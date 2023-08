‘Als ik bang ben, maakt de gedachte aan mijn Koran me rustig’

‘Ik vraag altijd aan mama of ik muziek mag luisteren op mijn kamer. Mijn speaker zet ik namelijk vaak te hard. Heel hard. Op z’n hardst.’ Beeld Coco Olakunle

Met wie woon je?

‘Ik woon in Amsterdam met mijn moeder Maryam (37), mijn bonusvader Philip (31) en mijn halfbroertje Elias (2). Om de twee weken ben ik een paar dagen bij mijn vader Edson (40) en zijn vrouw Riem (39), bij wie ook nog twee halfbroertjes wonen, Marlen (6) en Denver (5).’

Wat is je lievelingseten?

‘Ik heb meerdere lievelingsgerechten, van allemaal verschillende culturen. Bij mijn Kaapverdiaanse vader eet ik graag cachupa, een stoofschotel met bonen, mais en kip. Mijn Surinaamse bonusoma kan heel lekker bami en saoto maken. Bij mijn Iraakse oma eet ik het liefst aubergineschotel. Maar waar je me echt voor wakker kan maken, is sushi.’

Welke dag zou je graag nog een keer overdoen?

‘In mei ben ik naar Disneyland Parijs geweest. Die dag zou ik graag overdoen, omdat ik me in Disneyland goed kan vermaken. Er zijn veel leuke attracties, zoals de Cars Roadtrip en de Indiana Jones-achtbaan. De app waarop je kan zien hoelang je in de rij moet staan, vind ik het allercoolst aan Disneyland. Als je geen zin hebt om lang te wachten, koop je gewoon de FastPass, dan loop je zo iedereen voorbij.’

Kyan Lima Duarte: ‘Over tien jaar ben ik waarschijnlijk druk met mijn studie en ik denk dat ik dan ook veel ga uitrusten.’ Beeld Coco Olakunle

Wat is je lievelingsfilm?

‘Black Panther. Toen ik naar Disneyland ging, ben ik ook naar de Marvel Avengers Campus geweest. Daar gingen we naar een show van Black Panther. Het is mijn lievelingsfilm omdat ik de stunts heel cool vind. Boven mijn bed hangen alle Avengers: Iron Man, Black Widow, Thor, Hulk, Captain America en Hawkeye. Maar Spiderman vind ik ook heel cool. Voor mijn verjaardag heb ik Spiderman Nike Jordans gevraagd.’

Welke superkracht zou je willen hebben?

‘Als ik er maar één mocht kiezen, zou het teleporteren zijn. Want stel je voor, je hebt een probleem, dan kan je jezelf gewoon teleporteren naar een veilige plek. Als ik in de problemen zou zitten, zou ik mezelf naar huis teleporteren. Dan kan ik alles helemaal loslaten, omdat ik veilig thuis ben.’

Wat is je belangrijkste bezit?

‘Dat is mijn Koran. De Koran is een boek voor moslims waar gebeden in staan. In de nacht kan ik me nog wel eens dingen verbeelden, zoals dat er mensen in mijn kamer staan. Op de momenten dat ik bang ben, bedenk ik me dat Allah altijd bij me is. De gedachte aan mijn Koran maakt me rustig.’

Wat voor muziek luister je?

‘Ik luister veel rap. Ye en Jay Z zijn mijn favorieten. Ik vraag altijd aan mama of ik muziek mag luisteren op mijn kamer. Mijn speaker zet ik namelijk vaak te hard. Heel hard. Op z’n hardst.’

Waar zie je jezelf over tien jaar?

‘Ik wil later archeoloog worden, dus over tien jaar ben ik waarschijnlijk druk met mijn studie. Vast ook met het behalen van mijn rijbewijs. Ik denk dat ik over tien jaar ook veel ga uitrusten, door lekker te eten en naar muziek te luisteren. Uitrusten is belangrijk, om de drukte in mijn hoofd weg te halen.’