Als je een Engelse oplossing overneemt voor een niet-bestaand probleem, wordt het al snel lelijk

Beeld Sophia Twigt

In mei sprak de Volkskrant een Nederlandse hoogleraar die net iets te diep in zee was gegaan met een ambitieuze Saoedische universiteit. Hij gaf toe dat hij voor deze vorm van academische vrijheid ‘significant geld’ had ontvangen. Significant money, maar dan in steenkolennederlands – de mijn die dat spul voortbrengt lijkt onuitputtelijk.

In een aangrijpende reportage over migranten uit Senegal zei een dorpshoofd dat zijn zoons en dochters nog in het dorp waren, ‘maar van zijn uitgebreide familie zaten zes leden op de boot naar Tenerife’. Zijn extended family dus, als tegenhanger van het verschijnsel ‘ouders en kinderen’. Maar wacht, voor dat laatste hadden we in het Nederlands al een woord: ‘gezin’, dus ‘familie’ was hier meer dan genoeg geweest.

Als je uit een andere taal de oplossing overneemt voor een probleem dat hier niet bestaat, wordt het alleen maar lelijker. Het wachten is nu op de eerste ‘nucleaire familie’.

Nog meer gezinsdrama: de ‘disfunctionele familie’ lijkt bezig aan een bescheiden opmars in de krant. Ook hier gaat het vaak om een gezin (tenzij het daadwerkelijk tot en met opa en oma goed mis is), maar ‘disfunctioneel’ klinkt bovendien wel erg geleend. In de pedagogiek schijnt ‘een disfunctioneel gezin’ een gebruikelijke term te zijn, maar in de wetenschap vertalen ze wel meer Engels letterlijk zonder dat dat fijne taal oplevert. Van Dale noemt a dysfunctional family terecht ‘een verstoord gezin(sleven)’.

Over vertalen gesproken: door de auteur zelf omgezette citaten zijn vaak verraderlijk. De Nederlander beheerst het Engels als geen ander, aldus de Nederlander, maar vertalen is toch een vak, blijkt af en toe. Toen Kevin McCarthy begin dit jaar voorzitter wilde worden van het Huis van Afgevaardigden, zei een tegenstemmer: ‘De president moet Kevin McCartney zeggen: meneer, u heeft de stemmen niet.’

Dit was inhoudelijk juist (na vijftien stemronden had meneer de stemmen overigens wel) en grammaticaal misschien ook, maar toch lijkt het me onwaarschijnlijk dat iemand dit ooit spontaan uit zijn mond zou krijgen. En dat is wel deel 2 van de vertaalopdracht: breng niet alleen over wat staat er, maar doe dat bovendien zo dat het in de doeltaal geloofwaardig klinkt.

En dat het bij de spreker past. Nadat hij het gehele vrouwenteam tot moes had geknuffeld, zei de testosteronrijke voorzitter van de Spaanse voetbalbond dat ‘we geen aandacht moeten besteden aan wat idioten en stommeriken zeggen’. Met die woordkeuze leek het alsof er een kind aan het woord was, terwijl deze man overduidelijk zijn puberteit al had doorgemaakt. Iets als ‘mafkezen’ was al geloofwaardiger geweest; nu klinkt de krant zelf als een stommerik.

Vindt u ook iets van ons taalgebruik? taal@volkskrant.nl

Het gebruik van oude naamvallen gaat zeker niet te allen tijde zonder slag of stoot

‘En dan krijgen we nu de scène dat de koningin bevalt en sterft te kraambedde’, sprak koning Eduard van Oranje-Nassi in de film van Theo & Thea uit 1989, die afgelopen vrijdag op tv was. Een trieste aankondiging, maar wel mooi verwoord, met dat ‘te kraambedde’. Het is een dativus, een derde naamval; die treedt in ouderwetsch Nederlands onder meer in werking na bepaalde voorzetsels, waaronder ‘te’.

Komt er bij zo’n dativus een lidwoord kijken, dan verandert ‘te’ (+ ‘den’) in ‘ten’ bij een mannelijk of onzijdig zelfstandig naamwoord (ten tijde van, ten opzichte van), of in ‘ter’ (‘te’ + ‘der’) bij een vrouwelijk woord (ter gelegenheid van). Maar zo niet, dan blijft ‘te’ gewoon staan, zoals in ‘te kraambedde’. Al vond dichter en taalkundige Willem Bilderdijk dat maar raar klinken. In 1828 schreef hij in zijn Korte aanmerkingen op Huydecopers Proeve van taal- en dichtkunde het volgende: ‘... en schoon te bed zeer gewoon is, zal niemand te kraambed zeggen.’ Maar goed, koning Edu zei het ergens in de pruikentijd dus wel, ‘te kraambedde’ zelfs, en het klonk fantastisch.

Maar wat heeft dit alles met de taal van de Volkskrant te maken? Wel, daarin komen soms ook oude naamvallen voor, en dat gaat zeker niet altijd zonder slag of stoot. In de rubriek Lezerspost kwam de foutieve eerste -s in ‘zonder aanzien(s) des persoons’ al eens aan bod. En nu stond eind mei in een column dat Caroline van der Plas ‘vrijwel hetzelfde riedeltje ten berde bracht’; die -n was daar één letter te veel, de boekjes schrijven ‘te berde’ voor. Ergens anders stond dat een handbalster vorig jaar ‘fysiek in betere doen’ was; dat is de vergrotende trap van ‘in goeden doen’, en bij dergelijke varianten is het wel de bedoeling dat de oude naamvalsuitgang -n blijft staan: ‘in beteren doen’ dus.

Een eigenschap van dit soort ‘staande uitdrukkingen’, waarin oude naamvallen huishouden, is dat ze voor altijd staan zoals ze staan. Bij ‘berde’ had je op zich best een lidwoord kunnen denken; sterker nog, volgens Van Dale is het een het-woord, dus ‘ten berde’ is (conform ‘ten opzichte van’) gerechtvaardigd. Maar helaas, de uitdrukking staat nu eenmaal zonder -n, dus daar moeten we ons dan maar aan houden.

Toch is er in sommige gevallen variatie mogelijk, bijvoorbeeld als er in de loop der tijd een verschil in gebruik is ontstaan. Conservatieven vinden dat Joe Biden ‘niet te communie mag gaan’, meldde een artikel over het Vaticaan. Maar moest dat niet ‘ter communie’ zijn? Van Dale noemt ter communie gaan inderdaad als eerste vorm, maar voegt daaraan toe: ‘bij katholieken te communie gaan’. Gezien het verleden van de Volkskrant was die vorm zonder -r dus prima op zijn plek.

Als ‘de’ en ‘het’ al ingewikkeld zijn, geldt dat natuurlijk helemaal voor ‘die’ en ‘dat’

Onlangs ging het in deze rubriek over lidwoorden, onder meer over de afwezigheid daarvan in constructies als ‘naar werk’ en ‘in praktijk’. Maar er is nog veel meer over te melden.

Zo zijn er het-woorden die in deze krant soms zomaar een geslacht toegewezen krijgen: ‘de prisma die het licht breekt’, ‘de getto van weleer bloeit eindelijk op’, ‘de fresco stelde Jezus met doornenkrans voor’. En andersom gebeurt het ook: de-woorden die zomaar worden geneutraliseerd, misgenderd zo u wilt, zoals het vrouwelijke ‘panacee’: ‘het panacee voor alle congestieproblemen in ons land’. Opvallend is ook de relatieve regelmaat waarmee het mannelijke woord ‘termijn’ ten onrechte gecastreerd opduikt als ‘het termijn’.

Opvallend is eveneens hoe de naslagwerken worstelen met een verschil in libido. Groene Boekje: het libido. Witte Boekje: de of het libido. Van Dale: de, maar soms ook het libido. In de Volkskrant lijkt ‘de libido’ wat vaker voor te komen.

Een woord dat drie jaar geleden al eens voorbijkwam in de rubriek Lezerspost, maar ook sindsdien nog met regelmaat in de krant: ‘het mantra’, traditioneel een de-woord. Destijds schreef ik: ‘Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Van Dale, voorspelde in 2014 in Trouw ‘dat mantra binnenkort ook ‘officieel’, in het woordenboek, als de- én het-woord wordt beschreven’. We wachten het af.’ Dat hebben we gedaan, en inderdaad: volgens de nieuwste Van Dale mag het allebei.

Als ‘de’ en ‘het’ al ingewikkeld zijn, geldt dat natuurlijk helemaal voor ‘die’ en ‘dat’. Zo schreef een columnist over ‘een kluisje waar de bezorger je pakketje achterlaat en jij die met een code kan ophalen’. Dat ‘die’ was dan nog een aanwijzend voornaamwoord, op enige afstand van het woord waarnaar het verwees. Lelijker nog wordt het als een foutief ‘die’ of ‘dat’ als betrekkelijk voornaamwoord direct achter het antecedent staat. ‘Waar heb je kwaliteit dat internationaal het verschil kan maken?’ vroeg Andries Jonker zich af in een interview. Die zin kwam weliswaar voort uit het denkraam van de bondscoach, maar daar had de krant best even mogen ingrijpen.

De vraag is sowieso: in hoeverre corrigeer je citaten? Mensen mogen natuurlijk zeggen wat ze willen, maar de eindredactie behoedt hen normaal gesproken voor taalfouten. Zij de inhoud, wij de vorm. Misschien moet de regel gewoon zijn dat het sowieso mag als Andries Jonker aan het woord is. Die zegt bijvoorbeeld ook steeds ‘hele’ als bijwoord – ‘het is een hele stevige poule’ – en daar moeten wij dan eigenlijk ‘heel’ van maken. Maar dat is een stap die we als eindredactie dan wel moeten zetten. Of zoals Jonker zegt: ‘Dat is een stap die ik zou willen maken.’

Tijd voor een uitleg van waarom dit niet de mooiste zin is

Het leek me tijd om eens aandacht te besteden aan hoe zinsdelen in de Volkskrant soms niet zo heel mooi aan elkaar worden geplakt. Zoals dat ‘aan hoe’ in de vorige zin. Het gaat dan om constructies waarin een voorzetsel wordt gevolgd door een afhankelijke vraagzin, oftewel een bijzin die begint met een vraagwoord (hoe?), een vragend voornaamwoord (welk?) of een woord met de betekenis ‘of’. Zulke zinnen variëren van niet zo mooi tot erg lelijk en van grammaticaal acceptabel tot domweg krom, en bijna altijd is er een elegantere oplossing mogelijk. Een paar recente voorbeelden:

1) ‘hij vertelt over hoe hij Rapace ontmoette’

2) ‘om transparant te zijn over welke informatie precies is gebruikt’

3) ‘mensen maakten zich zorgen over of ze de energierekening wel konden betalen’

4) ‘nergens geeft zij een definitie van welk gedrag grensoverschrijdend is’

Soms is het voorzetsel domweg overbodig, zoals in zin 1; ‘hij vertelt hoe hij Rapace ontmoette’ was beter geweest. En soms is een constructie met ‘er’ correcter, zoals in zin 2: ‘om er transparant over te zijn welke informatie...’ Zin 3 is wel érg lelijk – daar bestaan dus gradaties in. Hier kun je beter iets als ‘de vraag’ toevoegen: ‘over de vraag of ze de energierekening wel konden betalen’, al zijn optie 1 en 2 ook mogelijk. (Op dezelfde manier kun je ‘over hoe’ soms beter vervangen door ‘over de manier waarop’.) En soms, zoals in zin 4, kun je de zin het best gewoon net even anders formuleren: ‘nergens definieert zij welk gedrag grensoverschrijdend is’, bijvoorbeeld.

Zulke onfraaie constructies kom je overigens ook tegen in combinatie met bijzinnen met ‘dat’. En dan gelden dezelfde oplossingen. In ‘geruchten die rondgingen over dat er op meerdere locaties geschoten is’ mag het zinloze ‘over’ gewoon weg. Een constructie als ‘klaagden over dat ze...’ wordt mooier met ‘er’: ‘klaagden erover dat ze...’ En bij iets lelijks als ‘kritische stukken over dat hij te lang is doorgegaan met werken’ kun je er – net als bij ‘over de vraag of’ en ‘over de manier waarop’ – beter iets aan toevoegen, bijvoorbeeld: ‘...over het feit dat hij te lang is doorgegaan’. Al zijn er ook mensen die bij overmatig gebruik van ‘het feit dat’ acuut jeuk krijgen.

De ‘over hoe’-zin is misschien niet altijd grammaticaal onjuist, maar vooral in schrijftaal zijn er vaak betere alternatieven mogelijk. De ergste vormen lijken vooral in spreektaal voor te komen; dan zeggen mensen in interviews dingen als: ‘Er wordt makkelijk gedaan over dat er geen koopkrachtcrisis is.’ Maar de taal van de spreker mogen we best een beetje oppoetsen voordat we die onze lezers voorschotelen.

Soms wordt taalgebruik zo handig dat het onhandig wordt

Het viel me niet meteen op, maar toen het dat wel deed leek het me aanvankelijk gewoon een vergissing. In februari lag uitstel van het bezoek van de Amerikaanse minister Blinken aan China gevoelig, meldde de krant, omdat dat bezoek ‘juist in teken stond van het verminderen van spanningen’. Daar ontbrak iets, namelijk een lidwoord: iets staat bij voorkeur in het teken van iets anders. In een kop zou er niets mis mee zijn: ‘Bezoek aan China in teken van verminderen spanningen’; maar als je een zin maakt, moet je er ook echt een hele zin van maken.

En toen begon me op te vallen dat het lidwoord wel vaker in het verdomhoekje zit, vooral in uitdrukkingen. In 2021 schreef Aaf Brandt Corstius al over een variant hierop, nadat ze twee mannen van een jaar of 30 had afgeluisterd: ‘Ze hadden het over hun werk, of zoals alle mensen van onder de 40 zeggen: over werk. Ik ga naar werk, zo zeggen ze dat.’ Waar dat vandaan komt, laat zich raden. In het hoofd van menig millennial ligt het Nederlands verstopt onder een dikke laag Amerikaans. About work, over werk, I go to work, ik ga naar werk.

Hetzelfde geldt vermoedelijk voor een ander, soortgelijk geval. ‘In praktijk wordt er onvoldoende geluisterd naar bewoners’, stond in een artikel. Dat moest dus in de praktijk zijn, maar ja, in practice, hè. Maar misschien was dit gewoon een ingewikkeld geval omdat de tegenhanger ‘in theorie’ wél lidwoordloos is. En het kan ook nog liggen aan ‘in praktijk brengen’, waarin ‘de’ dan weer niet nodig is. We kunnen het Engels niet overal de schuld van geven; dat had bij ‘in (het) teken van’ immers ook niets misdaan.

En ook in het volgende geval pleit die taal onschuldig. Van een werkwoord kun je een zelfstandig naamwoord maken, onzijdig en wel: ‘het aftellen is begonnen’. Maar ook dan wordt ‘het’ soms om onduidelijke reden weggelaten: zo ging jongensjongen Andrew Tate volgens een column ‘over tot informeren van [Greta] Thunberg over zijn 33 auto’s’. Vermoedelijk vond de auteur het wat vlotter klinken. Ligt een beetje in het verlengde van zinnen die zomaar met een werkwoord beginnen, zonder ‘het’ of ‘dat’ ervoor. ‘Kan ook een voordeel zijn’, staat er dan ineens. Modieuze manier om je tekst een zweem van handige (spreek)taal te geven.

Maar soms wordt het zo handig dat het onhandig wordt, zoals bij deze zin uit een andere column: ‘Bleek om kwart voor acht: (...) allesbepalende schermutselingen hadden plaatsgevonden lang voor ik naar bed was gegaan.’ Wat bedoelde de auteur precies: ‘Dat bleek wel’? Of: ‘Maar wat bleek’? Behalve een paar woorden haal je er ook aardig wat nuance mee weg. Spreektaal kun je soms maar beter bewaren voor in de praktijk.

Fijn dat de krant bepaalt tot hoever u zich de dingen kunt voorstellen

‘Tegen een betaling van tientallen duizenden dollars’ uit Saoedi-Arabië doen topwetenschappers dingen die in de academische wereld niet helemaal in de haak zijn, meldde de Volkskrant afgelopen weekend. Opvallend nieuws, maar ik bleef vooral haken aan dat ‘tientallen duizenden’ – daar had ik eerder ‘tienduizenden’ verwacht. ‘Tientallen miljoenen’ klinkt wel weer prima (maar ‘tienmiljoenen’ dan weer niet), maar zo veel hadden de Saoedi’s nu ook weer niet over voor een hogere plek op de ranking. Waarin zit ’m precies het verschil?

‘Miljoen’ en ‘miljard’ zijn zelfstandige naamwoorden, daar moet dus nog een telwoord voor: ‘miljoen mensen’ kan niet, ‘twee miljoen mensen’ wel. ‘Honderd’ en ‘duizend’ gebruiken we vooral als telwoord (‘duizend mensen’), al bestaan ze ook als zelfstandig naamwoord. In die hoedanigheid komen ze vooral voor in het meervoud (‘bij honderden’). ‘Tientallen duizenden’ kan dus, maar of het ook de meest gebruikelijke vorm is, is een tweede. De vraag is waarom de krant die optie koos; zou de auteur het Engelse tens of thousands in het achterhoofd hebben gehad?

Als ‘tientallen duizenden’ kan, is ‘tientallen honderden’ taalkundig dus ook mogelijk. Maar dat klinkt absurd, omdat we voor ‘tien honderd’ al een woord hebben. Opvallend genoeg gaat die logica voor de Volkskrant niet op voor een biljoen: daar mogen we gerust ‘duizend miljard’ van maken. ‘Schrijf bij heel grote getallen (die het voorstellingsvermogen van de lezer op de proef stellen) liever 1.600 miljard dan 1,6 biljoen’, aldus het Stijlboek. Fijn dat de krant bepaalt tot hoever u zich de dingen kunt voorstellen.

Nog meer getallen: begin dit jaar las ik dat Nederland op een bepaalde ranglijst ‘al vijf jaar achtereen tussen plaats 4 en 6’ staat. Op plaats 5 dus, concludeerde ik – zeg dat dan gewoon. Maar nee, uiteraard werd ‘plaats 4 tot (en met) 6’ bedoeld. Ongetwijfeld heeft ook hier het Engels de boel beïnvloed. In die taal is between namelijk een vrij gebruikelijk woord om ‘van ... tot’ mee aan te geven, al speelt daar dezelfde discussie.

Zodra enige gradatie mogelijk is, is ‘tussen’ inhoudelijk wel juist. ‘Een steekmug is tussen de 3 en 6 millimeter groot’, meldde een artikel – dat kan. Maar bij waarden die we alleen in gehele getallen uitdrukken, zoals leeftijden en jaartallen, verandert het de inhoud. ‘Tussen 2016 en 2020 liepen twaalf mensen tekenencefalitis op’: dat moet dus in de periode 2017-2019 zijn geweest. Ook hier was ‘van ... tot’ beter geweest.

Van Dale laat gelukkig geen ruimte voor twijfel: er is niets ‘inclusiefs’ aan het woord ‘tussen’. ‘Het is tussen elf en twaalf’ betekent volgens het woordenboek ‘na elf en voor twaalf uur’.

Echter is (dit) niet de mooiste manier om een zin mee te beginnen

Of ik al eens iets had geschreven over het gebruik van ‘echter’ aan het begin van een zin, vroeg een collega. Ze was het tegengekomen in een mail van een restaurant: ‘Dank voor de reservering, echter zijn wij zaterdag al vol gereserveerd.’ Nu past taalgebruik van zomaar een restaurant niet helemaal binnen deze rubriek; iets moet me immers in de Volkskrant zijn opgevallen. Toch is er wat geks aan de hand met het gebruik van ‘echter’, en soms ook in deze krant.

Je zou het woord liever niet aan het begin van een zin willen zien: onnodig formeel en gewoon lelijk, in de krant valt dat al snel uit de toon. Echter, het staat er soms echt. Uit een opinieartikel van vorige week: ‘Echter, een rijksbrede (...) aanpak kunnen wij er niet in bespeuren.’ Misschien hadden de daders het Engelse ‘However, ...’ in hun hoofd (of het Franse ‘Cependant, ...’, maar dat zal wel niet).

Opvallend: volgens de Taalunie mag het, ‘in formele schrijftaal’. Klein maar belangrijk detail: ‘Na ‘echter’ staat dan een komma en volgt een zin met de volgorde onderwerp-persoonsvorm.’ Geen kommaloze inversie dus, zoals in de mail van het restaurant; daar was die volgorde wél omgedraaid (‘zijn wij’), met ‘echter’ als een soort ‘helaas’. De Taalunie noemt ook dit overigens niet ronduit fout, maar kiest voor de status ‘onduidelijk’, voor ‘taalvarianten die niet zonder meer als correct kunnen worden beschouwd’.

‘Echter’ is een voegwoordelijk bijwoord, meldt taalbijbel ANS, een bijwoord dat (als een voegwoord) een verband legt tussen tussen twee zinnen of zinsdelen: bovendien, trouwens, althans etc. Sommige kunnen inderdaad ook aan het begin van een zin voorkomen, aldus ANS: ‘Bovendien, opa is ziek.’

Het deed me denken aan een opvallend gebruik van woorden als ‘alleen’ en ‘terwijl’. Die vallen niet binnen de definitie van het voegwoordelijk bijwoord, maar komen soms ook ineens vooraan in een zin(sdeel) voor. Dat gebeurde in de spreektaal al langer, maar duikt nu ook in de krant op. En dan niet alleen in citaten (spreektaal dus) – ‘Alleen, daar win je geen interlands mee’, zei bondscoach Andries Jonker onlangs – maar ook in de wat spreektaligere columns. ‘Arjens die heel boos worden als je Arjan zegt en vice versa, terwijl, who cares?’, schreven de Betrouwbare Mannetjes afgelopen weekend.

Ook ‘maar’ krijgt soms deze behandeling; sommige mensen presteren het zelfs een zin te beginnen met ‘Maar:’ of (voor extra lol en nadruk) ‘Maar.’ of zelfs ‘Maar!’

Een punt of een uitroepteken, kan dat ook na ‘echter’? Wel bij Paulien Cornelisse; die schrijft dingen als: ‘Echter. Laatst liep ik door de Vijzelstraat...’ Een rijksbrede aanpak moet het niet worden, maar af en toe in een column is het leuk.

Vreedzaam maar toch nog onverwacht maken nabestaanden soms een taalfoutje

Enigszins glad ijs en een beetje buiten het boekje, maar toch wil ik het graag eens hebben over de taal van de overlijdensadvertenties. Die heeft namelijk zo zijn eigen eigenaardigheden. De familieberichten gaan tegenwoordig (sinds ongeveer begin deze eeuw) niet meer langs een corrector, het is aan de nabestaanden zelf om er een mooi geheel van te maken. Toch zou een rondje eindredactie soms geen kwaad kunnen, al was het maar om te factchecken (niet Arie maar Gé Temmes).

Overlijdenstaal is vaak behoorlijk formeel: de overledene is thuis, ‘alwaar geen bezoek’. Sneu is het als de familie er in een poging een plechtige zin te produceren taalkundig niet helemaal uitkomt. Dat leidt soms tot foutieve beknopte bijzinnen – ‘door velen geliefd nemen wij afscheid van...’ – of soortgelijke ontspoorde constructies waarbij de zinsdelen niet helemaal goed op elkaar afgestemd zijn: ‘na een kleurrijk leven hebben wij kennisgenomen van het overlijden van...’, of: ‘verdrietig maar dankbaar is (...) rustig ingeslapen’.

Het is sowieso uitkijken met plechtig bedoelde taal, ook als die grammaticaal wél klopt. Zinnen als ‘tot ons groot verdriet is vredig heengegaan’ of ‘onze opa is overleden, wij zijn hem heel dankbaar’ kun je met een beetje kwade wil zomaar verkeerd uitleggen. Maar er kunnen ook andere dingen fout gaan die onbedoeld een lollig resultaat opleveren. Ongelukkig was de vermelding van de locatie ‘Dealwijck’ waar Daelwijck werd bedoeld, een crematorium aan de rand van een stadswijk met veel drugscriminaliteit.

Ook aan ons taalloket komen af en toe klachten binnen over familieberichten. Eén lezer wees op spelfouten (iemand had ergens ‘diverse rollen bekleedt’). Een ander nam aanstoot aan constructies als: ‘Wij geven kennis van het overlijden van onze vrouw, moeder, oma...’ Want: ‘Als je goed leest staat er dat de overleden vrouw meer dan één man heeft gehad. En dat komt nu eenmaal zelden voor in Nederland.’

Wat niet zelden voorkomt is de vermelding welke (vaak hoge) functies de overledene heeft bekleed. Sommige berichten lijken daardoor eerder een kort cv. De naamsvermelding volgt soms die onpersoonlijke stijl: niet Hans de Jong is overleden, maar ‘dr. ir. J. (Hans) L.M. de Jong’. Ergerlijk zijn daarbij de oud-werkgevers die van de gelegenheid gebruikmaken om hun logo er (soms best groot) bij te zetten, en er zo een halve advertorial van maken.

De vraag is eigenlijk: wie is iemand die nu dood is? Een mens of een functie? De persoon die hij (m/v/x) was toen hij stierf, of een optelsom van alle personen die hij in zijn leven is geweest? Ik denk eerder het laatste. Maar het echte antwoord is natuurlijk: dat mogen de nabestaanden helemaal zelf weten.

Een pagina met filmrecensies laat zich lezen als een oefening in afwisseling

Weinig journalisten willen zo veel kwijt in zo weinig ruimte als filmrecensenten. Eenmaal uit de bioscoop moeten ze al hun indrukken (plus een mening of duiding) proppen in een stukje van vaak niet meer dan vierhonderd woorden. Dat levert een geheel eigen taal op.

Als het de kern van je werk is om iets visueels te vangen in woorden, kom je al snel uit bij het bijvoeglijk naamwoord. Dat levert zinnen op als: ‘In het exquise acteerpalet staat de introverte Dano tegenover de geëxalteerde Williams.’

Filmrecensies zijn daarbij niet vies van hyperbolen, van overdrijving dus. Een beetje verhaal is al snel een ‘epos’ of ‘saga’, meer dan goed heet ‘hallucinant goed’ of ‘verpletterend’, en kwalijk machogedrag is ‘een episch vertoon van toxische mannelijkheid’. Er is dus veel te vertellen maar weinig ruimte, en dat leidt soms tot bijvoeglijke bepalingen van epische afmetingen, zoals in de recensie van À plein temps, ‘het op het festival van Venetië met twee prijzen (beste regie en beste actrice van het Orizzonti-programma) geëerde Franse sociale drama van Eric Gravel’.

Tussen de regels door lees je dat de auteurs in een Engelstalige wereld werken. Het Engels is in staat veel informatie in sterk ingedikte bepalingen te duwen. En als die taal toch al in je achterhoofd sluimert, is het een kleine stap om dat ook in het Nederlands te doen. En dus gaat het soms over ‘een Oscargenomineerde film’ – weliswaar korter dan ‘een voor een Oscar genomineerde film’, maar correct Nederlands is het (nog) niet.

Om niet in herhaling te vallen zoeken recensenten hun toevlucht tot synoniemen, bijvoorbeeld van ‘is’: een film ‘oogt’, ‘doet zich voor’ of ‘laat zich kijken’ als iets, bijvoorbeeld ‘als een opgewekte pastiche’. Ook dat draagt bij aan de eigen taal van de filmrecensie, met woorden die je eraan herinneren dat je over films aan het lezen bent – pardon, over ‘cinema’. Als een film voor de variatie even geen film mag heten, wordt het een ‘James Bond-residu’ of het ‘nieuwste Mel Gibson-vehikel’; een deel in een serie is een ‘nieuwe telg’. Een pagina met filmrecensies laat zich, kortom, lezen als een oefening in afwisseling. Enige voorkennis kan geen kwaad, vooral als er genres aan te pas komen; dan gaat het over een ‘klassieke screwballkomedie’, een ‘omgekeerde heistfilm’, een ‘paranoiagedreven Kammerspiel’ of een ‘slasher’ met ‘splattertrucages’. De liefhebber weet zich in elk geval serieus genomen.

Ik geef toe: door alles zo op een rij te zetten krijg je wel een beetje een karikatuur van de verder prima geschreven recensies. Maar ook deze rubriek ontkomt er niet aan om veel indrukken (plus een mening of duiding) te proppen in een stukje van zo’n vierhonderd woorden.

Zonder dat ze het doorhebben is het Engels bij sommige journalisten diep in het hoofd gekropen

Zo nu en dan is het weer tijd voor een greep uit het schijnbaar onuitputtelijke reservoir aan anglicistische invloeden in de krant, een schatkist waarvan de bodem nog niet in zicht is. Tijd dus om een paar fonkelende voorbeelden uit te lichten.

Opvallend is de veelal onbewuste worsteling die journalisten ondergaan met het Engels. Sommigen van hen bevinden zich beroepsmatig meer tussen de Engelse (lees: Amerikaanse) dan tussen de Nederlandse woorden. Dat varieert van recensenten van films of series en columnisten die over sociale media schrijven, tot correspondenten in een Engelstalig land. Vaak zonder dat ze het doorhebben is het Engels diep in hun hoofd gekropen.

Dan gaan ze bijvoorbeeld Nederlandse woorden gebruiken die weliswaar bestaan, maar wel erg op de Engelse pendant lijken. Zo schreef de correspondent in het Verenigd Koninkrijk, in een stuk over Schotland, over ‘de appetijt voor een breuk met de rest van het VK’. Die constructie is misschien correct, maar de Engelstalige context schijnt er nogal doorheen; vooral de combinatie met ‘voor’ wijst wel erg op het Engelse appetite for. Een vrije geest zou hier eerder iets als ‘behoefte aan’ schrijven.

En weinig mensen zullen uit zichzelf van een ‘episode’ spreken, als het niet om bijvoorbeeld een deel van iemands leven gaat. Maar in artikelen over (veelal Amerikaanse) series, die immers aan elkaar hangen van de episoden, komt het woord geregeld voorbij. En dat terwijl er toch een keurig Nederlands woord voor bestaat, ‘aflevering’.

Een apart geval: bij protesten in China tegen het covidbeleid van de Communistische Partij klonken ‘oproepen tot een regimewissel’. Dat de auteur waarschijnlijk net iets te vaak de term regime change had gehoord, is geen al te gedurfde bewering. In pijnvrij Nederlands heb je het eerder over het oproepen tot iemands aftreden, of tot het omverwerpen van een regime. Maar wat blijkt: de Vlaamse correspondent ter plaatse wordt enigszins gered door Van Dale, dat ‘regimewissel’ als correct Belgisch-Nederlands bestempelt. Het woord is overigens wel pas in 2019 toegevoegd.

In hetzelfde stuk stond nog iets opmerkelijks, en dit keer kon de auteur zich niet verschuilen achter haar zuiderbuurschap. Volgens de Chinese overheid hoefde niemand zich na het plotselinge loslaten van het strenge beleid zorgen te maken over een coviduitbraak, ‘zelfs als de wetenschappelijke consensus (...) anders zegt’. Die consensus says inderdaad otherwise, maar dan moet je er in het Nederland nog wel iets voor zetten, namelijk ‘iets’: ‘zelfs als (…) iets anders zegt’. En dan nog zou ook hier een volledig Engelsloze constructie de voorkeur verdienen. Bovendien kan een consensus helemaal niet praten.

Halverwege twee steden: hoe kan dat? Om en nabij voorzetsels gaat nog weleens iets mis

Om en nabij voorzetsels gaat nog weleens iets mis. Zo wordt niet altijd de geschiktste variant gekozen. Neem een kop uit een recente papieren Volkskrant : ‘Lof over Sturgeon sloeg om in kritiek’.

Je kunt vol lof zijn over Sturgeon (en met lof van haar spreken), maar lof heb je doorgaans voor iemand. Dat ‘over’ lijkt overigens wel vaker de plaats in te pikken van bedreigde voorzetsels (‘jegens’ is inmiddels bijna uitgestorven). Zo luidde een andere kop: ‘Rechtse protesten over dood 12-jarig meisje in Frankrijk’. Het ging weliswaar over iemands dood, maar ‘om’ (of gewoon ‘na’) zou hier prettiger klinken.

Dat zelfs in de wereld van de voorzetsels sprake is van trends, viel al eerder op. In de rubriek Lezerspost kwam afgelopen jaar de populariteit van een ambtelijk gebruikt ‘op’ aan bod: ‘handhaven op zorgplicht’, ‘een akkoord op klimaat’. Het is (beleids)taal die daadkracht wil uitstralen – en die vrolijk op blijft duiken: ‘De ambitie op de titel bleek niet reëel’, stond onlangs in een sportartikel.

Een andere voorzetselkwestie deed zich voor in een stuk over Linyi, ‘een provinciestad in Shandong, halverwege Beijing en Shanghai’. Halverwege twee steden: hoe zit dat precies? Stel, je wandelt door Limburg en op een bepaald moment ben je, zeg, halverwege Roggel, dus midden in die plaats. Dat kan. Maar halverwege die plaats en nóg een plaats? Zonder quantummechanica wordt dat ingewikkeld. Het ging in de zin over Linyi uiteraard om de ruimte tussen de genoemde steden; maar dan moet dat voorzetsel er wel bij staan: ‘halverwege tussen Beijing en Shanghai’ dus.

Het scheidbare deel van een samengesteld werkwoord (aangaan) heeft vaak de vorm van een voorzetsel dat – tot aan de scheiding – vastzit aan het werkwoord. Daarnaast bestaan er ook voornaamwoordelijke bijwoorden (‘eraan’) die daarop lijken, maar altijd los van het werkwoord staan (eraan gaan). De vraag is daarom vaak: plak je de voorzetselachtige aan het werkwoord of niet? Is het ‘voorstaan’ of ‘voor staan’?

Volop ruimte voor valkuilen, en daar wordt dan ook met liefde in gevallen. Soms wordt de lettergreep in kwestie ten onrechte los geschreven, zoals recentelijk in een interview met een schaatstrainer: ‘De programma’s worden hier afgestemd op wat de besten aan kunnen’. Het hier bedoelde werkwoord was ‘aankunnen’; welke kleding ze dragen deed er niet toe.

En soms, misschien wel vaker nog, wordt de voorzetselachtige juist ten onrechte aan het werkwoord geplakt. ‘Heb je er dan wel uitgehaald wat erin zat?’, vroeg zangeres Naaz zich af. Het ging hier alleen niet om ‘uithalen’, al vind je die misschien ook op haar album, maar om eruit halen wat erin zit; ‘uit’ en ‘gehaald’ hadden dus twee losse woorden moeten zijn.

Soms zijn alleen de wenkbrauwen van de lezer terecht samengetrokken

Afgelopen jaar lieten we onze lezers al eens losgaan over foutieve samentrekkingen. Het heeft niet geholpen, zo blijkt, want deze constructies zijn nog steeds in de krant te bewonderen. Kort door de bocht: een woord dat in één zin twee keer voorkomt, in twee grammaticale hoedanigheden, mag je de tweede keer niet zomaar weglaten, want dan trek je foutief samen. Een klassiek voorbeeld stond onlangs in een column, over ‘kleren van Shein, die zo lekker goedkoop zijn en je gratis kan terugsturen’. Daar had nog een keer ‘die’ tussen moeten staan: en dan niet in de functie van onderwerp (‘die goedkoop zijn’), maar van lijdend voorwerp: ‘die je kunt terugsturen’ (hier was ‘je’ al het onderwerp).

Ook het fenomeen ‘zeugma’ verscheen al eens aan ons taalloket: een variatie op de foutieve samentrekking waarbij het weggelaten woord niet zozeer een andere grammaticale functie heeft, maar er bijvoorbeeld wel een verschil in betekenis is. Paulien Cornelisse produceerde afgelopen week een mooie: ze zette ‘een muts op en alle esthetiek overboord’. Maar die heeft taal als ding, dus deed dat natuurlijk expres.

Het deed me denken aan die reclame die de laatste tijd net iets te vaak op de radio te horen was: ‘Stel, u hebt alleen een basisverzekering van X en twee hoortoestellen in categorie X nodig.’ Dat wringt: ‘hebben’ als zelfstandig werkwoord (‘u hebt een basisverzekering’) is iets anders dan ‘hebben’ als onderdeel van ‘nodig hebben’. Dus dan kun je het de tweede keer eigenlijk niet zomaar weglaten. Er bestaan nog wel meer varianten van ‘hebben’ – het kan hulpwerkwoord zijn in de voltooide tijd: ‘wij hebben aangeschaft’, of onderdeel van uitdrukkingen als ‘we hebben er niks aan’ – maar dat betekent nog niet dat je al die hebbens zomaar kunt weglaten als je ze in één zin gebruikt. Stel, u hebt alleen een basisverzekering en twee hoortoestellen nodig, daarom een aanvullende verzekering aangeschaft, maar daar alsnog niks aan...

Maar goed, dat stond niet in de Volkskrant, dus ik ga even door. Wel in de Volkskrant stond de volgende fraaie zin: ‘Tegen die beoordelingen kunnen de gedupeerden bovendien nog bezwaar maken en daarna nog naar de Commissie Werkelijke Schade stappen’. Het enige wat hier terecht is samengetrokken, zijn de wenkbrauwen van de lezer (en donkere wolken boven de zin).

En vlak voor het WK voetbal kopte de krant: ‘Verder komen is waar Marokko massaal op hoopt, en een beetje wordt verwacht’. Ook voorwaar niet lekker samengetrokken. In het artikel zelf stond het essentiële woordje ‘wat’ er wél tussen: ‘...wat misschien wel een beetje wordt verwacht’. Maar vermoedelijk kampte de koppenmaker met ruimtegebrek. Een erg ongelukkig moment om de esthetiek overboord te zetten.

Af en toe een Frans kreetje is leuk voor de sfeer, maar dan moet het natuurlijk wel kloppen

De wet van Goetze: ‘Zodra er in de Volkskrant meer dan twee woorden Frans staan, gaat het bij het derde woord fout.’ Deze wet blijkt niet feilloos; het gaat namelijk niet zelden al bij het eerste woord verkeerd.

Vooral de spelling is lastig. Het Frans weet als geen andere taal eindeloos veel opties te bieden voor exact dezelfde klank – zo schijnen er voor de [o] 46 mogelijkheden te bestaan: o, ot, ôt, au, aux, ault, eau et cetera. Dus hardop voorlezen is het probleem meestal niet, correct spellen wel.

Dan lees je dingen in de krant als pièce de résistence – een van die e’s moet een a zijn, ik zeg niet welke. Of de auteur die haar vakantiebuurvrouw in Frankrijk met succes ‘Nederlandse uitdrukkingen op z’n Frans’ leerde. ‘Hoe meer wijn er vloeit, hoe luider ze de zinnen door het dal laat galmen: ‘Tu me peut sûr mon dos!’’ Je kan m’n rug op dus, maar jammer dat er in die zes woorden twee spelfouten staan (peux en sur was juist geweest). Al bewijst dit natuurlijk wel weer dat de wet van Goetze op waarheid berust.

Dit spellingprobleem ondervinden ze in Frankrijk zelf overigens ook. Omdat ze daar eerst al een paar jaar Frans hebben gesproken voordat ze de taal leren schrijven, kom je er soms de gekste dingen tegen: j’ai travailler en zo. Dat zou een tweedetaler dan weer niet zo snel fout doen; wat dat betreft mogen we blij zijn dat wij de taal eerst op papier hebben geleerd.

Als we dat hebben tenminste. Want de meeste 35-minners begrijpen que dalle (geen bal) van het Frans, die kunnen alleen nog maar Engels. Voor hen is het een soort Chinees geworden. Mooi meegenomen voor wie Frans heeft gestudeerd, want die beheerst ineens een bijzonder kunstje.

‘Als Nederland wereldkampioen wordt, kan ‘Je maintendrai’ wel inpakken’, schreef een columnist.

Kijk, dat zou een fransoos dan weer níét fout doen, want die weggelaten i (ik zeg niet waar) is hier van invloed op de uitspraak.

Af toe een Frans kreetje erin gooien is leuk voor de sfeer. Maar dan moet het natuurlijk wel kloppen. In de kookrubriek stond: ‘Beetje zwarte peper, druppeltje citroen en c’est ça.’ Als in: dat is alles, meer niet. Duidelijk toch. Een Fransman zou in deze context alleen niet et c’est ça zeggen, maar eerder et voilà, of desnoods c’est tout.

Wat dan wel weer mooi is: een correcte applicatie van de Franse invloed op onze taal. Zo schreef de ergens hierboven (ik zeg niet waar) ook al geciteerde Peter Buwalda: ‘Jet is maar even op het balkon gaan staan, dat uitgeeft op een winkelcentrumpje waar in feite weinig van over is.’ Voor de 35-minner – en waarschijnlijk ook menig -plusser: donner sur betekent ‘uitkijken op’.

Voilà. Meer van dat. En meer Frans ook, maar dan wel correct graag.

Ouderwets kommaneuken over streepjes en... komma’s

Leestekens kunnen de eindredactie bezighouden op een manier die je als lezer misschien niet voor mogelijk houdt. Tijd voor een inkijkje. Zo wordt ter redactie ouderwets gekommaneukt over:

Het koppelteken. Een filmrecensent schreef over een ‘jaarlijks koebelfestival’. Net toen ik me begon af te vragen in welke Slavische cultuur ‘koebelen’ een traditie is, duwden de woorden ‘pittoresk Alpendorp’ me in de juiste richting: o, een koe-bel. Een koppelteken voor de leesbaarheid is toegestaan: ‘de biodiversiteitstop in Canada’ zou zomaar meerdere dingen kunnen betekenen. Een artikel over ‘boerengenen’ sprak dan ook terecht over ‘boeren-genen’.

Het gedachtenstreepje dient – zie links en rechts van dit tussenzinnetje – net een tikje breder te zijn dan het koppelteken (maar ook weer niet zo breed als die enorme strepen in sommige Angelsaksische artikelen). Gaat lang niet altijd goed. En sommige auteurs hebben de neiging een spatie te zetten na een schuine streep. Niet de bedoeling. Maar bij het uitschrijven van een gedicht/ is dat juist weer wel/ de bedoeling. Gaat ook niet altijd goed.

Maar het meest te kommaneuken valt er toch wel over de komma zelf:

• Soms is het qua leesteken simpelweg niet de beste keuze. Zie bijvoorbeeld deze zin(nen): ‘De snelheid kan oplopen tot 300 km/u, intussen is het de kunst om zo dicht mogelijk langs de rotswand te vliegen.’ Zulke niet heel nauw met elkaar samenhangende zinnetjes kun je beter scheiden met een puntkomma of punt. En als het tweede deel van een zin fungeert als illustratie bij het eerste – ‘Het blijft schrikken bij de kassa in de supermarkt, de voedselprijzen stijgen steeds sneller’ – is een dubbele punt geschikter. Wat blijft schrikken bij de kassa? Dat zal ik u vertellen: de prijzen stijgen.

• Sommige auteurs hebben de neiging de komma voor ‘want’, ‘maar’ of ‘dus’ weg te laten. Maar misschien nog wel opvallender is het weglaten van een komma voor het bijwoord ‘dan’. ‘En als we slecht spelen dan zeg ik dat ook’, sprak een trainer dit weekend. De auteur leek het te menen: de geen-komma-voor-dan kwam in zijn artikel vier keer voor. Maar als een komma bijzin van hoofdzin scheidt (zoals nu), kun je hem meestal beter laten staan.

• Een nieuw, mysterieus tendensje lijkt het weglaten van een komma aan het eind van een uitbreidende bijzin of ander tussenzinnetje. Voorbeeld: ‘De man-vrouwrelatie, een belangrijk thema in zijn werk blijft hier onderbelicht.’ Een komma tussen ‘werk’ en ‘blijft’ had de boel absoluut mooier en leesbaarder gemaakt. Je wilt immers kunnen zien waar de bij- of tussenzin is afgelopen en de oorspronkelijke hoofdzin weer verdergaat. Maar dat wil blijkbaar niet iedereen.

Hoe dan ook, kommaneuken is muggenziften, zegt Van Dale. Tijd om er een punt achter te zetten.

Soms moeten we het enthousiasme in de krant wat dempen

In de Volkskrant van zaterdag 24 december ging het over crises. Niet voor het eerst dit jaar. In een van de stukken werd geopperd dat dat woord misschien iets te vaak wordt gebruikt en genoemd. Arjen Boin, bestuurskundige aan de Universiteit Leiden, zei: ‘We moeten ons vocabulaire uitbreiden, zodat we meer nuance kunnen aanbrengen in verschillende crises.’

Onderbelicht bleef een ander aspect van dit fenomeen: het bekt lekker. Wooncrisis, huizencrisis, klimaatcrisis, energiecrisis: korter en krachtiger dan problemen op de huizenmarkt, schadelijke ontwikkelingen voor het klimaat en een toenemend tekort aan gas.

Omdat het lekker bekt, neemt iedereen het in de mond, en voor je het weet staat het in de krant. Daarmee is het van spreektaal schrijftaal geworden. En daartussen zou een moment van bezinning moeten zitten. Zwart op wit, of het een beeldscherm of een krant is, krijgt alles meer gewicht. Daarom weet een journalist dat hij voorzichtig en spaarzaam moet zijn met de uitroeptekens van de gesproken taal. Niet voor niets komt het bijwoord ‘heel’ in de krant bijna alleen nog maar voor in citaten. Regisseur Diederik van Rooijen maakte een tv-serie van het boek De stamhouder en is, in de krant van 28 december, met het resultaat tevreden. ‘Het is héél episch, heel groots, maar tegelijkertijd is het heel klein.’ Hij zei het zo en dus lieten de krantenmakers het staan; ook omdat het de spreker typeert. Zou het een zin van een recensent zijn geweest, dan is de kans groot dat er had gestaan: ‘Het is episch, groots en tegelijkertijd klein.’

Die uitroeptekens van de spreektaal druppelen op meer manieren de schrijftaal binnen. Iemand van wie je verwacht dat-ie een sportwedstrijd zal winnen is volgens Van Dale een favoriet. Toch stond 14 december in de krant dat ‘de stuntploeg van dit WK’, het nationale Marokkaanse voetbalelftal, ‘vanavond tegenover de Franse topfavoriet staat’ – die uiteindelijk niet eens zou winnen. En afgelopen zomer had ‘de selectie van bondscoach Loes Gunnewijk met Lorena Wiebes de absolute topfavoriet in de gelederen’. Dat ging over de wegwedstrijd op het EK wielrennen, die gelukkig daadwerkelijk werd gewonnen door Wiebes.

Het is een fenomeen dat vele verschijningsvormen kent. Een kok waarover wordt geschreven, is al te vaak een topkok, een fotomodel een topmodel en een filmmaker een meestercineast. Zoiets leidt tot betekenisinflatie met gevolgen, want als er zo veel meestercineasten zijn, is een ‘gewone’ regisseur niet interessant genoeg meer om over te schrijven. Dus dempen we het enthousiasme soms een beetje. Zodat een recensent niet lang geleden dit verzoek naar de eindredactie moest sturen: ‘Willen jullie dit keer meestercineast laten staan, want deze filmmaker is echt heel goed!’



Bart Koetsenruijter

Het domrechtse broodmolentje van de prostaatpopulist

Of columnisten zomaar dingen mogen verzinnen, vroeg de ombudsman zich af. Ons van de taalpagina maakt dat niet uit, wij kijken vooral hóé ze het op papier zetten. Als fantasie uitmondt in originele nieuwe woorden, juichen we dat alleen maar toe.

Zo is Sander Schimmelpenninck een enthousiast verrijker van de woordenschat. Zijn specialiteit, de bijnaam, is steevast een samenstelling van twee – liefst allitererende – zelfstandig naamwoorden. De slachtoffers zitten in de politiek, zoals ‘carnavalsconservatief’ Thierry A. en ‘roebelreptiel’ Thierry B., of in de journalistiek, met ‘penopauzale prostaatpopulisten’ als Wierd Duk, ook wel ‘onderbuikdansers’ of ‘drogredenroepers’. Vaak op de ‘domrechtse’ flank dus (dat woord bestond overigens al), maar niet altijd, zie bijvoorbeeld ‘knuffelcapuchon Alexander Klöpping’. De p blijkt een lekkere letter, zo heeft Schimmelpenninck het over ‘proletenpopulisten’ en ‘patatliberalen’, die de boomerbode (Elsevier) lezen. De oplettende lezer signaleert een stevige mening, maar zolang alleen deze woorden verzonnen zijn, is dat niet verboden.

Minder mening maar minstens zoveel fantasie vinden we bij Peter Buwalda. Zijn opvallende woorden en uitdrukkingen maken het de eindredactie soms knap lastig. Neem David Bowie als Aladdin Sane, met zijn ‘lijkwitte postnucleaire broodmolentje’. We moesten het woordenboek erbij pakken, en het stond er nog in ook. Het blijkt een mond – net als een ‘kakement’ overigens, maar dat woord hadden we dan wel weer direct begrepen. Ook mooi: Eus, de ‘hospitus’ in een ‘Overvechtse omlaagspringflat’. En in de naam van (presentator Tom) ‘Ol’ Egbers’ denken we Buwalda’s obsessie voor Arendsoog en Winnetou te herkennen.

Bij sommige columnisten hoeft de naam eigenlijk niet eens boven het stuk te staan. Niet omdat er al een (vaak eng) tekeningetje van hun hoofd bij staat, maar omdat je hun stijl direct herkent. Willem Vissers, geroemd om de manier waarop hij de sportjournalistiek van romantiek voorziet, is er zo een. Bij Vissers geen groter geluk dan klein geluk. Zie vader en zoon Blind na de 2-1 tegen de VS: ‘Even kijken in de ogen van zijn vader. Intens gelukkig. Een kwestie van sport en liefde, op zijn allermooist.’ Vaders en zonen doen het überhaupt goed bij romanticus Vissers. ‘Voetbal verveelt me nooit’, zei hij in een interview, ‘hoewel ik geen wedstrijd zo mooi vind als die van mijn eigen zoon.’

Daarbij bedient hij zich bovendien van taalgebruik dat soms zo uit de Romantiek (rond 1800) afkomstig lijkt. Waar ‘maar’ zou kunnen, schrijft hij liever ‘doch’. En het WK mag dan verkocht zijn, in de halve finales is volgens Vissers ‘nochtans bijna alles te zien wat voetbal vermag’. Daar is dan weer geen woord aan verzonnen.