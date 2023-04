‘Als ik nu backstage ben, herken ik de mensen niet meer en dat vind ik heel erg’

Roadburn-publiek in 2015 bij het optreden van Eyehategod. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Vanaf donderdag viert Tilburg vier dagen lang het internationaal geroemde festival voor heavy en experimentele muziek Roadburn. De muziek zal de komende dagen intens en luidruchtig zijn als altijd, ook voor de oprichter en directeur Walter Hoeijmakers (57). Verder is voor de festivalbaas alles anders: als hij zich door de volle zalen in en rond poppodium 013 in Tilburg beweegt, dan is het met een blindenstok.

Twee jaar geleden werd Hoeijmakers getroffen door een zeldzame oogziekte die hem vrijwel alle zicht ontnam. ‘Mijn oogzenuwen zijn grotendeels afgestorven, in beide ogen. In het centrum van mijn blikveld zie ik nu een dichte mist.’ Hoeijmakers zal ermee moeten leren leven, zegt hij. ‘De medische wetenschap is nu eenmaal niet in staat om dode zenuwen te vervangen.’

Vooruitstrevend

Zijn leven werd radicaal anders. ‘Ik las bijvoorbeeld heel veel. Ik ben nu maar in de podcasts gedoken.’ Hij wilde niet stoppen met het festival dat hij al zo lang runt. ‘Mijn begeleiders van het instituut voor blinden en slechtzienden hebben me duidelijk gemaakt dat mijn oude leven niet terugkeert. Mijn hersenen draaien overuren om beelden voor me te vormen. Alle inspanningen kosten vreselijk veel energie. Ik moet keuzen maken: wat kan en wil ik nog doen met deze beperking? Welke hulpmiddelen zijn er, waardoor ik toch bij Roadburn betrokken kan blijven? Want dat wil ik heel graag, al zal mijn rol in de toekomst heel anders worden.’

Walter Hoeijmakers van festival Roadburn

Roadburn geldt al decennialang als een van de vooruitstrevendste festivals voor de hardere muziekstijlen omdat Hoeijmakers er vele genres samenbracht, van donkere folk en psychedelische sixtiesrock tot jazz en avant-gardistische noise. Alles kon, als de ondertoon maar zwaar was. Roadburn groeide uit tot een hoogmis voor heavy muziek met artistieke diepgang en wordt vanuit de hele wereld bezocht.

Zo’n avontuurlijk festival samenstellen met een ernstige beperking is volgens Hoeijmakers een enorme uitdaging. ‘Als festivaldirecteur ben je altijd op zoek naar nieuwe bands en ontwikkelingen. Die zoektocht is veel moeilijker geworden. Het grasduinen op Spotify, Bandcamp of YouTube gaat erg lastig. Er zijn hulpprogramma’s, maar die heb ik nog niet zo in mijn vingers.’

Hij heeft hulp van muziekvrienden en medewerkers van zijn festival, die nieuwe namen aandragen. ‘Maar ik merk hoe belangrijk het beeld voor me is, het plaatje. Ik hoor natuurlijk wel of iets goed is, maar ik weet niet hoe een band eruitziet, voor welke culturele stroming die staat of wat voor publiek erop afkomt. Die context is ontzettend belangrijk.’

Goed voorbeeld, volgens Hoeijmakers: ‘Bij Roadburn viel vorig jaar op dat experimentele en harde underground steeds meer jongeren uit de LHBTI-gemeenschap trekt. Dat vind ik een geweldige en interessante ontwikkeling. Als je dat zelf niet meer ziet, zal iemand je erop moeten wijzen. Met het team dat ik nu om mij heen heb, moet dat gaan lukken, maar het is een vreemd proces. Je bent minder autonoom.’

Beweging op het podium

Hij staat nog vaak in de popzaal, omdat hij fysiek wil horen of een band misschien geschikt is voor zijn festival. Drie maanden geleden was hij aanwezig in de uitverkochte Ronda-zaal van het Utrechtse TivoliVredenburg, bij een optreden van de rockband DeWolff. ‘Ik had hun laatste plaat gehoord, die vond ik erg goed. Ik dacht dat zij misschien ook op Roadburn zouden passen.’ Hoeijmakers stond achterin de zaal naast de bar, op het enige rustige plekje. ‘Het is best intimiderend. Je voelt dat er veel mensen zijn, maar je ziet ze niet. Ik sta dan het liefst in zalen die ik goed ken, waarvan ik de plattegrond nog in mijn hoofd heb.’

Ook de indrukken van een show zijn totaal anders. ‘Ik zie de band niet, en mis de reacties van het publiek. Dat betekent enerzijds dat het geluid meer indruk maakt: je hebt geen afleiding, je staat niet een beetje om je heen te kijken en ervaart de muziek erg intens. Tegelijk voel je dat je de diepere laag niet kunt ontwaren: de beweging op het podium, de interactie. De pijn van dat gemis kan dan zomaar de overhand nemen, daar moet je voor waken.’

Hoeijmakers vindt het ook lastig dat hij vanaf vandaag, als het festival aftrapt, moeilijker contact kan maken met alle bands die in Tilburg verschijnen. ‘Het was mijn kracht om artiesten met elkaar in contact te brengen en mooie projecten voor toekomstige edities van Roadburn te bedenken.’ Hij stelde ooit de folkzangeres Chelsea Wolfe voor aan de hardcore-band Converge, dat resulteerde in een gezamenlijk optreden op Roadburn en zelfs een gewaagd album.

‘Ik heb een enorm netwerk opgebouwd. Maar als ik nu backstage ben, herken ik de mensen niet meer en dat vind ik heel erg. Ook daarbij heb ik dus hulp nodig. Iemand zal in mijn oor moeten fluisteren: ‘Daar heb je die en die.’ En dan: eropaf.’

Roadburn, 20 t/m 23/4, diverse locaties Tilburg. Met onder anderen Wolves in the Throne Room, Elizabeth Colour Wheel, Bell Witch, Kathryn Joseph, Alison Cotton.