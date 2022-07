Als voorlopers verkennen de kunstenaars alvast het park van Paleis Soestdijk

Een tentoonstelling laat zien hoe je de romantische, 19de-eeuwse landschapstuin kunt ervaren als die in 2025 weer opent.

Verscholen in het park van Paleis Soestdijk liggen een tennisbaan en een zwembad. Bij hun verloving in 1937 kregen prinses Juliana en prins Bernhard het sportpaviljoen cadeau van de Nederlandse schooljeugd. Maar terwijl het gras in het koninklijke park korter dan kort wordt gemaaid, is de tennisbaan juist overwoekerd met vlas, korenbloemen en klaprozen. Het stoeltje van de scheidsrechter is nog net te zien.

Beeldend kunstenaar Zeger Reyers helpt de natuur een handje. Hij herstelde de witte belijning van de tennisbaan en zaaide bloeiende planten in, zodat een doolhof ontstaat. Hier vormt zich een nieuwe balans tussen natuur, cultuur en de geschiedenis van deze plek.

Het is exemplarisch voor wat er gebeurt met Paleis Soestdijk en het landgoed van 165 hectare. Ton en Maya Meijer Bergmans, tevens eigenaren van de Westergasfabriek in Amsterdam, zijn bezig met de herontwikkeling. In 2025 moet ‘Made by Holland - Paleis Soestdijk’ openen. ‘Een inspirerend platform voor innovatief en ondernemend Nederland’, aldus het bestemmingsplan, met tentoonstellingen, lezingen, congressen en educatie.

Lennart Lahuis toont in een parkhuisje een tekst van waterdamp. Beeld Gerrit Schreurs

Tot dan blijft het park dicht, behalve voor de zomertentoonstelling Voorlopers (in het weekend is ook het paleis te bezoeken). Curator Marie Jeanne de Rooij selecteerde ‘kunstenaars van nu die vernieuwend, nieuwsgierig, onderzoekend en experimenterend buiten de lijntjes kleuren’. Als voorlopers verkennen zij alvast het park. Ze verdiepen zich in natuur en erfgoed en laten zien hoe je de romantische, 19de-eeuwse landschapstuin in de toekomst kunt ervaren.

In een glazen parkhuisje produceert Lennart Lahuis twee tekstregels in stoom die direct weer verdampen: ‘Onder de geplooide en gebakken aarde waar de koudste dagen zijn bewaard en begraven.’ Ooit werden hier ijsblokken uit de vijver opgeslagen in een ijskelder. Aan de rand van de vijver zelf staat het paviljoen ‘Borboros’ van Tilly Buij en Gerard Groenewoud. Het is een waterbibliotheek met 1.800 potten met algengroen of juist kristalhelder water, van het meer van Loch Ness tot het Prinses Margrietkanaal.

Ingrid Mol maakte een even nostalgisch als absurdistische kijkdoos van het prinsessenspeelhuisje Ixientieta (de naam is samengesteld uit de namen Beatrix, Irene, Margriet en Christina). Juliana is er te zien als meisje tussen Pinkeltje-boeken, op middelbare leeftijd in het keukentje en als bejaarde vrouw. Als een voyeur mag je naar binnen kijken.

De installatie van Ingrid Mol in het voormalige prinsessenspeelhuisje. Beeld Gerrit Schreurs

Voorlopers levert een plezierige wandeling op, zowel voor ouderen die zich Soestdijk herinneren van de koninklijke defilés als voor kinderen die het kennen als het Grote Pietenhuis uit het Sinterklaasjournaal. Slechts op één plek wordt het grimmig. In een zeecontainer pal naast het paleis staat een robotarm uit de auto-industrie vastgeketend. De ‘levende’ robot van Bram Ellens lijkt zowaar dwars door je heen te kijken. Nu eens is de robot berustend, dan weer opstandig. Als toeschouwer twijfel je tussen helpen en snel doorlopen.

Voorlopers, kunst van nu. Park Paleis Soestdijk, t/m 14/8.