Als productieve thrillerschrijver maakte Felix Thijssen (1933-2022) vooral naam met zijn Max Winter-serie

Felix Thijssen

De dinsdag op 88-jarige leeftijd overleden thriller- en scenarioschrijver Felix Thijssen had rond 1970, toen hij chef-redacteur was bij het katholieke dagblad Het Centrum, een ingeving die hij zelf, verhalenverteller die hij was, als een ‘uittreding’ beschreef: ‘Ik zag mezelf zitten aan mijn bureau onder een tl-buis. Ik dacht: ik zit hier hartstikke dood te gaan. Toen heb ik ontslag genomen. Het was een ontzettende sprong in het duister.’

Thijssen ging als een dolle schrijven, met een productie van minstens zes genre- en jeugdboeken per jaar. De Rob Staalman-avonturen, de Vince Robbers-westerns en de Sander Wolf-thrillers (onder het pseudoniem Ruard Lanser), en onder eigen naam de sciencefictionserie rond ruimteverkenner Mark Stevens, waarmee hij in dat genre in Nederland een pionier was. Deze laatste boeken, uitgegeven bij De Fontein, vielen op met hun fraaie typografie, psychedelische boekomslagen en titels als De dreigende zon en Het brein in de krabnevel.

Maar Thijssen zou vooral naam maken als productieve thrillerschrijver, bekend van de uiteindelijk twaalfdelige serie rond de gedesillusioneerde ex-politieman en privédetective Max Winter (nadat hij eerder zeven boeken had geschreven rond de figuur van Charlie Mann, waarvan Wildschut in 1985 werd verfilmd).

Jezuïetenklooster

Thijssen werd in 1933 geboren in Rijswijk. Toen hij 18 jaar was, ging hij bij zijn vader wonen in Frankrijk, waar hij journalistiek ging studeren. Vanaf 1952 gaf hij een paar jaar Engelse les in een Frans jezuïetenklooster, waarna hij weer terugkeerde in Nederland.

In 1986 was Thijssen (samen met de eerder deze week overleden Rinus Ferdinandusse) een van de oprichters van het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs, dat jaarlijks de Gouden Strop (naar eigen zeggen een vondst van Thijssen) uitreikt aan het beste Nederlandse misdaadboek. In 1999 won Thijssen zelf de Gouden Strop voor Cleopatra, de eerste van de Max Winter-boeken.

Scenario’s

Ook schreef Thijssen de boeken Eindspel, de Charlie Mann-thrillers en Onder de spekboom, een grotendeels autobiografisch werk (‘mijn liefste boek’). Daarnaast schreef hij verschillende scenario’s, zoals voor de film Help, de dokter verzuipt!, naar het boek van Toon Kortooms, het eerste product van wat een bloeiende scenariocarrière zou worden. De film werd grotendeels rond het Betuwse Acquoy opgenomen, waar de rusteloze Thijssen in die periode was neergestreken. Later schreef hij scenario’s voor succesvolle televisieseries als Bureau Kruislaan en Unit 13.

In 1987 vertrok Thijssen opnieuw naar Frankrijk, waar hij in Saint-Germain-de-Calberte ging wonen, in de Cevennen. ‘’s Morgens werken we in de tuin en de bossen, zorgen voor de schapen. ’s Middags zit ik achter de machine.’