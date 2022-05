Als we de wereld, de kosmos en het leven in stand willen houden, moet de vrouw beschermd worden

Mummiekist van Peftjaoeneith (binnenkant) uit Sakkara, Egypte, 664-525 v. Chr., beschilderd naaldhout, 240 x 63 x 46 cm, Rijksmuseum van Oudheden Leiden. Beeld Rijksmuseum van Oudheden Leiden

In dit weekend na Hemelvaart een detail dat – oké, toegegeven, zeer losjes – aan het thema hangt: een hemelgewelf, in de vorm van een vrouw. Lang geleden in het oude Egypte stelde men zich de hemel voor als een vrouw die zich om de mensen heen boog, als één grote omhelzing van het universum. Elke avond slikt zij de zon in, zodat de nachthemel de ruimte krijgt, en elke ochtend baart ze de zon, zodat er weer licht is. Altijd ontfermt ze zich over ons, de hemelgodin Noet. En als je sterft, ontfermt ze zich in de kist over je. Nou ja, als je rijk genoeg was om je een beschilderde sarcofaag te kunnen veroorloven – aangezien in Egypte het hout schaars was en uit Libanon moest worden geïmporteerd.

Mummiekist van Peftjaoeneith. Beeld Rijksmuseum van Oudheden Leiden

Met de schrikbarende actualiteit van vrouwen over wier baarmoeder anderen beschikken enerzijds (in de VS) en vrouwen die überhaupt niet meer zichtbaar mogen zijn in de openbare ruimte anderzijds (in Afghanistan) en de stuitende cijfers van moord-wegens-vrouw-zijn (wereldwijd) in het achterhoofd, kwam dit hemelse vrouwenlichaam van bijna drie millennia geleden me ineens voor als een warme omarming. Die barende vrouw, de zon en maan in haar onderbuik, alle nachtelijke sterren op haar lichaam in yoga-achtige houding en haar lange haren hangend naar beneden langs haar uitgestrekte armen. In welke wereld zijn we beland, dat de vrouw zó veel van haar zelfbeschikking moet inleveren? Volgens de Egyptenaren was het universum een vrouw die ons elke dag het licht schenkt, zoals zij mensen het levenslicht schenkt.

Noet is hier, en dat is vrij uitzonderlijk, afgebeeld als de donkere sterrenhemel. Wat vreemd is, zegt conservator Lara Weiss van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, is dat die bol in haar buik zowel zon als maan is; je ziet naast de oranje zon ook de dunne sikkel van een nieuwe maan. Een dubbelgeboorte dus: de dagcyclus en de maandcyclus – een ritme dat een vrouwenlichaam natuurlijk ook volgt met haar menstruatie. De druppel erboven is haar navel en de driehoek haar baarmoeder. In het oude Egypte volstond dat om een vrouw uit te beelden: op sommige stenen vormen een paar stippen en een driehoek de weergave van een vrouw.

Papyrusafbeelding van Noet de hemelgodin gebogen over de goden Geb en Sjoe (detail), c. 950-930 v. Chr., British Museum Beeld British Museum

Over de maatschappelijke positie van de vrouw in die tijd in Egypte is overigens weinig bekend, zegt Lara Weiss. Of ze het beter hadden dan nu is niet bekend, al hadden bemiddelde vrouwen zeker veel te zeggen: ze runden grote huishoudens en hadden de zelfbeschikking om te kunnen scheiden en daarbij eigendommen te behouden. Veel meer weet men niet. Maar ik vind het de moeite mijn beeld van vrouw-zijn aan te vullen met dit detail, omdat hier zo mooi zichtbaar wordt dat de Egyptenaren de vrouw inzetten voor hun verbeelding van het alles, het universum en de ritmes van de natuur. In Egypte draaide het er altijd om de wereld in stand te houden, de kosmos en het leven moeten door, zegt Weiss: ‘Daar heeft de vrouw een grote rol in, die moet beschermd worden. De schepping van de wereld en de baring worden zo verbonden.’ Een beetje meer daarvan in onze verbeelding graag.

Mummiekist van Peftjaoeneith (binnenkant) uit Sakkara, Egypte, 664-525 v. Chr., beschilderd naaldhout, 240 x 63 x 46 cm, Rijksmuseum van Oudheden Leiden. Papyrusafbeelding van Noet de hemelgodin gebogen over de goden Geb en Sjoe (detail), c. 950-930 v. Chr., British Museum