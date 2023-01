Als marionet was Pinokkio uniek en fascinerend, als jongen is hij een gemeenplaats

Beeld Bob Mollema

Van de kerk moest hij niets hebben, van het huwelijk zag hij ook af, vrienden had hij nauwelijks. Hij was de oudste uit een gezin van tien kinderen, van wie zeven jong stierven. Tot de dood van zijn moeder bleef Carlo Lorenzini (1826-1890) bij haar wonen, daarna trok hij in bij een broer. Onder het pseudoniem Carlo Collodi schreef hij Storia di un burattino, oftewel Verhaal van een marionet, dat gepubliceerd werd in een Italiaanse kinderkrant Giornale per i bambini. Deze marionet heet Pinokkio.

Sinds de publicatie van dat eerste feuilleton in 1881 is Pinokkio in talloze versies tot ons gekomen. Zoals dat gaat met kopieën, het origineel was dikwijls niet meer dan een uitgangspunt. Het feit dat Pinokkio’s neus groeit als hij liegt is bijvoorbeeld slechts een van de vele details in het oorspronkelijke boek.

Ook voor wie de onlangs uitgebrachte film Pinocchio (2022) wil zien van de Mexicaanse regisseur Guillermo del Toro (58) loont het om eerst de brontekst te lezen. Mocht u kinderen hebben, dan kunt u ook die een plezier doen met de vertaling van Pietha de Voogd en prachtige tekeningen van Sjaak Rood, verschenen bij Uitgeverij Novecento.

Zoals de bijbel begint met de schepping van hemel en aarde, zo begint het Verhaal van een marionet met een weerspanning stuk hout dat in bezit komt van Gepetto, een arme, opvliegende man met een gele pruik. Gepetto hoopt met behulp van een zelfgemaakte marionet zijn ‘natje en droogje bij elkaar te scharrelen’, terwijl Del Toro’s film het verhaal vertelt van een vader, houtsnijder van beroep, die een houten pop maakt ter vervanging van zijn zoon die bij een bombardement tijdens de Eerste Wereldoorlog is omgekomen.

Voor dergelijk sentimentalisme was in Collodi’s oerversie geen plaats. Nadat vijftien afleveringen met avonturen van Pinokkio in de kinderkrant zijn gepubliceerd, komt de marionet ruw aan zijn eind. Twee moordenaars, die trouwens consequent moordenaars worden genoemd en door Pinokkio worden aangesproken met Heren Moordenaars, hangen de pop op aan ‘een ontzettend hoge boom’.

Heren Moordenaars, is uiteraard geweldig. Lorenzini mag een moralist zijn geweest, zijn sardonische humor maakt hem onsterfelijk.

Het ophangen blijkt geen sinecure. Na drie uur bungelen leeft Pinokkio nog steeds en dan zeggen de moordenaars, die, zoals serieuze moordenaars betaamt, meer te doen hebben: ‘Als we morgen terugkomen, hopen we dat je het fatsoen hebt om morsdood te zijn.’

Dat is fatsoen voor sommige mensen en sommige poppen: zelf morsdood zijn. Dat was zo in het Italië van de 19de eeuw en daarin is niets veranderd.

De lezers van het feuilleton vonden de dood van Pinokkio onverteerbaar, zij wilden vooral meer avonturen over de marionet lezen. De schrijver kwam ‘na enig soebatten’ de lezertjes tegemoet en in 1882 maakte Collodi nog eens 21 nieuwe afleveringen. Om Pinokkio uit de dood te wekken verzon hij een mooi meisje met blauw haar dat een fee blijkt te zijn. Deze fee vervult diverse functies in het leven van Pinokkio, ze wordt eerst zijn zus, later zijn moeder, bovenal is het haar taak om de marionet telkens weer op miraculeuze wijze te redden.

Pinokkio spreekt de fee regelmatig aan met ‘feetje’. Vooral als hij in nood zit: ‘O lief Feetje! O lief Feetje! Zeg dat u het bent, dat u het echt bent! Laat me niet meer huilen!’ Zij redt hem telkens weer en in ruil daarvoor krijgt ze liefde. Misschien is dat de beste samenvatting van elke ouder-kindrelatie, tot het moment komt dat de ouder het kind niet meer kan redden.

Het feuilleton – in 1887 verscheen het in boekvorm onder de titel De avonturen van Pinokkio, de geschiedenis van een marionet – eindigt met de transformatie van Pinokkio. Nadat hij toch niet werkschuw blijkt te zijn, ziet hij in de spiegel geen ‘houten pop’ meer, maar een ‘knappe jongen met kastanjebruin haar en blauwe ogen’. Het wordt dan weer een idylle tussen zoon en vader, die zijn eigen opvliegendheid op raadselachtige wijze overwonnen lijkt te hebben. Pinokkio is genezen van luiheid, speelsheid en wat vulgair nihilisme. Overigens leefde hij in een wereld waarin deze dwaasheden eerder regel dan uitzonderingen waren. Vergeleken met de daden van de heren moordenaars zouden de kwajongensstreken van de marionet zelfs een moraalridder moeten bekoren. Menig avonturenroman, zie Don Quichot, eindigt met de ‘genezing’ van de avonturier. Wat telkens de vraag oproept hoe wenselijk die genezing is.

Je kunt het eind van Pinokkio gemakkelijk lezen als een les, en zoals dat nu eenmaal gaat met levenslessen, niet een bijzonder verrassende. Omdat hij zich heeft aangepast aan de normen van de beschaving – en die beschaving bestaat natuurlijk bij de gratie van voortschrijdend inzicht – krijgt Pinokkio een entreekaartje voor de mensheid.

Die aanpassing is wel met het nodige geweld afgedwongen. Entreekaartjes voor de mensheid zijn niet gratis, althans niet voor iedereen.

Maar deze les kent ook een keerzijde. Het kan de lezer (en de kijker) niet zijn ontgaan: als marionet was Pinokkio uniek en fascinerend, als knappe en intelligente jongen is hij een gemeenplaats. Hij kijkt naar de pop die zijn ‘vader’ uit hout heeft gesneden en denkt: ‘Wat ben ik blij dat ik nu een oppassend jongetje ben!’

Daarmee eindigt het boek, de menswording is het einde van het avontuur. Over het oppassende jongetje dat Pinokkio heet valt niets meer te zeggen.

Vertaler De Voogd benadrukt dat de avonturen van Pinokkio begrepen moeten worden in het tijdperk van het Risorgimento, ‘een democratische beweging die streefde naar de eenwording van Italië’ die in 1870 werd afgesloten. Net als Duitsland werd Italië pas laat een natiestaat, voor de eenwording was het een lappendeken van koninkrijken, hertogdommen, vazalstaten, dwergstaten en de Kerkelijke Staat. Ook Lorenzini was gevoelig voor het Risorgimento en meldde zich in 1848 als vrijwilliger voor de onafhankelijkheidsstrijd tegen Oostenrijk. Het brengt De Voogd tot de suggestie dat Pinokkio’s menswording misschien een politieke aansporing omhelst: ‘Ga naar school, ga elkaars taal begrijpen, span je in om dit diep verdeelde land tot eenheid te smeden.’

In hoeverre hun late eenwording Duitsland en Italië extra gevoelig hebben gemaakt voor het fascisme blijft een open vraag. Hooguit kun je zeggen dat het fascisme de overtreffende trap van eenwording is, elk verschil moet worden uitgewist.

Del Toro’s film Pinocchio, die door Kevin Toma in de Volkskrant een ‘compromisloze, ontroerende en dolle traktatie’ werd genoemd, speelt zich af in het fascistische Italië. Mussolini heeft een bijrol met als belangrijkste tekst: ‘Shoot the puppet.’ Het was denk ik interessanter, en hachelijker, geweest als Del Toro zijn Pinokkio in het Amerika van Trump had gesitueerd.

De fascinatie van Del Toro voor het fascisme sprak al uit zijn zeer geslaagde film Pan’s Labyrinth (2006). In die film vloeien het Spaanse fascisme en de verbeeldingskracht van een meisje samen tot een broeierige melange waarin het fascisme zelf een gruwelijk sprookje blijkt dat per ongeluk waarheid werd. Naast die film stelt Pinocchio een beetje teleur, het fascisme is hier een decorstuk geworden, de fascist een ietwat levenloze pop. Misschien is dat laatste geruststellend voor de antifascist, maar ook weinig meer dan dat.

Iedere navertelling van Collodi’s verhaal confronteert ons met de vraag hoe we ons Pinokkio als marionet precies moeten voorstellen. Veronderstelt een marionet niet een poppenspeler? Is Pinokkio zijn eigen poppenspeler? Een vraag die overigens ook De Voogd stelt: hoe moet burattino worden vertaald? Poppenkastpop? Marionet? Del Toro koos ervoor om niet met acteurs te werken, maar een stopmotionfilm te maken met poppen in de hoofdrol. Die poppen worden op dit moment tentoongesteld in het Museum of Modern Art (MoMa) in New York.

De Duitse schrijver Heinrich von Kleist (1777-1811) schreef een korte, mysterieuze tekst getiteld Over het marionettentheater. Tijdens een wandeling door het park herkent de verteller een beroemde danser die op dat moment furore maakt in het operawereldje. Hij spreekt hem aan en vraagt hem waarom hij zich zo verlustigt aan het marionettentheater op de markt, waar het ‘gepeupel’ zich vermaakt met ‘dramatische burlesken’. De danser legt uit dat de marionetten een gratie hebben die bij menselijke dansers vaak ontbreekt. Hij formuleert de eisen van ‘kunstvaardigheid’ als volgt: ‘Gelijkmatigheid, beweeglijkheid, lichtheid.’ Daarnaast meent hij dat de marionet zich anders dan de mens nooit aanstelt, omdat de ziel zich ‘in het zwaartepunt van de beweging’ bevindt.

Het is twijfelachtig of Lorenzini deze tekst ooit heeft gelezen, maar Pinokkio kan worden begrepen als een uitwerking van de notities van Kleist. Pinokkio is gelijkmatig (zijn afkeer van school en werk begeleidt hem zolang hij marionet is, tot hij zich helemaal op het eind bekeert tot de arbeid), beweeglijk (hij is voortdurend onderweg) en licht (hij weigert het lijden serieuzer te nemen dan strikt noodzakelijk). Uiteindelijk wordt hij mens, daarmee een aansteller, op dat punt breekt Collodi zijn verhaal af. Het verhaal van de aanstellers is al genoeg verteld.

Als gezegd is de verhaallijn van Del Toro een beetje aanstellerig, maar technisch gezien heeft de film een volmaaktheid bereikt die het gelijk van Kleist in elk geval ten dele onderstreept. De poppen, frame voor frame gefilmd, zijn gracieuzer dan de mensen: wie in het MoMa rondloopt, lijkt pas echt iets te begrijpen van de merkwaardige, grote, soms fatale liefde die kan ontstaan tussen mens en pop, een liefde waar het fascisme in al zijn verschijningsvormen zich keer op keer van bedient.

In de catalogus bij de tentoonstelling zegt Del Toro dat twee ‘mythen’ voor hem essentieel zijn, Frankenstein en Pinokkio.

Beide mythen, voor zover dat het woord is, gaan over pogingen van de man leven te scheppen buiten de baarmoeder, buiten de vrouw om. Pas in het museum drong het tot me door dat zowel in het boek (op die merkwaardige fee na) als in Del Toro’s film eigenlijk geen vrouw voorkomt. En zowel in de film als in het boek wordt de relatie tussen vader en zoon lichtelijk verheerlijkt. Als Pinokkio herenigd is met zijn vader heeft de fee geen functie meer (haar personage is eigenlijk ook het minst geslaagd, juist omdat het zo duidelijk is dat ze instrumenteel is). Seksualiteit speelt evenmin een rol. Niets menselijks is Pinokkio vreemd, op geilheid na. Het marionettentheater is niet alleen a man’s world, het is ook een seksloze wereld.

Natuurlijk kunnen die pogingen leven te scheppen zonder vrouw worden begrepen als een ontsnappingspoging aan de sterfelijkheid. En misschien ontbreekt daarom de seksualiteit, die sterfelijkheid benadrukt. Del Toro en Collodi spelen allebei met de vraag: wat is de prijs van onsterfelijkheid? Ja, wat is onsterfelijkheid?

In tijden van artificiële intelligentie is het verhaal van Pinokkio alleen maar indringender geworden. Het tijdperk van de mens met zijn hardnekkige en grote illusies over individualiteit, vrijheid en uniciteit loopt langzaam af.

Laten we onszelf niets wijsmaken. De toekomst is aan de marionet. Zowel Heinrich von Kleist als Carlo Collodi stellen deze vraag: wie is meer marionet, de pop of de mens?