‘Als je in Jamaica op een podium staat, laat het publiek je duidelijk weten wat het van je vindt’

Koffee Beeld Nwaka Okparaeke

We willen er natuurlijk liever niet aan terugdenken, maar we doen het hier toch even. Het was midden 2020. Het coronavirus raakte op stoom en de wereld zat thuis te sippen, want buiten was het onveilig.

En wat deden de popmusici, voor wie de deuren van festivals en popzalen ineens gesloten waren? Die vuurden intens droevige liedjes op ons af, vaak opgenomen met een sneue gitaar in een slaapkamer tussen stapels vuile was. Liedjes met onheilspellende teksten, over hoe het toch verder moet met die wereld van ons.

Zangeres Mikayla Victoria Simpson (22) uit de stad Spanish Town op Jamaica, hoorde het allemaal aan en dacht: dat kan anders. Ze zette zich aan een eigen coronatrack, maar dan een die de lockdown moest openbreken, althans, in het hoofd van iedereen die ernaar wilde luisteren. ‘Ik dacht: dat we ons nu moeten opsluiten in onze huizen, betekent toch niet dat we ook in een geestelijke lockdown moeten gaan? We kunnen beter bedenken wat we straks allemaal gaan doen als we weer naar buiten mogen, dan schroeven we ons humeur misschien een beetje op.’

Simpson schreef haar nummer Lockdown als een wensenlijstje, een top-5 van dingen waar ze zin in had. ‘Where will we go?’, zong ze op een knalblije reggaebeat met een zomerse gitaarslag, uiteraard in dat karakteristieke Jamaicaans Patois. ‘When di quarantine ting done and everybody touch road? Mommy, me go Nascar, pull up in a fast car, yeah!’

In de meegestuurde clip bij het nummer zagen we Koffee, haar artiestennaam, inderdaad rondjes rijden in Spanish Town, in een dikke bak die makkelijk mee had kunnen doen in zo’n Nascar-race. Lockdown van Koffee, uitgebracht in juli 2020, werd veruit het meest opbeurende coronalied van de hele pandemie. En de single werd dan ook een hit, die inmiddels bijna 70 miljoen keer is bekeken op YouTube.

Het was niet de eerste miljoenenklapper voor Koffee. Drie jaar geleden schopte zij de Caribische muziekwereld wakker met het nummer Toast, een bevlogen reggaenummer dat niet alleen klonk als de beste rootsreggae uit de hoogtijdagen van de jaren zeventig maar ook als een frisse dancetrack: een basale beat en baslijn, met dan toch weer zo’n dwarrelende, zeer Jamaicaanse gitaar erachteraan.

Toast werd in 2019 een virale doorbraak, aan de vooravond van die andere virale doorbraak: de onbekommerde clip bij het nummer, met de piepjonge Koffee dit keer rondjes rijdend op een lowrider-fiets met chopperzadel, is op YouTube een kwart miljard keer bekeken: een enorme mijlpaal voor een vrouwelijke Jamaicaanse artiest die net komt kijken.

Koffee geldt nu als de grote belofte van de reggae, als eindelijk een artiest die het geliefde genre weer groot kan maken en er dus een wereldster mee kan worden, die we na de gloriejaren van de reggae lang hebben moeten missen. De zangeres is nu op wereldtournee: we bellen haar als ze op reis is tussen twee shows door, in Engeland en Zweden, waarna ze op weg gaat naar Lowlands te Biddinghuizen.

Ja, ze is blij dat het nu weer kan, na die twee bange jaren. Maar toch dacht Koffee anders over de pandemie dan de gemiddelde popartiest, zegt ze. ‘Het klinkt misschien vreemd, maar voor mij was het een opluchting, ik kon alles even laten bezinken, mezelf even herstarten. Want ik was in 2019 inderdaad doorgebroken, en heel Jamaica was met mij bezig. Het ging héél hard, een beetje te hard.’

Koffee werd niet alleen door liefhebbers en YouTube-kijkers gezien als die leuke jonge belofte, ook de muziekindustrie van het eiland was op de ‘emerging artist’ gedoken. ‘En zoals je misschien weet, is de Jamaicaanse muziekscene veeleisend. In 2017 speelde ik al op het grootste Jamaicaanse reggaefestival Rebel Salute. Dat was doodeng. Als je in Jamaica op een podium staat, laat het publiek je duidelijk weten wat het van je vindt. Je moet echt boven jezelf uitstijgen wil je waardering krijgen.’ Die competitieve en soms behoorlijk masculiene Jamaicaanse industrie, die natuurlijk kon ontstaan omdat er vanaf eind jaren zestig zo veel onwaarschijnlijk goede artiesten opkwamen, legt een enorme druk op je, zegt ze. ‘Maar die druk maakt je ook beter: je moet jezelf altijd overtreffen, waardoor je snel kunt groeien als artiest.’

Koffee schreef er het nummer Pressure over, een van haar eerste zelfgeschreven liedjes, waarin ze dus al zingt over de stress die de buitenwereld soms op je schouders kan leggen. Maar ook in deze single probeerde ze het hoofd hoog te houden, en zichzelf op te tillen. ‘When all the pressure erupt, me never give up. No, no, no, me never give in. Me send up a prayer fi di better living.’

Een opmerkelijke gastrol in Pressure, ook in de clip, wordt gespeeld door Buju Banton, de grote dancehallzanger uit de jaren negentig die de zangeres aan het begin van de track even introduceert, als een goede gastheer: ‘Never give in, here’s what we talking about, Koffee!’ Een nederig stemmende ervaring, zegt ze. ‘Ik heb zo veel steun gekregen van de beste Jamaicaanse artiesten, ook van mijn grote helden Protoje en Chronixx, die ook al in mijn clips wilden verschijnen. Ik weet dat de Jamaicaanse muziekwereld bikkelhard kan zijn, en dat vrouwen het er echt niet makkelijk hebben, maar ikzelf heb eigenlijk alleen maar goede ervaringen gehad.’

Begrijpelijk, want iedere muzikale Jamaicaan kon voorspellen dat Koffee iets groots ging losmaken. Producers en gastartiesten wilden zich graag verbinden aan nieuw succes, en Koffee kon voor haar eerste album Gifted, dat vijf maanden geleden verscheen, al in zee met de grote platenmaatschappij Columbia, onderdeel van Sony.

Waar ze de overweldigende waardering van zowel binnen als ver buiten Jamaica aan te danken heeft, vindt ze moeilijk zelf te analyseren. Maar haar indringende stem, die zowel donker kan rappen als daarna zeer soulvol in de zangtonen kan schieten, moet er iets mee te maken hebben. ‘Ik ben zo’n beetje opgegroeid in de kerk’, zegt ze. ‘Ik zong in het koor, kreeg ook echt goede muziekles en ik heb daar ontzettend veel geleerd. Om de spiritualiteit van de gospel in je zang te leggen, maar ook technische dingen, hoe je een goede vocale warming-up kunt doen, bijvoorbeeld.’

Koffee Beeld Nwaka Okparaeke

Koffee ging als 14-jarige zelf aan het liedschrijven. ‘Ik luisterde thuis veel naar reggae, naar mijn voorbeelden U-Roy en Sizzla en later naar Chronixx en Protoje, die allebei sterk zijn in verhalende en betekenisvolle teksten. Ik wilde ook eens wat reggae gaan maken, kijken waar dat op zou uitkomen.’ Zij werd ook toen al goed begeleid, en een muziekdocent spoorde haar aan een lied te schrijven over inspiraties buiten de muziek, over helden die mensen die het minder goed hebben getroffen hoop kunnen geven. ‘Ik pakte mijn gitaar en schreef een nummer over de sprinter Usain Bolt. We maakten er een clipje bij, en Legend verscheen op YouTube.’ En toen gebeurde het: ‘Usain Bolt hoorde het nummer, hij postte het op Instagram en Facebook, en toen ging dat nummer viral. Tussen de volgers van Usain Bolt bleken veel mensen uit de muziekindustrie te zitten, en die namen snel contact met me op.’

Haar grote doorbraak, ook na haar grensverleggende album Gifted, hebben we mede te danken aan oplettende muziekscouts die haar talent herkenden. Maar er speelt meer, zegt ze. ‘De muziekindustrie van nu is mondiaal geworden, omdat streaming geen grenzen kent. Het heeft de creativiteit van de popmuziek enorm veel goed gedaan. In de eerste plaats omdat je als onbekend talent nu best kans hebt ineens door te breken, maar ook omdat er minder strikt wordt gekeken naar genres.’ Koffee maakt zelf reggae met een vrijzinnige blik, want ze mengt diep doorvoelde en haast religieus klinkende rootsreggae, maar laat die versmelten met afrobeats, met r&b en zelfs hiphop en reggaeton. ‘Dat is de popmuziek van nu, en die verbindt de hele wereld.’

In haar clips nodigt Koffee die wereld uit bij haar langs te komen, en een blik te werpen op haar wijk, haar vrienden, de Jamaicaanse cultuur. ‘Ik weet dat er nog altijd veel mis is met Jamaica, dat er veel afgunst is in de muziek zodra je succes hebt. Ik zing daar ook over in mijn nummer Rapture, maar ik probeer ook daar de toon enigszins licht te houden, en hoopvol te blijven over de toekomst. Want de Jamaicaanse cultuur is geweldig, en dat wil ik ook laten zien. In de clip bij Toast zie je me op straat zitten, terwijl iemand mijn haar vlecht. Dát is Jamaicaanse cultuur, en eigenlijk een teken dat je je ondanks alles goed mag voelen.’

Zondag, Bravo