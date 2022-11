Als Oranje zo teleurstelt, worden ook alle praatprogramma’s eromheen een zware zit

Het Nederlands elftal speelde tegen Qatar opnieuw een bedroevende wedstrijd. We zullen dus wel wereldkampioen worden. Een zielloos toernooi in een zielloos voetballand verdient uiteindelijk de meest zielloze wereldkampioen. Zijn we toch weer ergens de beste in.

Toch loopt de kijker nog niet bepaald warm. Nederland - Qatar was dinsdag zelfs de slechtst bekeken wedstrijd van Oranje uit de recente WK-geschiedenis. Het onhandige tijdstip (16 uur) hielp ongetwijfeld niet mee, maar laten we zeggen dat de spelers er weinig aan doen om de aandacht van de kijker vast te houden. Het Nederlands elftal is vooralsnog Rail Away op het voetbalveld.

Genoeg kansen dus om te scoren met andere programma’s, maar de zendermanagers hebben zich bij voorbaat al neergelegd bij de totale WK-dominantie. NPO 1 en NPO 3 zijn volledig overgenomen door het voetbal en op NPO 2 krijgen we hooguit een alternatief voorgeschoteld met Opsporing Verzocht. Voor primetime voetbalescapisme kon je verder alleen terecht bij Ewout Genemans (Bureau Arnhem) of de niet bijster boeiende beslommeringen van de Urkers in Urk!

Voetbal scoort nu eenmaal altijd goed, en tijdens een WK is de oranjekoorts meestal groot genoeg om de voetbaldominantie op tv te verdedigen. Maar als de wedstrijden vervolgens zó teleurstellen, worden ook alle praatprogramma’s daaromheen een zware zit – zeker als iedereen voortdurend benadrukt dat er geen bal aan was. En dan blijken we voor wat luchtigheid ineens afhankelijk van Henry Schut (normaal toch een rustpunt tussen alle ongeremde meningenmachines), die zich in de nabeschouwing zowaar aan een grapje waagde (‘Nederland en Senegal gaan door, Ecuador gaat naar huis en de Qatarezen zíjn al thuis.’). Het geniale was dat het niet eens een bewussie was. Schut leek zelf ook te schrikken van het gelach in de studio.

Henry Schut zorgt voor wat vrolijkheid in de WK-studio Beeld NOS

Verder werd het nationale voetbalhumeur waarschijnlijk het best samengevat door Erik Dijkstra, die bij Beau geen spaan heel liet van Oranje (‘Ik hoop dat we snel worden uitgeschakeld’), van afgevaardigde minister Conny Helder (die liet ‘over zich heen pissen door de Qatarezen’) en van de keuzes van Louis van Gaal (‘Wout Weghorst, wat moet je daar nou mee?’). Van collega Frank Evenblij moest Mark Rutte in een OneLove-mummiepak afreizen naar Qatar. Zelfs stuiterbal des vaderlands Beau kon zoveel gepeperde meningen niet meer bijbenen.

Toch werd het oranjegevoel misschien wel het treffendst gesymboliseerd door volkszanger John de Bever, die zichzelf bij HLF8 trakteerde op een paar oranje M&M’s. Presentatrice Leonie ter Braak haastte zich vervolgens om te melden dat de snoepjes waren ingespoten met haarlak zodat ze langer goed blijven (de inflatie hakt er ook in bij Talpa). De Bever vond ze al wat plakkerig, maar had er al wel vijf op. Fraai gedecoreerde snoepjes die uit zichzelf niet meer glanzen en een wrange nasmaak geven: daarmee werd de kern van dit WK én het Nederlands elftal zowaar uitstekend gevangen.