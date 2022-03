Als je een ander hoofd wil, bestel je er toch gewoon een bij de ‘herbakker’

Cornelis van Dalem (kopie naar) en Jan van Wechelen (kopie naar),De legende van de bakker van Eeklo, tweede helft 16e eeuw,olieverf op paneel, 30 x 39.5 cm. Beeld Rijksmuseum Muiderslot

Als je migraines hebt tot je scheel ziet. Als je van de werkdruk en de gillende kleuters een mist in je kop hebt waardoor niets meer helder binnenkomt. Als je het net iets te veel avonden gezellig hebt gehad en je ogen met van die plakkerige witte kinderlijm lijken dicht te zitten. Als je erachter komt dat er oud uitzien begint met er permanent moe uitzien en de enige dag dat je nog tevreden in de spiegel kijkt, de laatste dag van je lange zomervakantie is. Als je spijt hebt van dingen die je zei en deed of niet deed, en het voelt alsof een muisje onder je schedel zit te knagen. Als je niet kan stoppen met malen over de verschrikkingen van een nabije oorlog en een vertieft klimaat. Op die dagen zou ik graag een ander hoofd bestellen.

Al een tijd geleden had ik dit schilderij gezien in het Muiderslot. Hoofden van broccoli? Bloemkool? Blijkbaar had ik wat anders aan mijn hoofd, een ridder-audiotour of zo, want ik had er niet al te veel aandacht aan geschonken. Mijn koppie staat niet altijd aan.

Cornelis van Dalem (kopie naar) en Jan van Wechelen (kopie naar),De legende van de bakker van Eeklo, tweede helft 16e eeuw,olieverf op paneel, 30 x 39.5 cm. Beeld Rijksmuseum Muiderslot

Van de winter was ik er weer, toen net de museumsluiting was opgeheven en er een schaatsbaan in de slottuin was. Onder een strakblauwe hemel gingen we ’s ochtends vroeg een paar rondjes schaatsen in dit sprookjeslandschap, namen we een warme choco en daarna een audiotour door het ‘winterkasteel’. In de zalen stonden mooi gedekte tafels en op de vensterbanken lagen schapenvellen, om even warm van het uitzicht te genieten. De 17de-eeuwse schilderijen en de werkelijkheid vielen even samen. En toen zag ik ‘m weer en vergat ik pardoes mijn gezelschap. Het schilderij met de koolhoofden. Een totaal mysterieus ding; ik kan me geen sprookje of mythe bedenken met mensen met hoofden van kool. Hoog tijd me eens te verdiepen in de details, zoals een mand vol hoofden op de voorgrond, een vreemd soort molensteen waarop de hoofden blijkbaar worden geprepareerd en een rij mensen die staat te wachten, twee hebben zelfs alvast een hoofd in de hand. Soms is schilderkunst zo raar.

Het is dus een legende, maar een héél lokale, die weinig mensen kennen, en die dus ook niet heel veel is verbeeld. Dit is de legende van de bakker van Eeklo. In het Vlaamse stadje woonde een bakker die je hoofd kon herbakken, als je er ontevreden mee was. Mensen die hun hoofd naar de bakkerij brachten kregen als tijdelijk hoofd een kool – een symbool voor leven – en dan was het klaar-terwijl-u-wacht. Op de achtergrond zien we de bakkers de hoofden met een magisch goedje insmeren, en een bakker is een hoofd aan het kneden alsof het om een grand-mère meergranen zuurdesem gaat.

De legende is van eeuwen voordat cosmetisch chirurgen daadwerkelijk aan een vorm van herbakken gingen doen, en aan het verhaal zitten een hoop leuke gezegden vast, lees ik op de website. Wie zijn hoofd te lang laat bakken, is een heethoofd. En als je te kort in de oven bent, kom je eruit als halvegare. De slechtst geslaagde bakhoofden leiden tot, u voelt ‘m al aankomen, misbaksels. Maar het is vooral het verlangen iets of iemand anders te zijn, er anders uit te zien of een ander stel hersens te hebben, waardoor dit vreemde schilderij uiteindelijk aanspreekt. Het is een werk voor wie ‘s nachts zit te malen, voor hen die dromen van een goed gekneed, versgebakken, hoopvol nieuw koppie om mee de wereld in te kijken.

Kopie naar Cornelis van Dalem en Jan van Wechelen, De legende van de bakker van Eeklo, tweede helft 16de eeuw, olieverf op paneel, 30 x 39,5 cm, Rijksmuseum Muiderslot, Muiden.