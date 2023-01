Als er iemand is met wie ik echt helemaal nooit bezig ben, bent u het. Althans, tot nu

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: waarom ik geen presentator van Keuringsdienst van waarde word.

In mijn leven ben ik zelden uit mijn comfortzone gestapt. Toch hoefde ik niet lang na te denken toen een producer van Keuringsdienst van waarde me een maand of tien geleden belde. Of ik auditie wilde doen. Mijn flirts met de tv-wereld zijn op de hand van een onfortuinlijk vuurwerkslachtoffer te tellen, maar dit leek me wel wat. Mooi programma, beetje journalistiek, beetje bijdehand doen. Bovendien weet ik inmiddels dat televisiewerk de marktwaarde van freelance schrijvers verhoogt.

‘En waarom moet ik dit weten?’, hoor ik u denken. ‘Dit is een satirische opinierubriek, niet de pagina voor professionele dienstmededelingen.’ En tot deze week had ik precies dezelfde vraag gesteld. Maar tot mijn verbazing vindt u het machtig interessant. Columnist Teun van de Keuken schreef in zijn column waarom hij stopte als presentator van Keuringsdienst en het was twee dagen lang het best gelezen opiniestuk.

Daar moet ik iets mee. In mijn professionele carrière hadden mijn chefs unaniem hetzelfde commentaar op mijn werk: ‘Fantastisch weer, Thomas, heel intelligent gedaan – en wat ruik je trouwens lekker! – maar misschien kun je je wat vaker afvragen of het publiek hier wel op zit te wachten.’ Terechte kritiek: als er iemand is met wie ik echt helemaal nooit bezig ben, bent u het. Tot nu. Als u wil weten waarom ik een klus voor een andere opdrachtgever niet doe, dan vertel ik u dat.

De auditie ging zoals verwacht fantastisch. Ik zaagde een slager door over de term haasje (‘heeft een haas ook een haasje?’) en vroeg een vakkenvuller wat een smaak oosters maakt (‘vaak wat pittiger, meneer’). Ik liet andere opdrachtgevers weten dat ik de komende tijd minder beschikbaar zou zijn, maar werd toen teruggebeld. Ik was het niet geworden. Dat u het weet.