De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: wie?

Ken je Lana Rhoades? Als je dat uit het niets aan een man vraagt, reageert hij waarschijnlijk met ‘wie?’ Dat kan twee redenen hebben: hij kent een van de populairste pornosterren van het afgelopen decennium niet, of hij kent haar wel. In het eerste geval is ‘wie?’ een oprechte vraag, in het tweede geval een begrijpelijk leugentje. Je hoeft in dit geval niet per se eerlijk te antwoorden, ‘wie?’ volstaat prima.

Meestal is ‘wie?’ kwaadaardiger. Een vriend van me roept het vaak als ik met anderen over voetbal praat. Dan zeg ik dat ik Lasse Schöne supergoed vind en dan onderbreekt hij me met ‘WIE?!’. Hem wordt niets gevraagd en hij weet dat we het over voetbal hebben, hij is dan ook helemaal niet benieuwd naar Lasse Schöne. Door zijn gebrek aan kennis te etaleren wil hij alleen laten weten hoe inferieur hij ons gespreksonderwerp vindt. Stomvervelend gedrag, Richard.

Online wordt het nog vervelender. Toen Joni Mitchell onlangs besloot haar muziek van Spotify te halen omdat het platform desinformatie zou verspreiden via de podcast van Joe Rogan, reageerden tientallen mensen op dat bericht met ‘wie?’. Als je kunt twitteren, kun je ook ‘Joni Mitchell’ googlen, maar daar gaat het de ‘wie?’-roepers niet om. Het enige wat ze willen zeggen is dat zij en haar mening irrelevant zijn.

‘Wie?’, elke keer als ik het hoor of lees word ik weer boos. Dat zoveel mensen denken dat het normaal is om te koop te lopen met je desinteresse in iemand anders. Dat zoveel mensen de wereld verdelen in zij die ertoe doen en zij die er niet toe doen. Ik wil het niet te zwaar maken, maar zwarte bladzijden in de geschiedenis ontstaan door er oneindig lang ‘wie?’ op te krassen.