Als je van complottheorieën af wilt, stop dan met complotten

Zo nu en dan krijg ik het commentaar dat ik nogal vaak de schuld van problemen bij Rutte en zijn kabinet leg. Die kritiek trek ik me heus aan, maar ik vind dat iedereen zijn lievelingszondebok mag hebben. De een wijst steeds op buitenlanders, de ander op ‘woke’, ik kies voor de mensen die al twaalf jaar aan de macht zijn. Je hebt ook een groeiende groep mensen die steeds de schuld geeft aan een kwaadaardige elite die mensen tot slaaf zou willen maken, onderdrukken en vermoorden. Mensen die geloven in dergelijke complottheorieën zijn volgens de AIVD op de lange termijn een ernstige dreiging voor de democratische rechtsorde.

Nu is het wel duidelijk op welke types ongeveer wordt gedoeld en u mag best weten: dat zijn niet bepaald mijn types. Bovendien ben ik werkelijk dol op de democratische rechtsorde. Toch durf ik te stellen dat ook de populariteit van complottheorieën de schuld is van Rutte en zijn doctrine van geslotenheid. Want als je niet wilt dat mensen gaan geloven in allerlei complotten ten koste van de gewone man en ten behoeve van de elite, is het raadzaam om niet voortdurend complotten te smeden ten koste van de gewone man en ten behoeve van de elite.

Of het nou om de stelselmatige vernederingen van de allerzwaksten gaat in het toeslagenschandaal, de schoffering van aardbevingsslachtoffers in Groningen of geitenpaadjes die door multinationals gebruikt kunnen worden om nog meer winst te boeken: telkens weer blijkt dat de overheid meer wist dan aanvankelijk werd gesteld. Steeds blijkt dat de politieke elite de financiële elite voortrekt ten koste van mensen die het minder goed hebben. In AIVD-taal heet zoiets volgens mij een voedingsbodem. Misschien is het goed om bij de bestrijding van het gevaar daar te beginnen.