‘Als je een kind verliest, ken je de waarde van het leven’

Lucie Hubert en Arthur Kortenoever met hun zoontje Mikel, ca. 1985. Beeld privéfoto

I.

Waar waren zij op de wereld, die fatale dag?

Lucie Hubert (67): ‘Ik zat aan de kaartentafel, benedendeks, om de navigatie te doen. Het was 17 juli 1985, ’s ochtends rond halfelf. We waren net een paar dagen ervoor van Faial op de Azoren vertrokken. Het was een heldere dag. Zacht briesje, geen golven, alleen wat deining. We hadden toen nog geen gps of zo, alleen een boussole, een kompas, en een sextant. Je peilt de hoogte van de zon en met een stift en een liniaal ga je dan rekenen. Ik had Mikel even alleen gelaten – hij speelde buiten, zoals zo vaak. Hij was bezig een houten bootje te bouwen. Na een minuut of vijf kwam ik weer naar dek. Ik zag Mikel niet. Vreemd. Ik riep hem. Hij antwoordde altijd als ik hem riep. Het bleef stil.’

Nu nog heb ik een haarscherpe herinnering aan de paar minuten die volgden op die verschrikkelijke ontdekking. Minuten die mijn leven en heel mijn wezen hebben doen kantelen. Ik kan die herinnering op elk moment weer ophalen, en de heftige emoties die ermee gepaard gingen zijn nauwelijks in kracht afgenomen.

Uit: Een kind van de zee (Lucie Hubert).

‘Misschien was hij bij z’n vader? We sliepen met z’n drieën in de achtercabine. Ik deed het dekluik open en vroeg Arthur of Mikel bij hem was. Hij zei nee. Dan ga je zoeken. Is hij in het vooronder? In een kast? Onder de zeilen? Je denkt: dit kan niet. Dit kan niet. Paniek. Schreeuwen – zijn naam. Schreeuwen, schreeuwen, schreeuwen. We keerden de boot, terúg, overal zoeken, maar we zagen niets dan een eindeloze watervlakte. Urenlang keken we naar hem uit – het besef van tijd verdween. We hadden drie Canadese vissermannen als passagiers aan boord; een van hen zei dat hij de avond ervoor een haai rond de boot had zien zwemmen. Ik wilde het niet horen, nee, néé. Arthur deed een mayday. Een vliegtuig van de Canadese marine beantwoordde zijn hulproep en cirkelde boven de boot, twee, drie keer. Op den duur kwam er wind, storm. En mist. De piloot zei: we kunnen niets meer doen.’

Lucie Hubert: ‘Als ik niet zwanger was geweest, had ik Mikel proberen te redden. Door in zee te springen, achter hem aan.’ Beeld Judith Jockel

Ze houdt even in, thuis in het Noord-Franse Saint-Amand – we videobellen. Ze glimlacht.

‘Mikel was een kind van de zee. Een acrobaatje van 7 jaar – hij klom heel snel en behendig in de mast of op de giek. Rondom de reling van de boot hing een vangnet. Hij had nooit een zwemvest aan. Dat was onze manier van leven. We hebben overal over de wereldzeeën gezinnen met kinderen ontmoet, die leefden ook gewoon aan boord zonder vest of lifeline. Tenzij het weer slechter werd, maar dan moesten de kinderen naar binnen. Wat kon er gebeurd zijn? We hadden een lang ijzeren roer waaraan een ladder vastzat. Was hij naar beneden geklommen en in zee gevallen?

‘Ik was in shock. De ochtend na de storm kwam er een grote groep orka’s die onze boot aanvielen. Ze ramden tegen de stalen romp van de Dendelion – het was schokkend. Later besefte ik dat het voor ons een wake up-call was. Urenlang hadden we rondjes gedraaid op de oceaan, wanhopig zoekend naar ons kind. En nu moesten we vluchten voor de agressie van de orka’s. We besloten de korte route naar het vasteland te nemen, richting Portugal. Ons kind lieten we achter. Een hartverscheurende beslissing. Ik was op dat moment vier maanden zwanger van onze tweede. Als dat niet zo was geweest, had ik Mikel proberen te redden. Door ergens maar in zee te springen. Gewoon, achter hem aan.’

Paniek

Arthur Kortenoever (69) neemt voorzichtig de vlinder met roodzwarte vleugels die tegen het raam fladdert in de holte van zijn hand en laat hem via een kier vrij. We zijn in de huiskamer van zijn afgelegen woning, op een klein landgoed in ’s-Graveland.

‘Ik heb Mikel horen roepen’, zegt hij uitdrukkingsloos. ‘Toen hij in het water viel. Denk ik. Moet haast wel. Hij ging graag op de giek staan, tegen een zeil aan, misschien is hij door een windvlaag overboord gevallen. Mikel viste ook graag. We hadden een paar lijnen lopen – hij had vaak beet. Misschien verloor hij zijn evenwicht bij het binnenhalen van een tonijn of barracuda. Ik lag te dommelen in bed na een wacht van vijftien uur en toen hoorde ik die kreet. Maar ja, je hoort zo vaak kreten. Dat was niet iets waarvan je nou direct recht overeind ging zitten. Tot Lucie even daarna door het luik kwam en vroeg: ‘Is Mikel bij jou?’

Arthur Kortenoever: ‘We waren gelukkig. Gewoon gelukkig. En Mikel was ons gouden midden.’ Beeld Judith Jockel

‘Ik klom in de mast. Niks te zien, alleen schuimkopjes. Er was erg weinig wind. Twee zeilen stonden wijd open. Ik denk dat de snelheid twee, drie knopen was. Na tien minuten ben je dan al een end weg, zeker een paar honderd meter. Ik raakte in paniek. Natuurlijk! Ja godverdomme, waar is-ie?! Zoeken! Ik denk dat we tot negen uur ’s avonds hebben rondgevaren...’ Zonder overgang: ‘Ik mis m’n zoon. Ik heb een heleboel vrienden met een zoon, die doen allemaal leuke dingen samen. Dan denk ik: dat had ik ook met Mikel willen hebben.’

Hij staart langs ons heen.

‘We hadden een raar incident. Heeft Lucie dat al verteld? Ineens kwamen er orka’s. Die vielen ons aan! Ze duwden ons bijna om – een zeil hing al in het water. Ik dacht: die boot moet ’t wel houwen, anders hebben we ’t allemáál gehad. Lucie reageerde bewonderenswaardig. In no time had ze het grootzeil eraf gehaald en zat ze met een naaimachine de stukgescheurde delen te stikken. Net nadat ze haar kind had verloren! Ongelooflijk. Maar weet je wat mijn eerste gedachte was bij het zien van die orka’s? Ze komen ons Mikel brengen. Dat is niet ongewoon, al had ik eerder gerekend op dolfijnen. Het was nog mijn enige hoop.’

II.

‘Mikel had een diepe, schuchtere blik,’ zegt Lucie. ‘Hij keek de kat uit de boom als we mensen op bezoek hadden, maar introvert was hij niet. Eerder begrijpend, met een lieve glimlach. Als we voor anker lagen, ging hij graag aan land. Met zijn kleine fietsje reed hij overal rond in de haven. Hij maakte contact met allerlei mensen, van een stel Koreaanse vissers tot een paar jongeren uit Dominica. Mikel introduceerde ons in sferen en culturen die we anders nooit hadden gekend.’

Lucie en Arthur hadden elkaar pas twee jaar voor Mikels geboorte ontmoet in Puerto Rico, op de Canarische Eilanden.

‘Ik was 21 jaar. Ik had me losgemaakt van de streng-katholieke leefregels van mijn welgestelde familie in Zuid-Frankrijk. Ik ben bij de nonnen opgevoed. Met een hoofddoekje zat ik in de kerk, meisjes aan de ene kant, jongens aan de andere kant. Ik was heel ongelukkig. Toen ik Arthur zag, was ik meteen verliefd. Ook hij had dat rebelse, ook hij zette zich af tegen zijn rijke familie. Arthur was beschermend naar mij en straalde kracht uit: hij bood me avontuur en tegelijkertijd zekerheid. We hadden allebei het verlangen naar een vrij leven. Ik volgde hem blindelings.’

In de eerste jaren woonden ze op een omgebouwd binnenvaartschip in Hoogezand-Sappemeer, Groningen.

‘Niet de leukste plaats ter wereld om een relatie te beginnen’, zegt ze met een lach. ‘Ik verstond de Nederlandse taal niet goed, kinderen gooiden stenen naar de boot... Ik voelde me soms eenzaam. Maar hoe gek het ook klinkt: Hoogezand-Sappemeer was voor mij toch la liberté. We kregen het idee de Dendelion Green te bouwen, een stalen jacht van 17 meter. Jarenlang hebben we daarmee op zee gevaren. We overwogen om de Stille Oceaan over te steken, maar we vonden dat het voor de ontwikkeling van Mikel beter was om te zorgen voor vaste grond onder zijn voeten. Zijn laatste reis hád in feite ook zijn laatste reis moeten zijn. Voor het nieuwe schooljaar hadden we al een plaats op een vrije school. De kinderen wisten dat Mikel op zee was opgevoed. Vonden ze heel spannend. Ze wachtten op hem.’

De twee witte huurlingen uit Kuifje die verdrinken en vervolgens worden opgehaald door duiveltjes met vorken, fascineerden je.

Twee dagen voor je dood, ’s avonds, voor je in slaap viel – je viel nog altijd in ons bed en in onze armen in slaap, waarna we je voorzichtig in je kleine bed legden, naast het onze – drukte je je stevig tegen me aan en zei tegen me, mijn lieve kind, dat je dood wilde. Ik luisterde naar je zonder je te verstaan. Een moeder kan zoiets niet begrijpen.

Uit: Een kind van de zee

‘Mikel nam eigenlijk afscheid van mij. Van ons. Dat begreep ik pas later. Ik had contact met een helderziende vrouw, Yvonne Trubert, die mij uitlegde dat een kind op jonge leeftijd besef kan hebben van wat er gaat gebeuren. Niet rationeel of bewust, meer op zielsniveau. Mikel had echt een mooi leven met papa en mama, weet je. We waren een drie-eenheid! Wat ik weet, als moeder, met 200 procent zekerheid: het was géén zelfdoding.’

Lucie Hubert, Arthur Kortenoever en zoontje Mikel aan boord van de Dendelion Green. Beeld privéfoto

Wat trok Arthur aan in Lucie?

‘Mooie vrouw.’ Hij grijnst. ‘Práchtige vrouw. En in mentaal opzicht waren we uit hetzelfde hout gesneden: lós, werelds, reislustig. Ik trok met een boot van plek tot plek: hier is het mooi, of hier kan ik centjes verdienen. Begin jaren zeventig had ik een tante op Ibiza, met een finca en een zwembad. Ik was graag bij haar, en had baantjes als barman en decorbouwer. In die tijd had ik de mazzel een heleboel interessante mensen te ontmoeten, van Remco Campert en Simon Vinkenoog tot Rod Stewart en Bob Dylan. Ik heb nog geholpen een podium voor de jongens van Pink Floyd op te bouwen.

‘Lucie ontmoette ik via een Belgische vriend, op zijn stalen jacht. Ik was op slag verliefd. Dezelfde middag nog zei ik tegen haar: ‘Het zou leuk zijn als wij ook zo’n boot zouden hebben om een beetje rond de wereld te varen.’ Ja, zei ze. Goed idee. Zij dacht: hij lult maar wat. Maar zo gauw ik weer terug was in Nederland, leende ik de auto van mijn moeder om haar op te halen in Parijs. Daarna ging ze met mij terug naar ’s-Graveland. Lucie en ik zijn altijd voortvarend gebleven.’

En toen werd hij vader.

‘Geweldig vond ik het. Ik riep tegen iedereen: we hebben een zoon! Mikel was een mooi ventje, hoor. Blond, blauwe ogen, een harmonieus gezichtje. Ik zag mezelf terug: energiek, ondernemend, initiatief nemen. Toen de Dendelion Green in 1981 klaar was en we de wereld over gingen, waren we 24/7 bij elkaar. We waren gelukkig. Gewoon: gelukkig. En Mikel was ons gouden midden.’

III.

‘Rouwen om het verlies van je kind is zwaar,’ zegt Lucie bedrukt, ‘en het is nog zwaarder als je niet eens een lichaampje hebt om afscheid van te nemen. Geen begrafenis, niks. Mikel was ons ontglipt. Na een paar dagen op zee gingen we in Portugal aan land, en weet je... In de dagen, weken en maanden daarna... Het is heel gek: je voelt je in tweeën gesplitst. Voor de buitenwereld leef je op normale wijze. Het was zelfs zo: als ik het verhaal van Mikel vertelde, zag ik mensen huilen. Ik was dan degene die troostte. Maar vanbinnen ben je gebroken.’

Beetje bij beetje was ik erin geslaagd mijn pijn weg te stoppen, die in mezelf, achter een gepantserde deur. Maar ik voelde hem altijd, verscholen in mijn binnenste, als een wild, gevaarlijk beest dat klaarstond om te springen, als een vijand die me kon vernietigen.

Uit: Een kind van de zee

‘Bewust of onbewust heb ik mezelf afgeschermd van de pijn. In de laatste weken van mijn zwangerschap had ik de indruk dat mijn twee kinderen – mijn overleden zoon en mijn aankomende dochter – met elkaar spraken.

‘Elza is thuis geboren. Fantastisch om weer een klein wezentje in mijn armen te hebben. Het was een intense tijd. Arthur ging naar Polen om boten te bouwen. Hij zei constant: we praten er niet meer over, het is gebeurd, water onder de brug, we moeten dóór. Ik bleef in ’s-Graveland. Op een mooie plek, bij mijn lieve schoonouders, maar ik voelde mij heel eenzaam. Schuldig ook. Vijf minuten van onoplettendheid, hè.’

Ze ondernam een ‘innerlijke reis’.

‘Het was Yvonne Trubert die me hielp, die helderziende in Parijs. Ik hoefde me niet schuldig te voelen, zei ze, omdat mijn zoon klaar was. Klaar op aarde. ‘Mikel is onzichtbaar, in een andere energie, in een andere wereld’, zei Yvonne. Hij had zijn missie volbracht. En wat die missie dan was... Als ik voor mezelf spreek: toegang geven tot een diepere kennis van het leven. Ik had ooit een droom. Mikel stond achter mij: een lange, mooie, lumineuze gestalte. Hij was ouder, en zo... zacht. Als je zo fragile bent, zo kwetsbaar in de pijn en de rouw, dan kun je op de bodem toch weer de kracht voelen om op te staan. Dat heeft mijn zoon mij gebracht: inzicht in de rijkdom van het leven. Hij heeft me wakker geschud. Ik ben hem dankbaar, nu.’

Vlucht naar voren

Arthur roert bedachtzaam in zijn koffie.

‘Bij aankomst in Lissabon wilden de autoriteiten nagaan of de verdwijning van Mikel geen moord was. Tien agenten aan boord. Verhoor op het bureau. Ze waren erg wantrouwend, en dan moet je je verdedigen... Heftig. Uiteindelijk begon het ze wel te dagen dat de verdenking niet oké was. Mijn vader had iemand gestuurd: Aalt, een vriend van hem. Samen voeren we de Dendelion naar Amsterdam. Lucie ging over land naar huis. Aalt en ik hadden een connectie: ook hij had een 7-jarige zoon verloren. Bij een auto-ongeluk. En ook hij had een zeiljacht. Maar over Mikel hebben we niet gesproken. Ik herinner me in ieder geval niet dat ik de behoefte voelde.’

Arthur verontschuldigt zich. In maart dit jaar onderging hij een openhartoperatie. Zes bypasses. Sindsdien kwakkelt hij met zijn geheugen.

‘Aalt was directeur van een antroposofisch afkickcentrum. Dus ja, hij kwam een heleboel mensen tegen met pijn en akelige dingen. Ik heb sympathie voor de antroposofie, ik ben opgevoed op de vrije school, maar of de leer van Steiner mij nou kon helpen in het verwerken... Ik had van huis uit vertrouwen in mezelf.

‘Bij vlagen voelde ik toen nog Mikels aanwezigheid. Hij was niet weg. Niet helemaal. Je bent mede gevormd door hem, en die vorming gaat met je mee. Tegelijkertijd moest ik accepteren dat hij dood was. Dat zei Aalt ook. Eigenlijk had ik twee dagen nadat Mikel was verdronken al iets van: ja, nou, die komt niet meer terug. Dat is klaar. Je kunt wel blijven simmen, maar je moet door. Mouwen opstropen en aan de gang! Eerder was ik in contact gekomen met Poolse botenbouwers. Ik besloot een bedrijf in Gdansk te beginnen.’

Het lijkt een vlucht.

Hij schudt zijn hoofd. ‘Het was een kans. In Polen kon ik goedkoop boten bouwen en meer mensen de mogelijkheid bieden naar zee te gaan. Op een gegeven moment had ik daar aardig wat mensen in dienst. Veertig jachten hebben we daar gebouwd, ook veel sloepjes. In die tijd kwam ik ook in contact met cultuurmensen: schilders, beeldhouwers, acteurs. Zij hadden een club geopend, Sfinx, en daarvoor timmerde ik de keuken, vloeren, toiletjes, de hele zooi. In de jaren negentig gold Sfinx als de beste dance-club van Polen.

‘Lucie vindt dat ik te lang weg was. Ik denk dat ze een beetje overdrijft. In mijn herinnering was ik ongeveer twee weken daar, twee weken hier. We kregen een tweede dochter, Jeanne. De opvoeding van onze meiden hebben we samen heel goed gedaan, met volle overgave. Ik leerde Yvonne Trubert kennen. Ik vond het een goed idee dat Lucie steun zocht bij haar, al begreep ik het nooit zo goed. Je gooit de spirituele trukendoos open en gaat een potje bidden. Jongens, toe nou effe. Mikel is verloren. Voor mij is het echt water onder de brug. Langzaam gingen onze wegen uit elkaar.’

IV.

Het was een splijtend moment: tijdens een busreis door Israël in 2001 vertelde Lucie een groep reisgenoten wat haar was overkomen.

‘Ik had lang gezwegen over Mikel. Zij luisterden naar mij, zonder vragen te stellen. Ik was opgelucht. Toen ik het Arthur vertelde, werd hij tot mijn verbazing heel boos. Ik had dit niet mogen delen, vond hij. Het was óns verhaal. Naar zijn gevoel was het een soort verraad. Ik brak een code. Maar het was zíjn code. We hebben ons aan elkaar vastgeklampt, dagenlang, huilend, maar we konden niet spreken. Dat kon hij niet aan. Hij kon het niet aan! Arthur was veel meer bezig met Polen en de boten dan met mij en de meisjes. Zo beleefde ik het tenminste. Hij had een actief en ook leuk leven met artiesten, theater en muziek. Werk was zijn redding. Ik begreep het allemaal. Maar op een dag wilde ik niet meer.’

Lucie Hubert: ‘Mijn twee dochters zijn voor mij goud waard, al ben ik voor hen eigenlijk een gebroken moeder geweest.’ Beeld Judith Jockel

Ze werd verliefd op een andere man. Iemand die wél luisterde. ‘Hij was gepassioneerd en flamboyant. Bovendien had hij een soortgelijke geschiedenis met een verdwijning in zijn familie. Het is misschien niet zo’n goed begin van een relatie, maar de basis was: herkenning en erkenning van ons lijden.’

Op die manier ging Arthur niet met haar om, vond Lucie. In haar beleving was Arthur op zeker moment zo kwaad dat hij haar de schuld gaf van Mikels dood.

‘Twee dagen lag ik in bed. Helemaal van de kaart. Dat schuldgevoel hoefde hij me niet te geven, weet je. Ik stond aan dek. Ik was verantwoordelijk. Ik ben nalatig geweest. Arthur kon mij niet harder raken. Het was ook het besef van: mijn lieve man, de vader van mijn kinderen, schuift dit in mijn schoenen. Ik begreep het niet. Of nou, ik begreep dat hij mij pijn wilde doen omdat hij zelf zoveel pijn had van die andere man. Maar dan nog: ik vond het wreed. Later heeft hij het teruggenomen. Dat kwam uit zijn hart. Heel bewust. Maar het bleef lang in mij spelen. De scheiding was onvermijdelijk.’

‘Ik kan me Lucies verhaal over die busreis door Israël nog goed heugen,’ zegt Arthur. ‘Ik vond het wel erg gericht op haar en haar verwerking. We hadden toch allebéi een kind verloren? Dat was het breekpunt. Ik geloof Lucie als ze zegt gevoeld te hebben dat ik haar op een dag de schuld gaf. Dat is haar waarheid. De mijne is: dat ik zoiets nooit letterlijk heb beweerd. Er ís geen schuldige. Het had mij net zo goed kunnen gebeuren.’

V.

Het kwam tot een verzoening – enkele jaren na de scheiding, in 2008. Op een onwaarschijnlijke plek.

‘We gingen samen naar Auschwitz’, zegt Lucie. ‘Arthur had mij uitgenodigd om naar Polen te komen. Mijn relatie met die man was over. En ja, Auschwitz... daar zijn ook mensen verdwenen, zonder lichaam, zonder afscheid. Natuurlijk is Auschwitz een compleet ander verhaal dan het onze, maar wij voelden er enige verlichting.

‘Op die plaats konden Arthur en ik praten over Mikel en alles wat er was gebeurd. Arthur was zachtmoedig – en bereid om zich open te stellen naar mij. Niet weten hoe iemand die je liefhad aan zijn einde is gekomen, niet in staat zijn om daarover te spreken... Dat is zo vreselijk. Het was het lot van veel nabestaanden van al die mensen die in het kamp de dood vonden.’

Praten bevrijdt me en bevrijdt mijn relatie met Arthur. Tot nu toe hadden we elkaar niet echt kunnen loslaten en ook niet echt met elkaar kunnen samenleven. Onze relatie was als bevroren. Zoals het beeld van Mikel in me was bevroren. Ik realiseer me dat ik Arthur heb verlaten om zijn intense verdriet niet te zien en dat Arthur mij heeft verlaten om geen getuige te zijn van het mijne.



Uit: Een kind van de zee

Arthur: ‘In Auschwitz dacht ik aan de mensen die het kamp hebben overleefd. Ook zij ervoeren een zekere rouw. Sommigen zijn daar een leven lang in blijven hangen. Terwijl je ook kunt zeggen: ik laat het leven en de liefde domineren. Dat is een wilsbesluit. Zo voelde ik dat met Mikel. Het zou raar zijn om te zeggen: hij is in het water geflikkerd, jammer, klaar. Het is en blijft een deuk in je zijn. Maar je zijn is niet de deuk, begrijp je.

‘In Auschwitz had Lucie het gevoel dat ik haar beter aanvoelde. Zelf had ik het idee dat zij míj juist beter begreep. Per saldo kom je dan toch bij elkaar. Daar gaat het dan toch om?’

Ze vestigden zich samen in Frankrijk. Medio 2011 kregen ze de uitnodiging van een zeilvriend om Kaap Hoorn te ronden.

Lucie glimlacht. ‘Dat is de droom van elke zeeman. Voor mij was het de afronding van mijn zeilcarrière. Ik zat weer op een boot. Dat was een overwinning, alsof je weer op een paard klimt nadat je er vanaf bent gevallen. En dat paard was nog onstuimig ook – bij Kaap Hoorn tref je de wildste zeeën. Ik kon ervan genieten. Misschien hadden Arthur en ik ergens gefaald, maar we hadden de moed om de elementen weer te trotseren. Voor mij was die reis een soort wedergeboorte.’

Arthur Kortenoever: ‘Met de dood van Mikel kan ik leven. Met de scheiding van Lucie eigenlijk niet.’ Beeld Judith Jockel

Arthur: ‘De vriend die ons uitnodigde voor de boottocht rond Kaap Hoorn was dezelfde persoon die ons 35 jaar daarvoor bij elkaar had gebracht. Ik vond het een mooie reis. De zee was kalm, niks aan de hand, eitje. Lucie vond het wat onstuimig, geloof ik. Verder weet ik daar niet zoveel meer van, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, er speelt zoveel in deze geschiedenis... Je bent geneigd te vergeten wie nou het meest geleden heeft. Mikel zal de hardste klap hebben gekregen. Wij bleven verbijsterd achter, maar we leefden tenminste nog.’

De relatie hield opnieuw geen stand.

Rouwverschil

‘Arthur is een warmhartige man,’ zegt Lucie, ‘hij heeft hier in Frankrijk vrienden gemaakt, maar uiteindelijk vond hij zijn draai niet. Zijn Nederlandse familieplek en vrienden bleven aan hem trekken. Ik vond het zelf ingewikkeld om een man thuis te hebben die zweeg als ik me niet goed voelde. Arthur lijkt in staat om het verlies van onze zoon in een doofpot te stoppen. Vijf jaar geleden voelde ik, spijtig genoeg: dit kan ik niet meer.

‘Arthur en ik zijn vrienden gebleven. Mikel is de as van mijn bestaan geworden. Als je een kind verliest, ken je de waarde van het leven. Mijn twee dochters zijn voor mij goud waard, al ben ik voor hen eigenlijk een gebroken moeder geweest.’

Weet Arthur waarom Lucie en hij niet meer samen zijn?

Hij zucht. ‘Jezus, jongens, als jullie het antwoord weten op díe vraag... Ik denk dat het gaat over ons rouwverschil. Voor mij is rouw ook een emotie die je kan opbeuren, energie kan geven: verder, verder, voorwaarts. Geniet van wat je nog ten deel kan vallen. Ik word hier soms wakker met de gedachte: wie heeft het, een plekje als dit? Schitterend, als een diamant zo mooi, met een tuin, een weide, paardjes, reetjes, alles. Maar ik zit hier alleen.’

Lucie: ‘Met Arthur heb ik nog een liefdevolle, diepe band. We hebben samen zoveel meegemaakt, we kennen elkaar zo goed. Maar een leven met hem lijkt me moeilijk. En ja... daar ben ik erg verdrietig over.’

Arthur: ‘Met de dood van Mikel kan ik leven. Met de scheiding van Lucie eigenlijk niet. Ik mis haar. Ik ben nog altijd erg dol op die vrouw. Als we nu met elkaar praten, elke week wel een keer, merk ik dat we elkaar heel goed begrijpen.’ Pauzeert even. Kijkt ons aan. ‘In de afgelopen drie jaar had ik een andere liefde met wie ik hier heb samengewoond. De relatie is min of meer mislukt. Gisteravond hebben we afscheid genomen.’

Waarom hij dit vertelt?

‘Van Lucie zal ik nooit afscheid nemen.’

Een kind van de zee Lucie Hubert publiceerde onlangs Een kind van de zee, non-fictie over het verlies van haar zoon Mikel. Bijna gelijktijdig kwam de hierop gebaseerde speelfilm Een zee van tijd uit. Het scenario wijkt af van de feitelijke gebeurtenissen. Lucie Hubert: Een kind van de zee. Uit het Frans vertaald door Corine Kisling en Ilse Barendregt. Nijgh & Van Ditmar; 320 pagina’s; € 21,99.