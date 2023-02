Als ik dingen van dichtbij bekeek, zag ik ze heel vaag

Ik kon al een tijd niet meer lezen. Of: amper. Geen boek, geen krant, geen tijdschrift, teksten op mijn telefoon: de letters dansten, na twee zinnen gaf ik het soms op. Ik had te veel stress, oordeelde ik, of misschien was het toch de door mijzelf bij mijzelf vastgestelde adhd die het onmogelijk maakte om een stuk tekst langer dan een appje tot me te nemen.

‘Stop self-diagnosing!’, riep mijn dochter vanaf de bank toen ik aan de eettafel zat te bespiegelen over de vraag of ik wellicht tot de groeiende groep mensen behoorde die er op hun bijna-vijftigste achter komen dat ze al bijna vijftig jaar een aandachtsstoornis hebben.

‘Stop self-diagnosing?’, vroeg ik. ‘Waar heb je dat nou weer vandaan?’

‘Van TikTok’, zei ze. TikTok had een punt, voor één keer.

Maar goed, de letters bleven dansen, het lezen bleef een last.

Ondertussen was ik, ongerelateerd, op edelsmeedles gedaan. Daar zat ik elke week uren te vijlen aan een bonk was die ooit een gouden ring moest worden. Omdat vijlen heel gedetailleerd werk is, leende ik elke week een leesbril uit de berg brilletjes die mijn leraar op zijn bureau had liggen.

‘Als ik dingen van dichtbij bekijk, zie ik ze heel vaag’, zei ik tegen de smedende leerling tegenover me. Voor iemand die aan self-diagnosing deed, was er extreem weinig self-diagnosing gaande. Ik bleef het rottig vinden dat het lezen me zo slecht afging.

Na een tijdje kocht ik bij het Kruidvat een eigen leesbril voor het edelsmeden. Gewoon gegokt welke sterkte ik nodig had en de minst lelijke gekocht. Nog steeds behoorde ik niet tot het legioen leesbrildragers, want deze was dus bedoeld voor het vervaardigen van sieraden.

Ik hoorde sowieso niet bij de mensen met een leesbril, want mensen met een leesbril hebben soms een koord voor die bril (zou ik nooit doen), kopen weleens een paarse bril (heel erg), hebben er een in hun haar en zijn hun bril dan toch kwijt (schattig maar sneu) en bezitten na verloop van tijd zeventig leesbrillen. Tot die aandoenlijke groep behoorde ik absoluut niet; ik hád ook helemaal geen leesbril, dit was een edelsmeedbril.

Totdat ik op een ochtend weer met moeite de krant zat te lezen en mijn edelsmeedbril op tafel lag. Ik zette hem op. De letters stopten met dansen. Ik kon gewoon lezen. Daarna las ik in een paar weken acht boeken. Het was heerlijk.

Nu moet de edelsmeedbril overal mee naartoe, maar ik vergeet hem natuurlijk vaak. Daarom kocht ik gisteren een extra brilletje, bij de Hema. Ik ben 68 brillen verwijderd van het bezit van zeventig leesbrillen. Allemaal even goedkoop en lelijk. De bril zit vaak in mijn haar. Ik heb nog net geen koord. Kennelijk is dit waar elk leven op uitloopt. Tragisch, maar fijn.