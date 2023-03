Lynk & Co

Verderop in de straat staan twee Lynk & Co’s, in de file staan ze lompe neus aan lompe neus ontstellend veel ruimte in te nemen, in de lijstjes van meestverkochte auto’s van het land rukken ze op. Zo gaat dat dus wanneer Chinese automakers de wereld proberen te veroveren: zo zie je ze niet, zo zie je ze overal.

China is pijlsnel ’s werelds tweede exporteur van personenauto’s aan het worden – of al geworden, afhankelijk van over welke periode je telt en aan wie je het vraagt. Van nieuwe Chinese merken en van oude buitenlandse merken die volledig in China worden gemaakt.

Nog staat Japan bovenaan het lijstje grootste auto-exporteurs en voorziet het zelfs de donkerste en verste hoekjes van de aarde van de Toyota Corolla en de Rav4, maar China heeft ambities. En als we een ding hebben geleerd van Chinese ambities, dan is het dat je ze serieus moet nemen.

Tijdens de coronapandemie bleek dat de wereld de productie van mondkapjes volledig had uitbesteed aan China. Nu gebeurt dat met auto’s.

In delen van het Midden-Oosten en Latijns-Amerika zijn Chinese merken al marktleider. In Europa zie je vooral de opgekochte voormalige Europese merken rijden, of de auto’s die formeel Europees zijn maar volledig in China worden gemaakt: de Dacia Spring, de BMW iX3, de Polestar. Ook de Tesla model 3 en model Y zijn Chinese export: ze komen uit Tesla’s fabriekencomplex in Shanghai, dat steevast wordt geïntroduceerd met de woorden imposant en immens.

Daarnaast zijn de van oorsprong Chinese auto’s hun slechte imago (plastic rotzooi, slechte imitaties, nul comfort en uitermate geschikt voor mensen die een bloedige dood in de vangrail nastreven) allang kwijt. Vandaar dus ook overal die Lynk, die met haar flexibele huur- en leenconstructies en haar ‘fijne hoge instap’ appelleert aan de consumentennoden in dit land van talloos veel kwieke bejaarden. En er blijven nieuwe merken bijkomen, zoals de volledig elektrische BYD (Build Your Dreams).

Zo kon het gebeuren dat de belichaming van individuele vrijheid en emancipatie van de kleine man, van haren in de wind en gaan waar je maar heen wilt, voortaan komt uit het land waar de begrippen individu, vrijheid en emancipatie een heel andere lading hebben dan hier. En waar ‘gaan waar je maar heen wilt’ alleen kan als je je in de gaten laat houden door een lading elektronica.