Als kijker gun je de mannen van modemerk Daily Paper groot succes, maar onderling slaat de twijfel toe

‘We bestaan nu tien jaar, dat is meestal ook de boog van hoe lang zoiets goed gaat’, zegt mode-ondernemer Hussein Suleiman in de Prime Video-documentaireserie Against All Odds: The Daily Paper Story. En dat is precies waar de documentaire om draait: hoe houd je het wereldwijde (miljoenen)succes vast van het populaire en geëngageerde streetwearmerk Daily Paper, waar zowel de Amsterdamse vuilnisophaler als Jay-Z en Michelle Obama in rondlopen? En is de vriendschap van de drie sympathieke oprichters en compagnons bestand tegen de groeipijnen van hun bedrijf?

De drie oprichters van het Amsterdamse modemerk Daily Paper in de documentaire ‘Against All Odds: The Daily Paper Story’. Beeld Prime Video

Toen het Amsterdamse Daily Paper in 2016 zijn eerste winkel opende, stonden de straat en het fietspad voor het pand ramvol – de Tiktok-rijen die nu het nieuws halen, zijn er niets bij. Iedereen die jong en hip was, wilde gezien worden in het streetwearmerk waarvoor de drie jonge oprichters inspiratie putten uit onder meer hun gedeelde Afrikaanse achtergrond (Somalisch, Ghanees, en Marokkaans). Maar ook artiesten, politici, Ajacieden (de heren ontworpen vorig jaar het Champions League-uitshirt) en tv-recensenten (trotse bezitter hier van twee Daily Paper-kledingstukken). Je kunt je beter afvragen wie er niet in rondloopt.

‘Tien jaar geleden was Afrika niet hip’, zegt medeoprichter van Daily Paper Jefferson Osei, wandelend tussen de portiekwoningen in Amsterdam-Osdorp (waar de mannen worden herkend door de mevrouw van het pakketpunt waar ze elke dag kwamen). Toen hij met zijn vrienden Hussein Suleiman en Abderrahmane Trabsini Daily Paper begon, aanvankelijk als blog en T-shirtlijn, hadden ze (nog) geen modeopleiding, geen geld en geen toegang tot de (witte) modewereld. Ze hadden alleen de droom en de ambitie om van hun Afrikaanse wortels iets te maken waar zij, en andere ‘third culture kids’ die zijn opgegroeid in een andere cultuur dan die van hun ouders, trots op konden zijn.

Het succes wordt de selfmade mannen van begin af aan gegund. Zoals een van hun vrienden zegt: ‘Je wil dat ze slagen.’ Dat wil niet alleen hun omgeving, maar ook de zelfbewuste Daily Paper-consument, voor wie de kleding een manier is om zijn identiteit met trots uit te dragen, en na verloop van tijd ook de kijker van de vierdelige docuserie.

Maar het blijkt lastig sturen met drie oprichters (‘het is geen Destiny’s Child, we zijn alle drie Beyoncé’s’) en een ceo. Groeien kost geld, maar ze verschillen van mening over het aantrekken van een investeerder. Wanneer de oversteek van het merk naar Amerika moeizaam verloopt, komen de onderlinge verhoudingen op scherp te staan, en beginnen ze te twijfelen of ze zelfs moeten stoppen. Indrukwekkend om te zien hoe de mannen zich zakelijk en emotioneel open durven te stellen.

De invloedrijke Amerikaanse streetwear-ontwerper Dapper Dan zegt dat ze zich niet door geld moeten laten leiden, maar door de boodschap van hun merk; dat is waarom mensen Daily Paper willen dragen. En waarom de meer dan negentig superdiverse mensen uit binnen- en buitenland er willen werken.