit als lollige illustratie gebruikt, of over talloze Twittergebruikers die de foto posten omdat ze Heineken gewoon niet te hachelen vinden. Voor al deze voorbeelden geldt: cliché. Het is gemakzuchtig beeldbeleid met de W van Waarom en we doen het niet meer.