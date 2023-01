‘Als het anders loopt’ laat overtuigend zien dat iedereen, echt iedereen kan dansen ★★★★☆

‘Als het anders loopt’ van Het houten huis, Plan D en Club Guy and Roni. Beeld Moon Saris

Je maakt het jezelf niet makkelijk als jeugdtheatergroep als je een voorstelling maakt over ‘een leven met zorg’. En dan moet het decor ook nog eens een wachtkamer en een loket voorstellen. Als het anders loopt speelt zich af op een plek waar uiteenlopende zorggebruikers van het kastje naar de muur worden gestuurd. Stuk voor stuk krijgen ze te maken met de enorme bureaucratische machinerie van het zorgsysteem, waar wantrouwen vaak het uitgangspunt is.

Zie daar maar eens leuk en inspirerend theater van te maken voor iedereen van 9 jaar en ouder. Want dat was de insteek van de samenwerkende groepen Het houten huis, Plan D en Club Guy and Roni. Nou, dat is ondanks alle zelf neergelegde obstakels grotendeels gelukt. Als het anders loopt is, zoals eerder werk van regisseur Elien van den Hoek, een beeldende en muzikale collagevoorstelling, waarin humor, ontroering en drama elkaar afwisselen. Mede dankzij de hoogst inclusieve cast worden de meeste zorgverhalen gebracht met een lichte toets.

‘Als het anders loopt’. Beeld Moon Saris

Deze cast bestaat uit negen spelers, vooral dansers en mimespelers, waaronder een man zonder handen en voeten (Thomas Schellens), een vrouw in een rolstoel (Meghan Dobbelsteijn Bisschops) en een acteur met het syndroom van Down (Johannes de Jong). En wat blijkt? In een rolstoel kun je ook prima dansen. Schellens maakt bovendien smakelijke komedie van de hopeloze discussies met de robotachtige figuur in het loket over een al jaren durende aanvraag voor nieuwe benen.

De Jong is het niet alleen, hij spéélt ook een jongeman met Down. Hij vergezelt zijn vader (Andreas Denk) naar het loket waar een torenhoge stapel zorgformulieren moet worden ingevuld. De vader raakt verstrikt in zijn sisyfusarbeid. Maar de jongen brengt verlichting door zijn van nature ontregelende instelling, en laat de vader ten slotte dansen.

Met een onderwerp als dit ontkom je niet aan hartverscheurend drama. Dat is er ook. Dood, pijn en verlies horen natuurlijk bij het leven. Samen met de soms nogal hard aangezette melancholische muziek kan dat voor sommige jonge toeschouwers net iets te veel van het slechte zijn. Maar wie dat aankan, krijgt een prachtige finale te zien, waarin de ontlading extra groot is. Het aanvankelijk onuitnodigende bruine-wandendecor van Douwe Hibma en Marlies Schot blijkt zichzelf als een bloem in elkaar te kunnen vouwen. Als alle obstakels opgeheven zijn, is er niets meer dat een bevrijdende parade in de weg kan staan. Het is een prachtig slotbeeld. Iedereen is anders. Soms moet de een de ander ondersteunen of helpen opstaan. Maar iedereen, echt iedereen kan dansen.