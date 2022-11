Als je een tijdje op #BookTok doorbrengt, voelt het al snel alsof er maar vijf boeken bestaan

De populariteit van hashtags als #BookTok en #Instabook bewijst dat jongeren echt wel willen lezen. Charlotte Remarque (24) bespreekt welke boeken dan.

Hoe hoopgevend de internetleesclubs op TikTok en Instagram ook zijn, ze komen de variatie van het gebodene niet ten goede. Dat moet ik voorzichtig concluderen nu ik steeds op zoek ben naar interessante jeugdboeken die viral gaan op sociale media. De populairste boeken blijven toch romances en fantasyboeken die niet per se slecht maar wel toenemend inwisselbaar blijken, en als ze het goed doen ook nog eens vrijwel identieke sequels en prequels krijgen.

De voorspelbaarheid is een effectieve marketingtactiek. Auteurs, uitgevers en booktokkers prijzen boeken aan aan de hand van de ‘tropes’ die erin voorkomen. Bijvoorbeeld: ‘Deze roman heeft een friends-to-lovers-scenario met een grumpy/sunshine-personageverdeling.’ Of: ‘Deze fantasyserie heeft een chosen one en een revenge plot.’ Maar als je een tijdje op #BookTok doorbrengt voelt het daardoor al snel alsof er maar vijf boeken bestaan.

Lezen is lezen, zou je zeggen, en daar ben ik het mee eens. Een onderscheid tussen highbrow en lowbrow, literatuur en lectuur hindert jongeren alleen maar in het leren houden van lezen. Maar steeds hetzelfde lezen, omdat het algoritme en handige uitgevers dat van je willen? Dat is zonde.

De booktokkers die dit dapper proberen te doorbreken zijn steevast de minder flitsende, met minder volgers, die de boeken niet met een zorgvuldig gemanicuurde hand uitstallen op een hagelwitte sprei. Bibliothecarissen, boekhandelaren, docenten en ouders zitten óók op TikTok. Zij raden (wellicht tegen de klippen op) boeken aan die vaak echt de moeite waard zijn.

Zoals Long Way Down van Jason Reynolds, dat al in 2017 verscheen en inmiddels is vertaald als 67 seconden. De 15-jarige Will heeft gisteren zijn broer doodgeschoten zien worden en is nu uit op wraak. Maar als hij onderweg is, pistool in de broekband, wordt hij in de lift van zijn flat bezocht door alle doden die slachtoffer zijn geworden van het alomtegenwoordige vuurwapengeweld in zijn wijk. Een lang gedicht, in straattaal geschreven. Het is spannend, gevoelig, en gaat speels om met de conventies van poëzie. En Reynolds spreekt voor de verandering jongens aan. We mogen de jongens niet uit het oog verliezen – zij lezen over het algemeen nog minder en moeizamer dan meisjes van hun leeftijd.

Long Way Down: een echt jeugdboek en een welkome afwisseling in een zee van boeken over een zakenvrouw die verliefd wordt, een schrijfster die verliefd wordt, een arts die verliefd wordt.