‘Als ik met dieren kon praten, zou ik aan mijn poes vragen of ze het fijn vindt thuis’

Justine Plaggemans Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je?

‘Met mijn moeder Rosanna (47) en mijn poes Raven (1). En met mijn lievelingsknuffel Mauw Mauw, maar die leeft niet. Ik vind het leuk om met hen te wonen. Het is gewoon knus en mama is ongeveer nooit boos. Daardoor is het heel leuk thuis.’

Wat zijn je hobby’s?

‘Mijn hobby’s zijn vooral lezen en met poppenhuizen spelen. Ik heb veel poppenhuizen. Ik heb drie huizen en een garage met een huisje erbovenop, een politiebureau, een museum met daarboven een soort van crèche, een huis met een winkeltje, een school, een hotel, een dierenarts en een kapsalon. In de huizen wonen allemaal beertjes.’

Waar word je blij van?

‘Van mijn poes en mijn knuffels, maar vooral van mama. En van spelen met vriendinnetjes, dat is leuk. Ik word er ook blij van als ik een boek lees en denk: ‘O nee!’, maar dat het dan uiteindelijk weer helemaal goedkomt.’

Als je voor één dag iemand anders zou mogen zijn, wie zou je dan willen zijn?

‘Mijn poes. Of een beertje in een poppenhuis, maar dan eentje die leeft. Ik heb een hele grote beer, die vind ik leuk. Hij heet Bommelbeer. Hij heeft ook een vrouw, die noemen we altijd gewoon De Vrouw. Als ik met de poppenhuizen speel, speel ik altijd met ze. Bommelbeer is de burgemeester, hij heeft een armbandje om als ketting. Ze hebben ook een baby die kan kruipen, die heet Baby. Ik zou het liefst De Vrouw willen zijn, want dat is een meisje.’

Wat vind je stom?

‘Ik vind Barbies heel stom. Ik heb ze wel bij mijn oma, maar ik speel er bijna nooit mee. Ze zijn zo lang, ik vind het gewoon raar eigenlijk. In het echt heeft iemand toch ook niet zo’n klein lichaampje en dan zulke benen? Dat klopt niet.’

Wat is je allergrootste droom?

‘Ik heb er best veel, maar vooral dat ik kan vliegen. Of dat ik met dieren kan praten. Dan zou ik aan mijn poes vragen hoe ze vindt dat ze behandeld wordt, en of ze het fijn vindt in dit huis. Ik zou ook aan de vogeltjes in de tuin vragen hoe ze weten welke tijd het is en waar ze heen moeten vliegen.

‘Ik zou ook wel een beertje willen zijn en dan van formaat kunnen veranderen. Dan zou ik een poppenhuis ingaan. Als er iets engs was, zou ik mezelf helemaal klein maken en stiekem wegkruipen. En als ik ergens snel zou moeten zijn, zou ik mezelf heel groot maken, dan ben ik er ongeveer al in één stap.’