‘Altijd in mijn leven komen die drums terug. Ik wil controle houden, het ritme bepalen’

Kasper van Kooten Beeld Ivo van der Bent

Klaas Kits in Het wonderlijke leven van Jackie Fontanel of Kasper van Kooten in Van Kooten en de beat?

‘Kasper van Kooten. Het wonderlijke leven van Jackie van Fontanel was gebaseerd op het leven van mijn grootvader en is maar voor een deel autobiografisch. Ik ben nu voor het eerst zelf de hoofdpersoon. Dit boek is mijn handleiding. Het is mijn geschiedenis, met mijn ritme.

‘Voor het boek was corona een zegen. Ik moest het nu doen, de theaters waren dicht, ik had niks anders omhanden. Het is absoluut niet bedoeld als therapeutisch boek of als een openbare zelfreflectie, maar het is me gelukt om aan degenen die na mij komen te laten zien wie ik ben en wat ik heb meegemaakt.

‘Zeven jaar geleden al begon ik met schrijven. Het zou weer een roman worden, maar uiteindelijk kwamen we erachter dat ik mijn eigen geschiedenis op iemand anders aan het plakken was. Mijn zeer beminde eindredacteur bij De Bezige Bij, Suzanne Holtzer, zei dat ik mijn eigen verhaal moest gaan schrijven, en geen roman. Schrijf het naar waarheid op, zei ze, dan zullen de grappen en de tranen vanzelf naar boven komen. Dat is gelukt en daar ben ik trots op.

‘Het boek schuurt ook, maar ik hoefde niks te overwinnen. Ik heb er geen enkel probleem mee om mezelf bloot te geven. In het theater doe ik dat ook, al kan ik me daar altijd verschuilen achter een grapje. In het boek niet. Daar mag het niet.’

Charlie Watts of Ringo Starr?

‘Twee grootheden, je mag ze niet eens vergelijken. In mijn boek citeer ik John Lennon. Op de vraag of Ringo Starr de beste drummer ter wereld was, antwoordde Lennon dat hij niet eens de beste drummer van de Beatles was. Ik waardeer Watts vanwege zijn gentlemanship en omdat hij het zooitje bij de Rolling Stones al die jaren bij elkaar heeft gehouden. De beat van de Stones is de beat van Charlie. Daarom kies ik voor Charlie. En vanwege zijn fills, de overgang naar het volgende deel van een nummer.

‘Ik kreeg mijn eerste drumstelletje toen ik 5 was en later nam mijn oma, de moeder van mijn vader, uit Afrika een bongoset voor me mee. Ik luisterde naar de jazzplaten van mijn vader, van Art Blakey. Later werden Stewart Copeland van The Police en Jan Pijnenburg van Doe Maar mijn idolen.

‘In Van Kooten en de beat is mijn leven als drummer het vertrekpunt. Het boek gaat ook over mijn bijna dwangmatige verlangen om muziek te maken. Altijd in mijn leven komen die drums terug. Ik wil controle houden, het ritme bepalen. Als drummer ben je eindverantwoordelijk. De rol heb ik mezelf ooit toebedeeld en dat bevalt enorm goed. Er is niets heerlijkers dan drummen. Als ik een kwartiertje heb gespeeld, is alles weg, leeg. Het is mijn escape, net zoals wielrennen.’

Bart uit Ventoux of Emi van der Wiel uit De avondetappe?

Lacht hard. ‘Het zou wel leuk zijn als ik halsstarrig aan Emi van der Wiel zou vasthouden, hè. Het was een typetje in het tv-programma over de Tour de France. Veel mensen vonden het niks en ik ben er snel mee gestopt. Ik heb er geen spijt van, dat heb ik nooit ergens van, maar de reacties waren heftig. Omdat het nieuw was, denk ik.

‘Ik was trots dat ik voor de film Ventoux werd gecast en het was een aardige acteerprestatie. De Mont Ventoux is de mythische berg en voor mij was het een mythische tijd. Twee weken voordat we naar Frankrijk gingen, kreeg mijn vader een hartaanval en vijf bypasses. Ik wilde niet weg, maar het productieteam regelde dat ik elk moment terug naar huis kon.

‘Toen ik in Frankrijk was, belde mijn geliefde om te zeggen dat ze zwanger was. We waren al behoorlijk lang bezig om dat voor elkaar te krijgen. Negen maanden later kwam die film uit en twee dagen na de première werd onze dochter geboren.

‘Ik zal het je nog sterker vertellen: haar komst was mij aangekondigd. Een dag voordat ik werd gebeld, reed ik de Ventoux af, in de ondergaande zon. Ik plugde mijn iPhone in. Hij ging op shuffle en het eerste nummer dat ik hoorde was A Child Is Born van Bill Evans en Tony Bennett. Nu ik het vertel ontroert het me weer. Dat hangt allemaal met die film samen.’

De vieze man of F. Jacobse (van Van Kooten en De Bie)?

‘Wauw. Ik kies voor Tedje van Es, de maat van Jacobse, ik ben altijd voor de underdog. Ik heb mooie herinneringen aan de opnamen. Jacobse en Van Es reden steeds in een andere Amerikaanse bak, die leenden ze van een bedrijf in Kortenhoef. Als kind vond ik dat geweldig. Het was elke keer weer een verrassing wat voor monsterlijke auto er nu weer voor de deur stond.

‘Als kind moest ik om ze lachen, vooral om Tedje van Es die altijd maar werd gekleineerd. Jacobse was een gevaarlijk mannetje, hij manipuleerde. De sketch dat ze zich aanboden als tuinmannen en met basterdsuiker de tuin opknapten van Joekie Broedelet, de moeder van Remco Campert, werd opgenomen in de tuin van Jan Mulder. In die tuin voetbalde ik met Youri en Gerret, de zoons van Jan. Kees en Wim namen alles dicht bij huis op. Ik kende al die plekken, maar als ik ze op tv zag, sloeg de magie gewoon toe. Ik ervaarde het zoals ieder ander kind.

‘Ik heb goed naar ze gekeken, naar hun vakmanschap. En Kim, mijn zus, ook. We hebben ons laten inspireren en veel ingrediënten van hun taligheid en hun vermogen tot observeren in onze eigen blender gegooid.’

Beeld Ivo van der Bent

De bom of Pa?

‘De mannen van Doe Maar zijn een keer bij ons thuis geweest, in 1983 was dat. We woonden vlak bij de Wisseloordstudio’s en op een dag kwamen ze een borreltje drinken. Zat fucking Doe Maar plotseling op de bank. Ze waren mijn idolen. Daar zat ik dan met mijn Doe Maar-buttons en mijn afgeknipte spijkerjack.

‘Ik had nog geen volwassen drumstel, alleen die bongo’s van mijn oma. Mijn moeder zat naast me, en daarnaast zat Jan Pijnenburg met zijn enorme kuif. Ik wilde indruk maken, hem laten weten dat ik ook van drummen hield. De tv stond aan en ik trommelde mee met de reclames. Vlak voordat ze weggingen hoorde ik hem zeggen: de jongen heeft aanleg, daar moeten jullie iets mee doen. Man!

‘Doe Maar had net 4us uitgebracht, hun vierde plaat. Ik voelde als 11-jarige jongen al dat ze iets te zeggen hadden, voor het eerst ging ik ook naar teksten luisteren. De woorden, de muziek, in mijn eigen taal: er was iets mee, de boodschap was heftiger dan pakweg Alles heeft een ritme van Frizzle Sizzle. Vond ik ook een leuk nummer, hoor.

‘De bom dan maar, omdat het muzikaal en ritmisch interessanter is dan Pa. Het ging over de koude oorlog. En als de bom valt, dan lig ik in mijn nette pak, diploma’s en mijn cheques op zak, mijn polis en mijn woordenschat, aaoei! Ik moest er ook wel om lachen, hoor.’

Niet of nooit geweest van Acda en De Munnik of LA City Lights van Candy Dulfer?

‘Niet of nooit geweest, vanwege de drumpartij. De eerste plaat was al uit, dat was een redelijk succes. Als een soort tussensingle namen we Niet of nooit geweest op. Ik had die partij gespeeld, op een ongewone manier, met een soort cowboyhobbeltje erin. Ik vond dat het nummer dat nodig had. Ik zal nooit vergeten hoe Daan van Rijsbergen reageerde, de ontdekker van Acda en De Munnik. Wat heb je nou gespeeld man, was zijn reactie, wat is dit? Laat het maar zo, zei Paul de Munnik toen, dit klopt.

‘Niet of nooit geweest was een enorm succes. Als het om drumpartijen gaat, ben ik op dat nummer het meest trots. Met Candy was de samenwerking eenmalig, dat was ook supergaaf. En LA City Lights werd in Amerika een grote hit. Maar het is wel door de productieshredder gehaald en mijn bijdrage is ook nog wat strakgetrokken.

‘Bij Acda en De Munnik kreeg ik alle ruimte. In 2000 ben ik ermee gestopt, iedereen verklaarde me voor gek. In die periode noteerde ik in een Moleskine-boekje al constant ideetjes voor een conference en liedteksten. Ik ging wat anders doen, het theater in met eigen programma’s. Ik had niet voor niets op de theaterschool gezeten.’

Peter F. de Boer in All Stars of Dr. Thomas van Loon in De co-assistent?

‘Als je Ben Evenweg uit de jeugdserie Toscane had genoemd, zou ik voor hem hebben gekozen. Peter de Boer in All Stars was mijn eerste grote rol als acteur, ik was net een jaar van de theaterschool af. Mijn hele jeugd en tot diep in mijn studententijd zat ik in Hilversum op net zo’n voetbalclubje als in All Stars, SV Actif. Ik heb Frank Lammers nog lid gemaakt. Peter Paul Muller was de uitblinker. Voor de meesten van ons was de kleedkamer geen vreemde omgeving, we stroomden zo door. En de kleedkamerlol bleef precies hetzelfde.’

Kasper van Kooten: Van Kooten en de beat.

De Bezige Bij; 256 pagina’s; € 21,99. Boekpresentatie is op 22 februari vanaf 19.30 uur in De Vorstin in Hilversum.

Beeld Ivo van der Bent