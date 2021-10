Weinig dingen die wij Nederlanders leuker vinden dan buitenlanders die iets over Nederland zeggen. Champions Leaguewedstrijd gewonnen? Dit schreven de buitenlandse kranten. Max Verstappen wint? Dit schreven de buitenlandse kranten. Verkiezingsuitslag die we zelf nog niet eens kunnen duiden? Dit schreven de buitenlandse kranten. De blik van een vreemde doet wonderen voor ons zelfbeeld. Zeker als die vreemde Tom Waes is, de stoere Vlaming met zijn zoetgevooisde stem. Voor zijn Reizen Waes – een van de betere reisprogramma’s – trok Waes de afgelopen jaren de wereld rond. Turkmenistan, Transnistrië, Tuvalu, Spitsbergen, Man; als obscuur land tel je pas mee als Tom Waes bij je heeft gelogeerd.

En nu, als de kroon op zijn werk, doet Waes voor het nieuwste seizoen van zijn programma Nederland aan. Ons Nederland. Wat we echt van Nederland zouden moeten vinden schreef Bob den Uyl jaren geleden al eens op. ‘Vanaf je eerste levensjaren wordt het bij je ingestampt: denk erom, Nederland is een mooi land. En om iedereen een plezier te doen spreek je dat niet tegen, en zo leven we allemaal in de prettige verstandhouding dat Nederland een mooi land is. [...] Maar zou iemand me doordringend aankijken en op dreigende toon vragen: ‘Vind jij Nederland nu echt een mooi land?’, dan zou ik zonder meer bekennen dat ik dat niet vind. Niet dat ik eronder gebukt ga; erg lelijk vind ik het ook niet, en eigenlijk kan het me weinig schelen. Ik bedoel alleen maar: ik doe al lang niet meer of ik in vervoering raak bij het aanschouwen van drassige, platte weilanden tot aan de horizon.’ Helaas is Bob den Uyl al bijna dertig jaar dood en kan hij geen reisprogramma’s meer maken.

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Reizen Waes ging Tom Waes op bezoek bij Henny, die in haar eentje midden in de Biesbosch woont. Beeld VPRO

Voorlopig moeten we het met Tom Waes doen. Niet dat dat een straf is. Ook in zijn ontdekkingstocht door Nederland mijdt de Vlaming de platgetreden paadjes en weet hij met originele invalshoeken en gesprekken met eigenzinnige mensen toch nog wat honing door de saaie Nederlandse pap te roeren. Nadat hij tot twee keer toe zijn broek liet zakken bij het plaatsnaambordje van het Zeeuwse dorp Boerenhol en daarbij de televisiekijker op zijn bleke, Vlaamse hol trakteerde, bezocht Waes de Oosterscheldekering (‘het achtste wereldwonder’), ging hij in Noord-Brabant op stap met de drugspolitie en maakte hij wat dingen kapot bij de butlerschool in het Limburgse Simpelveld. Hoogtepunt was zijn verblijf bij Henny Kelner, een ‘excentrieke’ vrouw die al jaren in haar eentje in een huis zonder stromend water midden in de Biesbosch woont en jaloersmakend zichzelf was. Ze kwam Waes halen met haar kano en vertelde hem, onderweg naar haar huis, dat ze zich alleen hier – te midden van het riet, het water, de bomen en de dieren – waarlijk thuis voelde. ‘Dit is het echte leven’, zei ze. Niet dat leven in de steden, met al die mensen op elkaar gestapeld, die overbevolking. ‘Mensen zijn knettergek’. Zul je altijd zien. De leukste Nederlander bleek de ene die al die andere ontweek.