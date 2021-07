Als The Zutons (en Amy Winehouse) over Valerie zongen, zongen ze over haar

Stop making a fool out of me



Why don’t you come on over, Valerie?

Valerie, Amy Winehouse (2007)

Valerie Star Beeld Facebook

Het is allemaal nog op zijn pootjes terecht gekomen met Valerie Star, en dat is goed om te weten. Want er was een tijd dat ze veelvuldig te diep in het glaasje keek en, verdomd als het niet waar is, ook nog achter het stuur kroop, met alle ellende van dien.

Valerie Star is nu heel veel. Ze is een New Yorkse celebrity makeup artist, hairstylist, garderobe-adviseur, art director, en als beauty en fashion-expert in te zetten op het gebied van print, film, theater, televisie, en reclame. Ze is op sociale media te volgen, #valeriestar.

Er was een tijd dat Valerie dat allemaal niet was en maar een beetje rondhing in Tampa, Florida. Zo waaide ze toevallig naar binnen bij een concert van The Zutons, een band uit Liverpool. In haar enthousiasme bood ze zanger David McCabe na het concert een biertje aan – en nog veel meer. ‘En daarna bleef ik hem achterna reizen naar de andere plekken waar ze op moesten treden’, vertelde ze aan Vice. ‘Het was geweldig, we hadden zo veel plezier samen.’

David McCabe en The Zutons tijdens een optreden in Camden, Engeland in 2006. Beeld FilmMagic

Vlak voordat ze McCabe in Liverpool zou bezoeken, werd ze in Florida gearresteerd. Ze reed zonder geldig rijbewijs en met te veel drank op. Het was de zevende keer dat ze gepakt werd. Dat ze de agent in zijn gezicht spuugde, maakte haar zaak niet sterker. Het kostte haar 30.000 dollar om uit de gevangenis te blijven en ze was voor vijftien jaar haar rijbewijs kwijt.

David McCabe vreesde dat het meisje met het rode haar nooit meer de overtocht zou maken. Ze was telkens blut en leefde in een chaos. Hij kreeg haar maar niet uit zijn hoofd, die Valerie. In 2006, in een taxi op weg naar zijn moeder, kreeg hij een idee voor een song. In twintig minuten was het klaar. Een liedje als een ansichtkaart aan Valerie, met een duidelijk verzoek: ‘Why don’t you come on over, Valerie?’

Amy Winehouse (1983- 2011) was altijd een grote fan van de indierock van The Zutons. Ze nam hun Valerie op ongeëvenaarde wijze onder handen, samen met producer Mark Ronson. Dat er in losbandigheid een Transatlantische verwantschap bestond tussen Amy en Valerie was evident, en goed te horen ook. Ronson gaf het geheel een Motownvibe, loepzuiver vertolkt door The Dap-Kings. Het nummer verscheen op de postuum uitgebrachte verzamelaar Lioness: Hidden Treasures en het werd haar grootste hit.

Lioness: Hidden Treasures van Amy Winehouse.

Valerie (de echte) wist niet wat haar overkwam; eerst al die compositie van haar Britse scharrel en nadien de cover van Amy Winehouse. ‘Het beschreef dat moment in mijn leven en al die beproevingen die ik destijds moest ondergaan’, zei ze terugkijkend.

De overtocht, waar David McCabe zo op hoopte en waar Amy Winehouse zo mooi over zong, heeft ze nooit gemaakt. Maar Valerie vindt dat het liedje de afstand tussen The Zutons-zanger en haar voorgoed heeft overbrugd. ‘Ik zeg altijd dat we een soort rare buitenaardse baby hebben gecreëerd, omdat we hierdoor verbonden zijn tot onze dood.’

.