Als het zo doorgaat redeneren we straks alleen nog maar in glijdende schalen

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

De glijdende schaal is in opmars. ‘Geloof me’, twitterde opinieacrobaat Zihni Özdil bijvoorbeeld over het verdwijnen van Zwarte Piet, ‘daarna moet het hele Sinterklaasfeest weg, en daarna Pasen.’ Ook in het coronadebat tiert ’t hellend vlak welig: Thierry Baudet noemde de maatregelen een ‘glijdende schaal richting slavernij’, Maurice de Hond trok de lijn afgelopen weekend maar weer ’s door naar de Tweede Wereldoorlog.

Nog even los van de vraag of de voorspellingen realistisch zijn, maak je het zo voor je tegenstander in het debat wel erg makkelijk. Stellen dat iets uiteindelijk zal leiden tot iets superergs, is eenvoudig te weerleggen. ‘Wat een merkwaardige doemdenkerij’, zegt de ander dan, ‘zo’n vaart zal het niet lopen’. Het is nuttiger om uit te leggen wat er niet deugt aan de huidige werkelijkheid, daar kun je dan meteen iets aan proberen te veranderen. Het probleem is alleen dat je daarmee niet scoort, het publiek is verzot op onheilsprofeten. Uit commercieel oogpunt is ageren tegen een aanstaande hel daarom aantrekkelijker dan kritiek op de suboptimale situatie waar we ons nu in bevinden.

En ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik een commerciële opinieman ben. Er moeten broden op de plank, vakanties geboekt en huizen gekocht. Dus realiseert u zich waar we op afstevenen als we het heden alleen nog kunnen beoordelen door de lijn door te trekken naar het zwartste scenario. Want dat is ons lot: een opiniewereld waarin iedereen alleen nog maar voorspelt dat het allemaal nog veel erger wordt. Als dit zo doorgaat, en ik verzeker u: dit gáát zo door, zullen we continue in doodsangst leven tot het moment dat we daadwerkelijk dood zijn. En tegen die tijd is dat triest genoeg nog een zegen ook.