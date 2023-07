‘Als je altijd alles maar van je ouders krijgt, is het niet leuk’

Ids Zijlstra Beeld Coco Olakunle

Met wie woon je?

‘Ik woon in Reduzum met mijn vader (49), mijn moeder (43) en mijn zusje Bregje (10).’

Hoe vind je het op school?

‘Ik zit in de brugklas op het gymnasium. Ik kan het aan, maar het is wel veel werk. Ik doe ook een musicalopleiding en ik zit op korfbal. Dan heb ik nog elke dag huiswerk, ik hou geen vrije tijd meer over. Daarom ga ik volgend jaar naar de havo. Waarom zou je naar de universiteit willen? Ik hoef dat niet, dus dan kan ik net zo goed havo gaan doen.’

Wat zijn je hobby’s?

‘Ik zit op de musicalvooropleiding Muzt in Sneek. Dat is geweldig, je werkt met z’n allen toe naar een groot optreden. We hebben net Legally Blonde opgevoerd. Ik moest zingen terwijl ik touwtje sprong, daar had ik een goede conditie voor nodig. Die heb ik wel, want ik zit ook op korfbal. Ik vind het fijn dat we daar gemixte teams hebben, dan is de groep wat gevarieerder. Dit team is het leukste team waar ik tot nu toe in heb gezeten. We hebben echt een band met elkaar, we gaan weleens samen zwemmen.’

Wat vind je niet leuk?

‘Dat mijn ouders over schermtijd gaan zeuren. Dat vind ik verschrikkelijk! Vooral mijn vader zeurt er vaak over, dan zegt hij dat ze dat in zijn tijd helemaal niet hadden. Maar kijk, dit is een hele nieuwe generatie. Als ik op mijn telefoon zit, heb ik alsnog contact met mensen. Ik vind het oneerlijk als mijn ouders daar boos over worden.’

Hoeveel zakgeld krijg je?

‘Ik krijg twintig euro per maand. Ik vind dat redelijk, want ik moet best veel zelf betalen. Ik heb net allemaal onderdelen voor een pc besteld, die ga ik zelf in elkaar zetten. Dat kostte meer dan vijfhonderd euro, daar moest ik een jaar voor sparen. Gelukkig mag ik in de vakantie ook bij de webwinkel van mijn vader helpen, daar krijg ik wat extra zakgeld voor.’

Wat is je dierbaarste bezit?

‘Onze twee poezen, Pieter en Frokker, maar die zijn niet echt van mij. Ik ben ook blij met mijn bluetoothspeaker, die gebruik ik iedere dag. Daar heb ik ook zelf voor gespaard, daardoor ben ik er extra blij mee. Als je dit soort dingen allemaal van je ouders krijgt, is het niet leuk. Er moet altijd nog wat te wensen zijn.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Hopelijk woon ik dan in Groningen en ben ik klaar met een hbo-opleiding. Waarschijnlijk heb ik een leuke vriendin en ben ik dan ergens aan het werk, of heb ik een eigen bedrijf.’