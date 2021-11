Als je het No Nukes-concert luistert, snap je waarom Springsteen een wereldster is geworden ★★★★☆

Beeld

Eind 1979 was onder rockliefhebbers de honger naar nieuw werk van Bruce Springsteen groot. Het was al een jaar geleden dat zijn tot dan toe beste album Darkness on the Edge of Town was verschenen en de berichten over de daaropvolgende Amerikaanse tournee met zijn E Street Band waren zo enthousiasmerend dat het voor zijn Europese fans steeds moeilijker verteerbaar werd dat hij niet deze kant op kwam.

Maar Springsteen zat in de studio, nieuw materiaal zou niet lang meer op zich laten wachten en nog beter: kersverse liveopnamen, in New York opgenomen tijdens de zogeheten No Nukes-concerten, zouden op plaat verschijnen.

Weliswaar toch een beetje een domper dat die in november 1979 verschenen driedubbelaar No Nukes alleen de minder interessante rock-’n-rollcovers bevatte die Springsteen aan het slot van zijn twee concerten uitvoerde. Maar het was iets.

Op het album The River moest vervolgens nog een jaar worden gewacht. Springsteen had het titelnummer al gespeeld in New York en het is een hoogtepunt van de nu eindelijk verschenen concertregistratie. Audio was al sinds 2018 op Springsteens eigen archiefsite beschikbaar, nu is er ook anderhalf uur aan beeld toegevoegd op dvd en blu-ray.

Hoe aardig ook om een toen 30-jarige Springsteen met zijn E Street Band te zien rocken alsof hun leven ervan afhangt; het is toch het geluid van die op de toppen van hun kunnen spelende band dat na 42 jaar het meest overrompelt.

Die tomeloze energie van Springsteen, zijn geweldige stem en de fantastische setlist – openen met Badlands, Prove It All Night en Promised Land en dan voor de eerste keer The River. Een jaar later zou het gelijknamige album van hem een wereldster maken. Luisterend naar dit cruciale livealbum weet je weer waarom.

Bruce Springsteen & The E Street Band The Legendary 1979 No Nukes Concerts Pop ★★★★☆ Sony Music