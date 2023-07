‘Als ik over tien jaar nog geen kinderen heb, ben ik waarschijnlijk wel bezig mezelf erop voor te bereiden’

Frouke Wagenaar: ‘In mijn laatste droom kwam er iemand naar me toe met een grote zak. Toen ik de zak openmaakte, bleek er heel veel geld in te zitten.’ Beeld Coco Olakunle

Met wie woon je?

‘Ik woon in Ureterp met mijn moeder Jacoba (41), mijn vader Ruurd (37) en mijn broertje Eise (8). We hadden ook twee honden, een Jack Russel die is overleden door ziekte en een Rhodesian ridgeback die niet zo lief was voor de kinderen die bij ons kwamen spelen, dus hij moest ergens anders naartoe.’

Hoe ziet je lievelingsdag eruit?

‘Op mijn lievelingsdag ga ik naar de camping in Italië. Ik vind de camping leuk omdat je je daar nooit verveelt. Overdag kun je knutselen met het animatieteam en ’s avonds naar de minidisco. Bij de minidisco dans je op kinderliedjes tot een uur of negen. Eigenlijk is het meer voor de kleintjes, maar dat maakt me niet uit. Zelfs papa doet soms mee.’

Wat heb je voor het laatst gedroomd?

‘In mijn laatste droom kwam er iemand naar me toe met een grote zak. Toen ik de zak openmaakte, bleek er heel veel geld in te zitten. Ineens was ik miljonair. Ik weet niet wie mij die zak met geld gaf. Ik vraag nooit naar namen in mijn dromen.’

Wat zou je doen met een miljoen?

‘Arme mensen geld geven. En voor mijn familie zorgen. Ik zou veel eten in huis halen, zodat er in ieder geval iets te eten is als we honger hebben. Als ik dan nog wat geld over heb, zou ik twee Rhodesian ridgebacks kopen. En misschien ook wel een frikandel speciaal, want dat is mijn lievelingssnack.’

Wat is je belangrijkste bezit?

‘Mijn make-up. En mijn roze jurk. Twee vriendinnen vroegen mij een tijdje terug of ik mee wilde naar de première van de nieuwe film Barbie. Samen met mem heb ik toen een roze jurk, schoenen en tiara gekocht. De voorbereidingen voor de première waren super leuk. De film was nog leuker.’

Waar ben je het meest trots op?

‘Ik ben trots op mezelf, omdat het goed gaat op school. Ik zit op speciaal onderwijs. Dat komt omdat ik moeite heb met leren. Toen ik nog op het basisonderwijs zat, gingen de lessen mij vaak te snel. Op de school waar ik nu zit, gaat alles stap voor stap. De klassen zijn ook kleiner, waardoor de juffen mij goed kunnen helpen. Volgend jaar ga ik al naar groep acht.’

Waar zie je jezelf over tien jaar?

‘Over tien jaar heb ik het heel druk. Ik hoop dat ik dan in een asiel werk met honden, of lesgeef op een basisschool. Ik denk dat ik over tien jaar ook bezig ben met de was, koken en voor mijn kinderen zorgen. Als ik dan nog geen kinderen heb, ben ik waarschijnlijk wel bezig mezelf voor te bereiden op kinderen. Ik zou graag moeder worden en je weet nooit wanneer je eerste baby komt.’