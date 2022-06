‘Als toneelschrijver voelt het verkeerd om nog een toneelstuk te maken met vijf mannelijke personages en slechts één vrouw’

Hanne Arendzen in EX van Theatergroep Suburbia. Beeld Bart Grietens

Marius von Mayenburg (50), de toneelschrijver, dramaturg en regisseur bij de prestigieuze Berlijnse Schaubühne am Lehniner Platz, heeft tijdens vakanties de huwelijken van vrienden van dichtbij geobserveerd. Het inspireerde hem tot het schrijven van EX, dat naast de druk die gezinnen met kinderen ervaren de dreiging van een affaire op venijnige wijze illustreert.

‘Ik heb het gevoel dat alle gezinnen dezelfde problemen hebben’, vertelt hij tijdens een videogesprek vanuit zijn appartement in Berlijn. ‘Ze worden niet veroorzaakt doordat we een man, vrouw of slecht mens zijn. De problemen binnen huwelijken ontstaan door druk vanuit de samenleving, die ons geen nieuw model aanreikt voor het indelen van gezinswerk en professioneel werk. We moeten hier creatiever mee omgaan en juist de bedrijven waarvoor we werken onder druk zetten.’

In september 2021 ging EX onder regie van Von Mayenburg in het Rikstheater in Stockholm in première. Een dag later kreeg Albert Lubbers, de artistiek leider en regisseur van het Almeerse gezelschap Suburbia, het script onder ogen. Lubbers: ‘Ik werd meteen omvergeblazen door de openingsscene met het echtpaar, waarin de man een telefoontje krijgt van zijn ex. Het laat zo ontzettend goed zien hoe mensen met elkaar praten en niet zeggen wat ze willen zeggen.’ Na enige twijfel over of het niet te radicaal en modern is voor het publiek, besloot Lubbers op aandringen van zijn collega’s de rechten te verwerven. Nu is EX voor het eerst buiten Zweden te zien.

De Duitse toneelschrijver Marius von Mayenburg. Beeld Katharina Birus

Hoewel het familiedrama wordt opgevoerd in een open schuur op het Almeerse stadslandgoed de Kemphaan, creëert het echtpaar in EX, gespeeld door Ali-Ben Horsting en Hanne Arendzen, een claustrofobische sfeer. Wanneer de architect thuiskomt van zijn werk, is zijn vrouw, een arts, op de bank aan haar laptop gekluisterd. De kinderen slapen, de overgebleven lasagne mag hij zelf opwarmen. Van enige intimiteit is allang geen sprake meer, van beheerste woede des te meer. En dan moet het echte vuurwerk, aangewakkerd door een onverwachte logeerpartij van een ex-vriendin, gespeeld door Alejandra Theus, nog beginnen.

Wanneer we Von Mayenburg vragen of die beklemmende sfeer is voortgekomen uit de coronapandemie (hij schreef het script in het voorjaar van 2020), antwoordt hij stellig nee. ‘Ik probeerde heel bewust niet te schrijven over corona en de lockdown. Men beleeft dit drama, met elkaar vastzitten in een situatie zoals de personages in EX, al veel langer.’

De uit München afkomstige Von Mayenburg is naar eigen zeggen geobsedeerd met conflict, de drijfveer achter zo’n twintig toneelstukken die hij in een kwarteeuw schreef. Na een studie aan de Hogeschool van de Kunsten in Berlijn brak hij door met zijn toneelstuk Feuergesicht (1998), waarin een incestueuze zus en een broer met een voorliefde voor brandstichten het leven van hun ‘normale’ ouders zuur maken. Het anti-bourgeoissentiment, de onaangename personages en het fysieke geweld in Feuergesicht schudden de Duitse theaterwereld op. Het werd met verschillende literatuurprijzen bekroond en stond van London tot Tokio op de planken.

Hanne Arendzen in Ex van Theatergroep Suburbia. Beeld Bart Grietens

Von Mayenburg ging door met het uitdiepen van geweld, zoals in de voorstelling Parasiten (2000), waarin een mishandelde vrouw door een stel klaplopers in huis wordt gehaald. ‘In die beginperiode vond ik dat theater over leven en dood moest gaan. Ik was ook geïnteresseerd in hoe ver ik kon gaan met fysieke actie en het eindpunt van een conflict. Dat is een beetje veranderd, ik ben niet meer zo geobsedeerd met geweld op een fysieke manier. Ik denk dat er ook veel geweld zit in taal.’

Tegenwoordig wordt Von Mayenburg gezien als een toneelschrijver die zich in het rijtje mag scharen van enfants terribles als de Engelse Mark Ravenhill (56) en Sarah Kane (1971-1999). De laatste jaren provoceert hij in zijn stukken, die in meer dan dertig talen zijn vertaald, voornamelijk met zijn ongezouten maatschappijkritiek. Zoals in het satirische Stück Plastik (2015), waarin hij de hypocrisie van een links-liberaal gezin, dat in de elitaire kunstwereld opereert, aan het licht brengt. Zijn kritiek op de elite komt ook voorbij in Ex: wanneer de ex-vriendin, die in een dierenwinkel werkt, komt logeren, wordt ze op brute wijze door de snobistische arts op haar kansarme positie gewezen.

Von Mayenburg breekt ook in zijn vakgebied zijn hoofd hierover. ‘In Duitsland worden theaters flink gesubsidieerd en krijgen ze veel geld van werkende mensen, alleen komen velen van hen nooit in het theater. Ik vind dat theaters moeten gaan nadenken over hoe ze een breder en minder academisch publiek kunnen trekken, en dat makers zich meer moeten openstellen voor mensen met andere ervaringen en achtergronden. Daar kunnen we allemaal van leren en profiteren. Als toneelschrijver voelt het voor mij ook verkeerd om nog een toneelstuk te maken met vijf mannelijke personages en slechts één vrouw. Een paar jaar geleden had ik er nooit bij stilgestaan, maar wanneer ik nu een nieuw personage introduceer denk ik: zou dit ook een vrouw kunnen zijn?’

Ex van Theatergroep Suburbia is t/m 24/7 te zien op Stadslandgoed de Kemphaan in Almere.