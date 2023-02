In tijden van ultiem menselijk leed is er altijd een zekere worsteling voelbaar bij actualiteitenprogramma’s. De grapjes van Arjen Lubach in De avondshow voelen in zo’n situatie bijvoorbeeld al snel misplaatst. En in de talkshows is de afwisseling tussen invoelende gesprekken en luchtige segmenten ongemakkelijker dan ooit, vooral bij hosts die niet uitblinken in empathie.

En dus leunden de talkshows voor de situatie in Syrië en Turkije dinsdagavond vooral op beelden en verhalen van betrokkenen. Sinan Can had bij Khalid & Sophie beelden meegenomen van een Syrische broer en zus die zeventien uur onder het puin hadden gelegen. Het meisje hield met haar arm het puin tegen, en sprak haar broer moed in. Ze werden gered, maar een happy end was het onmogelijk te noemen, benadrukte Can. Deze beelden vertelden misschien een verhaal van hoop, maar voor de beelden van het grotere, dramatische verhaal van Syrië sloten we tegelijkertijd al jaren onze ogen.

Sinan Can toont beelden van een Syrische broer en zus, bedolven onder het puin Beeld BNNVara

Bij het zien van dramatische beelden valt het oog al snel op de overgebleven kleuren in de ravage. Je kunt het een onvermijdelijke Schindler’s List-reflex noemen: als kijker zoek je blijkbaar automatisch naar de rode jas tussen de grauwe misère. Hoe belangrijk kleur is in tijden van menselijk leed, leerden we dinsdag in de documentaire Steve McCurry: The Pursuit of Colour. Deze Amerikaanse fotograaf verwierf vooral wereldfaam met zijn indringende portret van een Afghaanse vluchtelinge met felgroene ogen. Ze werd omgedoopt tot de ‘Afghaanse Mona Lisa’, omdat haar blik onmogelijk te lezen was. De kleur van haar ogen vertelde een heel eigen verhaal.

McCurry bleek zelf ook een kleurrijke hoofdpersoon, als stronteigenwijze man die zijn eigen plan trok. De afkeer van het gewone dreef hem uiteindelijk naar gebieden waar zijn beelden de gruwelijkste verhalen vertelden. Hij was in Afghanistan toen de Sovjets binnenvielen, legde de Irak-invasie in Koeweit vast en liep met zijn camera door de stofwolken van de 9/11-aanslagen. McCurry begon zijn carrière als zwart-witfotograaf, maar raakte gaandeweg geobsedeerd door kleurtinten. De kleur zocht hij vooral in de kracht van mensen, wanneer zij zich proberen te ontworstelen aan de misère.

In de Turkse en Syrische ravages zaten de laatst overgebleven kleurtinten in de blauwe kleding van de Syrische broer en zus, bedolven onder het puin. Het zat ook in de oranje jas van een vader die de hand van zijn overleden dochter urenlang bleef vasthouden, terwijl een roze doek over een matras het laatste restje onschuld toont. Kleurtinten waren er nog, maar het verhaal zat hier in de tragiek van de grijze stofwolken. Zelfs de beste fotograaf zou moeite hebben om daarin nog échte kleur te herkennen.