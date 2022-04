‘Als je steeds hoort dat je de mooiste jongen ter wereld bent, ga je je als een eikel gedragen’

Björn Andrésen (links) als de jonge Tadzio en Dirk Bogarde als componist Gustav von Aschenbach in ‘Death in Venice’ (1971). Beeld Getty

Hoe werd Björn Andrésen de mooiste jongen ter wereld? Regisseur Luchino Visconti (1906-1976) vertelt het in een scène in de documentaire The Most Beautiful Boy in the World aan een stel journalisten. Heel Europa had hij afgestroopt voor de perfecte tienerjongen voor de verfilming van Death in Venice (1971), gebaseerd op Der Tod in Venedig van Thomas Mann. Andrésen was de vijfde of zesde kandidaat die hij zag op de castingdag in Stockholm. De jongen met de grijze ogen en het lange blonde haar stapte binnen en Visconti wist: ik heb mijn Tadzio gevonden.

Het was Visconti die Andrésen het etiket ‘de mooiste jongen ter wereld’ gaf, tijdens de perstour in 1971. Slimme zet, publicitair gezien. Het sloot naadloos aan bij het boek van Thomas Mann, waarin een intellectueel tijdens een vakantie in Venetië hopeloos in de ban raakt van de volmaakte schoonheid van een jonge jongen. Visconti overkwam iets soortgelijks, zo lijkt het. Tijdens de auditie, die te zien is in The Most Beautiful Boy in the World, bleef hij maar kijken en vragen.

‘Hoe oud is hij?’

‘Hij is lang.’

‘Kan hij zijn hoofd draaien zodat ik zijn profiel zie?’

‘Hij is mooi.’

‘Vraag hem of hij zijn bovenlijf ontbloot.’

Dat is het moment dat Andrésen, dan 15 jaar, gekleed in een zwarte coltrui, ongemakkelijk lacht. Niemand reageert erop.

De Italiaanse regisseur Luchino Visconti in Venetië, 1956. Beeld Getty

Daar gaat de documentaire over: vanaf Death in Venice zag iedereen Andrésen, maar niemand keek verder dan zijn mooie gezicht. Zijn moeilijke jeugd, die hem precies dat breekbare had gegeven waar Visconti zo dol op was? Geen mens vroeg ernaar. Voelde hij zich tijdens de première in Cannes paniekerig, ‘alsof er vleermuizen om mijn hoofd zwermden’? Niemand leek het op te merken. Hij is al niet zo mooi meer, merkte Visconti op tijdens de persconferentie. ‘Hij realiseert het zich niet, maar hij verandert’, zei hij in het Frans – een taal die Andrésen, die naast hem zat, niet verstond.

The Most Beautiful Boy in the World toont vervolgens aan wat er gebeurt als je een tiener wereldfaam bezorgt en hem dan aan zijn lot overlaat.

Inmiddels is Andrésen 67 jaar en staat hij voor de promotie van de documentaire de pers te woord in het Ambassade Hotel in Amsterdam. Hij praat zacht en behoedzaam. Hij heeft lang grijs haar, een baard en een snor – dat beroemde gezicht zie je nog amper. Wel oogt hij een stuk relaxter dan in de documentaire, waarin hij depressief door zijn zwaar vervuilde appartement schuifelt. Zijn vriendin, die hem in de film helpt voorkomen dat hij uit zijn huis wordt gezet, is ook mee.

Björn Andrésen in 2021. Beeld Getty

Ik kreeg het Spaans benauwd van die auditiebeelden. Hoe was die casting voor jou?

‘Het was veel intenser dan waar ik op was voorbereid. Ik was ervan uitgegaan dat het een paar minuutjes zou duren; ik ging erheen met mijn vriendin, op weg naar repetities voor mijn band. Maar toen gingen ze een zwembroek kopen, ik moest mijn kleren uitdoen... Als mensen het nu zien, voelen velen wat jij voelde: een soort ongemakkelijke spanning.’

Wat het beklemmend maakt, is dat mensen alleen maar óver je praten. Dat gebeurt de hele tijd in de film. Je bent een object.

‘Daar heb ik nooit zo over nagedacht. Misschien omdat ik het zo gewend ben. Ik verwacht dat mensen over me praten, niet tegen me of met me. Je bént een object in die situaties. Ik was een gehoorzame jongen, die de aanwijzingen opvolgde. Maar los van die auditie was er niets pijnlijk aan het filmen zelf, hoor. De draaiperiode was hilarisch, de beste tijd van mijn leven. Wij, de kinderen op de set, gingen naar de disco, werden dronken, werden verliefd.

Maar in de documentaire zeg je dat Visconti de crew had verboden met je te praten, omdat ze homoseksueel waren en hij je tegen hen wilde beschermen. Dat is eenzaam, toch?

‘Nee, ik had veel vrienden om mee te spelen. De andere kindacteurs. We waren gewoon een stel tieners die kattekwaad uithaalden. Let maar eens op in de scène waarin ik koude minestronesoep eet. Daar kun je het zien aan het blauw onder mijn ogen: de kleine Tadzio heeft een dikke kater.’

Hoe ga je naar jezelf kijken als je 15 bent en voortdurend te horen krijgt dat je de mooiste jongen ter wereld bent?

‘Beautiful, mooi, is een woord dat eigenlijk niet voor jongens wordt gebruikt. ‘Knap’, dat wel. Maar ‘mooi’? Gatver. Dan kom je als 15-jarige op school en word je begroet met ‘Hello angel lips’. Dan ga je er dus alles aan doen om dat tegen te werken.’

Hoe dan?

‘Met alcohol en drugs. Je als een eikel gedragen. Ik ben geen Tadzio, ik ben geen schattig engeltje, ik ben een monster. Natuurlijk was dat irrationeel, maar ik was wanhopig. Ik wilde gewoon een normaal leven.’

‘The Most Beautiful Boy in the World.’

Normaal zou het niet meer worden, na Death in Venice. Andrésen maakte lange werkreizen, naar Japan bijvoorbeeld, waar hij voor muzikale optredens pillen toegestopt kreeg. Een producer haalde hem naar Parijs voor een film die uiteindelijk nooit werd gemaakt. Zat hij daar een jaar, betaald, terwijl hij eigenlijk verder wilde met zijn piano-opleiding.

‘Al mijn vrienden en familie zeiden: doe het nou, Parijs, dan kun je veel geld verdienen. Er was er maar een die zei: kies voor het conservatorium.’

Wie dan?

‘Mijn pianoleraar. De enige die me echt zag. Maar ik luisterde niet. Daar heb ik spijt van. Maar in elk geval spreek ik nu wel Frans.’

Vooral je oma pushte je. Waarom vond zij die beroemdheid zo belangrijk?

‘Ik realiseer me nu pas dat de documentaire vooral de schuld bij haar legt. Maar dat klopt niet helemaal. Ze bracht me naar castings, zorgde ervoor dat ik op mijn 7de piano leerde spelen. Ze vond het leuk om Björn Andrésens oma te zijn. Maar die schuld verdient ze niet, ik wil dat graag corrigeren.’

Regisseur Kristian Petri dook voor de documentaire ook in Andrésens jeugd. De jongen werd grotendeels opgevoed door zijn oma, zijn vader kent hij niet. Zijn moeder pleegde zelfmoord toen hij 9 was.

Zelf wilde Andrésen dolgraag een betere ouder zijn, maar dat lukte niet door zijn overmatige alcoholgebruik. Toen een van zijn kinderen overleed, stortte alles in elkaar.

Dirk Bogarde en Björn Andrésen op de set van ‘Death in Venice’. Beeld Getty

Waarom wilde je eigenlijk meewerken aan een documentaire?

‘Door Kristian. We kennen elkaar al jaren. We waren kennissen uit het café, werden samen dronken en gingen samen werken. En toen zei hij: ik wil een portret van je maken. Ik dacht dat hij een klein itempje bedoelde, van tien, vijftien minuten. Maar toen we plots in een vliegtuig naar Tokio zaten, realiseerde ik me dat het waarschijnlijk wat uitgebreider zou worden.

Is het moeilijk om je zo open op te stellen, als je het gevoel hebt dat een eerdere regisseur misbruik van je heeft gemaakt?

‘Nee. Ik ben volwassen. Kom op, je groeit eroverheen, je gaat door met je leven. Kristian vroeg me wel: weet je zeker dat je het allemaal wilt vertellen? Ik heb daarover nagedacht en toen geconcludeerd: ja, waarom niet? Ik ben niet de enige. Misschien kan ik met mijn verhaal de last van iemand anders verlichten.’

Maar rakel je niet allerlei trauma’s op?

‘Een jaar of dertig geleden ben ik in therapie gegaan. Wat heb ik gedaan met al mijn demonen? Op een avond, in mijn keuken, heb ik ze een naam en een nummer gegeven, en ik heb ze ontslagen. En poef, weg waren ze.’

Nu komen ze niet meer terug?

‘Nee, nooit.’

Er ontstaan geen nieuwe?

‘Nee, ook niet.’

Heb je Death in Venice nog vaak teruggekeken?

‘Heel erg vaak. Mensen willen Death in Venice ook vaak met me zien, dat is zeker tien keer gebeurd. Maar ik val vaak in slaap. Een Engelse journalist interviewde me ooit, jaren geleden, ergens eind jaren tachtig. Ik vroeg hem wat hij van de film vond. ‘Het is een goede film, maar geen briljante’, zei hij. Ik ben het met hem eens: op sommige momenten is de film onevenwichtig. Al die aandacht is buiten proportie.’

Hoe is het om deze promotietour te doen? Ben je inmiddels niet doodmoe van Tadzio?

‘Het is nu eenmaal een vlek die zich niet laat wegpoetsen. Ik ben beter voorbereid dan toen ik een tiener was. Maar de film is ook wel wat te duister, hoor. Ik bedoel: kom op, ik heb een goed leven. En mijn keuken ziet er allang niet meer zo uit. Ik heb deze week nog schoongemaakt.’