Als wij vroeger zeiden dat we ‘naar Lowlands wilden’, geloofden we elkaar gewoon. Nu willen jongeren ‘oprecht naar Lowlands’

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: het spijt me oprecht.

Taalergernissen zijn zeg maar niet echt mijn ding. Natuurlijk irriteer ik me soms aan mensen die ‘irriteren’ als wederkerend werkwoord gebruiken, verander ik ‘dit is waarom’ in mijn hoofd altijd in ‘hierom’ en voel ik enige minachting voor mensen die schrijven over het ‘episch centrum’ van een aardbeving, maar doorgaans hou ik dat voor mezelf. Over taal moeten we, vind ik, niet te heilig doen. Als ik maar begrijp wat je zegt.

Er is altijd een uitzondering, voor mij is dat het overmatige gebruik van ‘oprecht’. Ik wil niet de oude lul uithangen maar als wij vroeger zeiden dat we ‘naar Lowlands wilden’, dan geloofden we elkaar gewoon. Nu willen jongeren ‘oprecht naar Lowlands’, waar ze vorig jaar ‘oprecht de beste festivalsushi ooit hebben geklapt’ en ‘oprecht te veel pillen hebben geslikt’ waarna ze ‘oprecht een week brak waren’. Ik kan het niet uitstaan.

Aan de andere kant heb ik jarenlang overal ‘zeg maar’ tussen gepleurd, dus wie ben ik om commentaar te hebben op zulke zinloze toevoegingen? Waarom vind ik dat specifieke woord zo irritant? Ik was oprecht benieuwd, dus ik heb het uitgezocht. Ik las mijn eigen stukjes terug, mijn tweets, mijn appjes en ik besefte dat ik nooit het achterste van mijn tong laat zien. Ik ben zo consequent onoprecht dat de krant niet eens meer vráágt of ze mijn stukjes als ‘satire’ moeten labelen. Ik doe alles af met een grapje en ben niet de enige: ironie is de stijl van mijn generatie. Oprechtheid maakt kwetsbaar, we zijn veel te bang om iets te menen. Het is dus logisch dat de generatie na mij de noodzaak voelt het expliciet te benoemen als er sprake is van oprechtheid. Dat maakt het zo ergerlijk: het is mijn eigen schuld.