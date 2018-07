Satire Rusland

Als we het Kremlin moeten geloven, wordt Rusland wereldkampioen

Rusland wordt wereldkampioen. Dat zeggen anonieme bronnen rond het Kremlin. De kwartfinale tegen Kroatië is ‘afgeregeld’ en ook de halve finale tegen Zweden of Engeland is ‘kat in ’t bakkie’. De onderhandelingen met de mogelijke tegenstanders in de finale zijn ‘in een vergevorderd stadium, maar daar komen we wel uit’.