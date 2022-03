Als je geboorteland niet meer bestaat: Dubravka Ugresic, Nausicaa Marbe en Lea Ypi schreven erover in drie mooie boeken ★★★★☆

In Museum van onvoorwaardelijke overgave memoreert Dubravka Ugresic een ex-landgenoot die etnische zuiveringen uitvoerde, Ratko Mladic. Vóór deze generaal overging tot het beschieten van het huis van een oude Bosnische kennis, pleegde hij een telefoontje: ‘Pak snel een paar fotoalbums en loop naar buiten!’

Nauwelijks een wreder lot dan voorgoed van je fotoalbums te worden gescheiden, weet Ugresic. Wie ooit Wim Kayzers serie Van de schoonheid en de troost zag, herinnert zich wellicht dat deze auteur Berlijnse rommelmarkten afstruinde waar fotoalbums van wildvreemden te koop lagen. Dubravka Ugresic verloor in 1991 haar land, huis, baan en ook veel vrienden omdat zij weigerde de metamorfose te ondergaan van Joegoslavisch tot Kroatisch auteur en de leuzen te bezigen die daarbij hoorden. Haar foto’s liet zij zich niet afnemen. Neem die paar foto’s die ze bezit van haar grootmoeder: samen met een kleine gebreide pullover vormen die het enige tastbare bewijs dat die vrouw ooit heeft bestaan. De foto’s gingen mee in ballingschap.

Museum van onvoorwaardelijke overgave verscheen voor het eerst in 1997, zes jaar nadat Joegoslavië gewelddadig uiteen was gevallen. Het is een van Ugresic’ belangrijkste boeken en is nu heruitgegeven. Categoriseren laat het zich lastig: er zijn essays, er zijn magisch-realistische stukken, er zijn aforismen, er zijn jeugdherinneringen, er zijn contemplaties over de ballingschap, maar in veel hoofdstukken gaat het over foto’s.

De titel was óók de naam van een Sovjet-museum over de heldendaden van het Rode Leger in voormalig Oost-Berlijn. Ugresic’ onvoorwaardelijke overgave is die aan een verbanning uit een land dat niet meer bestaat. In haar museum liggen foto’s uit Joegoslavië. In de kwarteeuw dat zij in het buitenland woont (afwisselend in Amsterdam en Berlijn) is zij blijven gruwen van het etiket ‘Kroatisch schrijver’. Joegoslavië was een land dat eindigde als een fotoalbum op de rommelmarkt van de geschiedenis en in Museum van onvoorwaardelijke overgave behoedt Ugresic mensen uit dat album nog even voor de vergetelheid.

Verdwenen land

Het verlaten van je land is een ingrijpende ervaring – die ervaring is nog ingrijpender als je land daarna verdwijnt. Wie wil, kan Nausicaa Marbe en Lea Ypi lotgenoten noemen van Ugresic. De landen die zij verlieten, respectievelijk Roemenië en Albanië, bestaan staatkundig nog, maar hebben niets meer gemeen met de landen van hun jeugd. Dubravka Ugresic is van 1949, Nausicaa Marbe van 1963, Lea Ypi van 1979. Drie verschillende auteurs uit drie verschillende landen van drie verschillende generaties. Toch hebben Wachten op het Westen van Marbe en Vrij van Ypi met Museum van onvoorwaardelijke overgave te maken.

Als je van herinneringen topografische kaarten kon maken, dan bestrijken die uit deze boeken bijna heel het zuidoosten van Europa. De Socialistische Republiek Roemenië en de Volksrepubliek Albanië verdwenen net als de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië in de afvoerput van de geschiedenis, maar ze bestaan nog in geheugens van drie vrouwen die er ooit woonden.

Wie Nausicaa Marbe alleen kent als columnist, tegenwoordig van De Telegraaf, leert in Wachten op het Westen een heel ander soort literair auteur kennen. Marbe verliet Roemenië op haar 19de, in 1982, in de grimmige late Ceausescu-jaren, toen dit Europese land steeds meer ging lijken op Noord-Korea. Bijna veertig jaar later werd ze in Nederland door de pandemie teruggekatapulteerd naar haar Roemeense jeugd.

Ineens zag zij een leegte op straat die ze sinds haar vertrek niet meer had gezien, ineens kon ze ’s avonds nergens meer naartoe – alsof de 38 jaar sinds haar enkele reis naar de vrije wereld een soort intermezzo waren geweest. Marbe vergelijkt een lockdown niet met totalitarisme, maar die lockdown verschafte haar de aanleiding en de tijd om terug te keren naar haar jeugd in een totalitaire staat. Daarin bestond een volmaakt contrast tussen de wereld buitenshuis en binnenshuis. Buitenshuis heerste de leugen, binnenshuis hoorde je de waarheid, en die waarheid was subversief.

Marbes moeder was componist, haar vader schrijver. Beide ouders hadden wortels in de precommunistische bourgeoisie, in families die door het regime als klassenvijandig waren bestempeld. Voor zulke klassenvijanden was zelfs het bewaren van oude foto’s een subversieve activiteit. En daarom werden die foto’s extra gekoesterd, in een speciale la waar alles wat werkelijk geweest was, verscholen lag.

Als klein meisje hoorde Marbe schrijvers en kunstenaars bij haar thuis praten over hun ervaringen in de Roemeense goelag. Terneergeslagen waren zulke bijeenkomsten nooit. Het typische van de repressie in de buitenwereld was dat die de banden tussen mensen die je wél kon vertrouwen ongekend hecht maakte, het was een soort samenzwering van het niet-geperverteerde.

Deze wereld bracht ook heel bijzondere mensen voort. Een van de illustere personages die lezers van Wachten op het Westen niet meer vergeten, is een dichter die officieel was belast met vreselijk communistisch bouwkundig onderwijs. Op een dag liep deze docent door de school met een kruiwagen waarin geen bouwmaterialen lagen, maar exemplaren van zijn eerste dichtbundel.

Geïsoleerd Albanië

Lea Ypi, hoogleraar politieke theorie aan de London School of Economics, is de jongste van deze drie ‘vrouwen van de Balkan’ die terugkeren naar hun jeugd. Ypi schreef Vrij – Opgroeien aan het einde van de geschiedenis. Net als bij Marbe was corona daar de directe aanleiding voor: ineens was er die leegte op straat en die leegte in de agenda. Ypi werd in 1979 geboren in Europa’s meest geïsoleerde communistische land, het enige ook waar standbeelden van Stalin stonden. Juf Nora van de lagere school vertelde dat Stalin een grote kindervriend was geweest. En daarom schrok Ypi toen de bronzen Stalin in Durrës aan de Adriatische Zee op een dag in 1990 zijn hoofd kwijt was.

Albanië was géén vazalstaat van de Sovjet-Unie. Het regime was er repressiever dan in enig Warschaupactland. Hier werd ook binnenshuis niet vrij geconverseerd: voor delicate onderwerpen bestond codetaal. Ypi hoorde als klein meisje haar ouders praten over mensen die waren afgestudeerd aan universiteit B en universiteit M.

Het Albanese regime bezweek pas twee jaar na 1989, Ypi was toen 12, en pas toen kwam ze erachter dat de initialen B, M en K niet stonden voor universiteiten maar voor strafkampen, en dat ‘afgestudeerden’ politieke gevangenen waren. Pas na de val van het regime leerde ze dat haar grootmoeder een bourgeoisverleden had, dat die in precommunistische tijden Parijs had bezocht, dat oma daar zelfs foto’s van had die ze bijna een halve eeuw zorgvuldig verborgen had moeten houden.

In Europa’s meest geïsoleerde communistische land gebeurden rare dingen toen er na 1991 ‘kapitalistische spullen’ binnenkwamen. Er waren mensen die hun hoofdhuid voelden prikken omdat ze mooie flessen afwasmiddel hadden aangezien voor shampoo. Er waren mensen die in mooie nieuwe westerse kledij over straat gingen en niet wisten dat ze pyjama’s en badjassen droegen.

Toen Ypi in de late jaren negentig de boot nam om in Italië filosofie te gaan studeren, was het strengst gereguleerde land van Europa vervallen in chaos en anarchie. Tegenwoordig onderwijst ze aan haar studenten in Londen de politieke theorie die juf Nora uit Durrës haar als 6-jarig meisje op Albanese wijze uitlegde, het marxisme. Een van haar neven zei: onze opa heeft vijftien jaar in een strafkamp gezeten en Lea onderwijst in Londen de geneugten van het marxisme! Die neef heeft nooit colleges van zijn nicht bijgewoond. Die leert haar studenten dat achter alle economische categorieën die het marxisme onderscheidt, mensen van vlees en bloed schuilgaan. Zelfs klassenvijanden waren mensen. Ypi draagt Vrij zelfs op aan een klassenvijand: haar oma. Die oma bestond alleen nog op foto’s, maar bestaat nu ook in woorden.

Dubravka Ugresic: Museum van onvoorwaardelijke overgave. ★★★★☆ Uit het Servokroatisch vertaald door Roel Schuyt. Nijgh & Van Ditmar; 336 pagina’s; € 20. Nausicaa Marbe: Wachten op het Westen. ★★★★☆ Prometheus; 220 pagina’s; € 19,99. Lea Ypi: Vrij – Opgroeien aan het einde van de geschiedenis. ★★★★☆ Uit het Engels vertaald door Luud Dorresteijn. De Bezige Bij; 336 pagina’s; € 24,99.

