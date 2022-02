Als je nu kijkt naar Gif, dan zie je twee sterke acteurs, maar ook een toneelstuk uit 2010 ★★★☆☆

Stefan de Walle en Carine Crutzen in Gif. Beeld Annemieke van der Togt

Het is niet moeilijk om te zien waarom Gif van Lot Vekemans een van de grootste Nederlandse toneelsuccessen van de laatste 12 jaar was. In 2010 was de wereldpremière, een regie van Johan Simons. Sindsdien is het altijd wel ergens ter wereld te zien geweest. Het speelde al in 21 landen in 15 verschillende vertalingen.

Nu is Gif terug in Nederland, in een effectieve regie van Johan Doesburg, met Carine Crutzen en Stefan de Walle in de enige twee rollen. En ja, het is nog altijd een compact, realistisch en daardoor toegankelijk avondje toneel. Het universele zit hem in dat simplisme en het thema: rouw. Verdriet om een overleden kind komt overal ter wereld even hard binnen. Tegelijk dringt zich de vraag op of dit stuk nog eens 10 jaar zo populair kan blijven.

Het uitgangspunt is bewonderenswaardig in zijn eenvoud: een naamloos blijvende man en vrouw ontmoeten elkaar na 9 jaar in de aula van een begraafplaats. De exen zijn hier om te overleggen over het graf van hun zoontje. Er schijnt gif in de grond te zijn gevonden en honderden graven moeten worden geruimd. Deze toch al zeer pijnlijke kwestie is aanleiding voor een lang uitgesteld gesprek tussen deze twee mensen, die na de dood van hun destijds 11-jarige zoon eerst zichzelf en ten slotte ook elkaar verloren.

Crutzen en De Walle voeren hier een heel precies duet uit, dat om de zoveel zinnen abrupt verandert in een duel. Er zijn onuitgesproken verwijten, mislukte toenaderingen en valse voorwendselen. Steeds dieper raken de twee verstrikt in een web van wederzijds onbegrip. Het gif zit niet zozeer in de grond, als wel in hun beider hart. Hij is uiteindelijk weer opgekrabbeld, naar Frankrijk verhuisd en een nieuw leven begonnen. Zij is ‘het verdriet geworden’, zoals hij zegt, verbitterd en terugverlangend naar vroeger.

Het decor van Tom Schenk is veelzeggend: een soort wachtkamer met op de achtergrond een immens, somber en prachtig houtskoolschilderij van een verregende autoweg, de doodsoorzaak.

Maar sinds die wereldpremière heeft de tijd niet bepaald stilgestaan. Als je nu kijkt naar Gif, dan zie je twee sterke acteurs, maar ook een toneelstuk uit 2010. De valse voorwendselen zie je van mijlenver aankomen. De regie, die het vooral lijkt te zoeken in het effect van de uitbarsting (van woede of verdriet), heeft ook iets ouderwets.

Maar de klassieke rolpatronen zijn het duidelijkste voorbeeld. Zij: huilend, onvoorspelbaar en venijnig. Hij: afstandelijk, autoritair en observerend. Tegen het einde draait Vekemans dit nog een beetje om door hem te laten praten over de bevrijdende kwaliteiten van zang. Maar dat is te weinig.

Wat beklijft, is een beeld van een rationele man en een emotionele vrouw die elkaar schoorvoetend naderen, maar nooit ontmoeten. Alsof je kijkt naar iets uit een niet meer zo recent verleden, een verleden dat we misschien maar eens achter ons moesten laten.