Als kijker wíl je gewoon dat ze nummer 1 worden, de Zimbabwaanse wijnproevers in ‘Blind Ambition’ ★★★☆☆

Blind Ambition

Een Riesling uit 2007, zou het dat kunnen zijn? Of toch een Grüner Veltliner uit hetzelfde oogstjaar? De vier jonge mannen uit de documentaire Blind Ambition delen niet alleen hun geschiedenis – als Zimbabwaanse vluchtelingen bouwden ze een nieuw bestaan op in Zuid-Afrika – maar ook een voor Zimbabwanen nogal ongewone passie: in hun tweede thuisland ontdekten ze de smaak van wijn en, zo mogelijk nog meer, het genot van het blind wijn proeven. Tinashe, Pardon, Joseph en Marlvin, tegenwoordig werkzaam als topsommeliers, trekken in 2017 naar de Bourgogne om mee te doen aan het wereldkampioenschap wijn proeven, met dank aan een wereldwijd gesteunde crowdfundactie. Als toeschouwer wíl je gewoon dat ze nummer 1 worden, hoe nietig hun kansen ook mogen zijn. Documentairemakers Ross en Coe nemen alle tijd om je voor deze sympathieke underdogs te winnen, ook als de film er niet in slaagt om alle kanten van hun verhaal even bevredigend te belichten.