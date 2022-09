Alsof je door het familiealbum van een vreemde bladert ★★☆☆☆

Susannah el Mecky en Isha Ferdinandus in Nina Bobo: Joop. Beeld Sanne Peper

De voorstelling Nina Bobo: Joop, het tweede deel van een drieluik van regisseur Koen Verheijden over zijn Nederlands-Indische familiegeschiedenis, gaat grotendeels over een getraumatiseerde grootvader. Het stuk opent met twee jonge vrouwen (Susannah el Mecky en Isha Ferdinandus) die door een soort tunnel naar voren lopen. Ze blijken de kleinkinderen te zijn van Joop, die als jongeman heeft gevochten in voormalig Nederlands-Indië. De twee blikken als derde generatie Indische Nederlanders terug op hun getroebleerde opa, die vuurwerk aanzag voor vallende mortieren en zijn toevlucht nam tot alcohol. Hun vaders, die opgroeiden met opa Joop, zijn niet in staat om te praten met hun dochters. Er zijn muren opgetrokken waardoor trauma’s onbewust worden doorgegeven aan de volgende generatie.

Het zeer kleine spel van Ferdinandus staat af en toe in een schril contrast met dat van El Mecky, die een aantal keren wat pathetisch de gedaante aanneemt van opa Joop en ons meeneemt in een van zijn koortsachtige herinneringen aan de hevige strijd in Nederlands-Indië.

Regisseur Verheijden wil veel vertellen, maar schiet daardoor uit de bocht. Het ene moment oreren Ferdinandus en El Mecky over opa en oma, waarbij zinnen te vaak beginnen met ‘Ik herinner me dat...’ of ‘Ik was 9 toen...’ Het andere moment spreken ze hun vaders direct aan op bijvoorbeeld bij pesterijen op school (waarbij de ene vader vond dat zijn dochter zich maar moest vermannen) en een voorval van racisme (dat door de andere vader werd weggewuifd). Het aaneenrijgen van anekdotes zorgt er echter niet voor dat we automatisch gaan meeleven met de twee vrouwen en hun naasten. Het voelt soms eerder alsof je door het familiealbum bladert van een vreemde.

De ambitie en verteldrift van regisseur Verheijden zijn indrukwekkend, zijn tekst is bij vlagen poëtisch. Maar een schatkist aan verhalen leidt soms helaas ook tot overdaad.